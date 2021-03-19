Телефонный терпила: экс-министра Уринсона подозревали в кражах у "Роснано", а теперь его обманули аферисты

Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых людей. На этот раз их жертвой стал 76-летний экс-министр экономики России и топ-менеджер госкорпорации "Роснано" Яков Уринсон. Жулики убедили пенсионера в том, что его личным деньгам угрожает опасность, после чего он сам отдал им более 10 млн рублей. Всю группировку мошенников удалось задержать. Оперативники очень удивились, когда узнали, что их предполагаемым лидером был 25-летний действующий сотрудник ДПС из Московской области.

Эта история началась 16 марта. Тогда экс-министру экономики Якову Уринсону на личный мобильный позвонил мужчина, который представился сотрудником Сбербанка. Он огорошил его страшным известием: мол, кто-то пытается похитить все деньги со счёта Уринсона, поэтому их нужно срочно спасать. Экономист поверил незнакомцу и стал делать всё, что тот ему говорил. Сначала нужно было снять деньги в банке.

Экс-министр приехал в отделение Сбербанка в Химках, откуда забрал 89 тысяч долларов и 51 тысячу евро. По курсу это около 10 миллионов рублей. Вскоре Уринсону поступил новый звонок. Уже другой мужчина сообщил, что он якобы сотрудник ФСБ. По его словам, некоторых менеджеров этого банка подозревают в кражах денег клиентов, поэтому рекомендовал перебросить валюту на другой счёт. Чекист утверждал, что сделать это смогут только сотрудники спецслужб, и назвал адрес, куда нужно привезти деньги.

Анатолий Борисович Чубайс и Яков Моисеевич Уринсон. Фото © ТАСС / Денис Гришкин

Уринсон повёз деньги на улицу Гризодубовой в районе Ходынского поля. Там экс-министра встретил некто Алексей Агеев в компании двух мужчин (якобы охранников). Пенсионер передал им валюту. Как выяснилось позже, жулики отправились к башне "Око" в "Москве-Сити", где отдали часть денег ещё одному посреднику.

На этом афера не закончилась: на следующий день Уринсону позвонили ещё раз и предложили "спасти" аналогичным образом другие оставшиеся в Сбербанке деньги. Пенсионер опять отправился в банк, однако его менеджерам показалось подозрительным то, что клиент снимает крупные суммы, поэтому они стали выяснять причины. Оказалось, что никакой спецоперации в Сбербанке не проводится, а Уринсон стал жертвой телефонных мошенников.

Экс-министр отправился в полицию, где написал заявление. Оперативники решили ловить аферистов на живца, поэтому вручили пенсионеру денежный муляж и отправили его на контролируемую встречу.

При передаче денег сыщики угрозыска задержали всю группу из семи человек. Это молодые люди в возрасте от 22 до 26 лет, все безработные, а один из задержанных, выходец из республик СНГ, жил нелегалом. Каково же было удивление сыщиков, когда они выяснили имя предполагаемого лидера. Им оказался Алексей Агеев — действующий сотрудник ДПС из подмосковного Пушкино. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в составе группы, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Источник Лайфа сообщил, что главный подозреваемый — Алексей Агеев — родом из Мордовии. Инспектором работает менее трёх лет. Его сообщник — 24-летний Игорь Гущин — учился в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Судя по фотографии в соцсетях, увлекается борьбой. 23-летний участник группировки Борис Тихонов тоже интересуется боями, правда, скорее как фанат. На фотографиях в соцсетях Тихонова можно увидеть в компании десантников.

Откуда деньги у экс-министра?

Яков Уринсон работал в должности министра экономики Правительства России в конце 1990-х годов. Позднее он также занимал кресло заместителя председателя правления ГК "Роснано" в команде Анатолия Чубайса.

Анатолий Чубайс. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

В 2013 году Уринсон ушёл из руководства "Роснано", оставшись советником Анатолия Чубайса. Бывший чиновник также входил в состав директоров корпораций "Россети" и "Русгидро", а также возглавлял совет директоров банка "Стратегия" (в 2016 году признан банкротом).

Интересно, что сам Уринсон ранее являлся подозреваемым по делу о растрате средств госкорпорации. Впрочем, в "Роснано" категорически отрицали факт ущерба, который бывший топ-менеджер якобы мог причинить компании.

По версии следствия, деньги корпорации похищали под видом консультационных услуг, которые заказывали у связанных с "Роснано" фирмами.

В 2015 году, по данным СМИ, Уринсон якобы перебрался на ПМЖ в одну из стран Восточной Европы, опасаясь уголовного преследования. Также Россию тогда покинули Андрей Раппопорт (некогда первый зампред "Роснано"), Дмитрий Журба (бывший финансовый директор РАО "ЕЭС") и Андрей Малышев (бывший зампред правления "Роснано"). Последний в 2016-м даже был объявлен в международный розыск.

Сейчас бывший министр Уринсон проживает в Москве в районе Новые Черёмушки.

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