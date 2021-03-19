Партия "Новые люди" создаёт новую площадку — тикток-хаус для защиты прав блогеров

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев встретился с популярными тиктокерами, которые станут участниками нового объединения блогеров. "Тикток" — молодая площадка, но благодаря быстрому росту подписчиков успешные тиктокеры моментально становятся инфлюенсерами с миллионными аудиториями. Например, у Натальи Зеленовой и Арсена Симоняна более 5 млн подписчиков в их общем аккаунте.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

— Блогерство — это один из последних социальных лифтов, которые работают в России, — отметил Алексей Нечаев. — Во власти и в предпринимательстве социальные лифты фактически остановились. А работая в блогосфере, можно добиться успеха. Реализовать новую русскую мечту — зарабатывать хорошие деньги, делая то, что ты любишь и умеешь.

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На встрече обсуждалась злободневная тема, почему известные блогеры крайне неохотно идут в политику. В этой среде принято считать, что даже один политический пост или ролик может привести как к потере рекламных контрактов, так и к хейту со стороны коллег, "доброжелателей" и просто агрессивных ботов. Поэтому в блогосфере участие в политических процессах и политические оценки считаются своеобразным "зашкваром". Почему-то гражданское самочувствие воспринимается инфлюенсерами как низшая планка для общения со своей аудиторией.

Алексей Нечаев призвал блогеров не путать политику и политиканство. Ведь забота об окружающих и поиск компромиссов в решении проблем — один из главных принципов здорового общества.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

— Политика — это очень тонкий процесс. Взять, например, ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге. Блогеры активно освещали эту тему, но хейта в их адрес не было, потому что они писали взвешенно, учитывая позицию всех. Не задавались радикальным вопросом: зачем вообще строить храм? А призывали просто перенести стройку в другое место, чтобы сохранить городской парк. Это и есть настоящая политика — поиск компромиссных решений в интересах людей, — напомнил Нечаев.

Бурную дискуссию вызвали возможные ограничения в работе иностранных социальных сетей в России. Например, "Твиттер" может быть закрыт в ближайшее время. За ним могут последовать и другие социальные сети. Для значительной части блогеров это означает потерю заработка. Алексей Нечаев предложил объединить усилия блогерских сообществ, чтобы людей не лишали привычных способов общения.

— Думаю, что одной из задач нашего тикток-хауса может быть сохранение в России привычных для нас соцсетей как площадок для свободных дискуссий. В своё время усилия и желания людей помогли сохранить "Телеграм". Главное — не оставаться безразличным, — отметил Алексей Нечаев.

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