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Партия "Новые люди" создаёт новую площадку — тикток-хаус для защиты прав блогеров

19 марта 2021, 15:09
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев встретился с популярными тиктокерами, которые станут участниками нового объединения блогеров. "Тикток" — молодая площадка, но благодаря быстрому росту подписчиков успешные тиктокеры моментально становятся инфлюенсерами с миллионными аудиториями. Например, у Натальи Зеленовой и Арсена Симоняна более 5 млн подписчиков в их общем аккаунте.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Блогерство — это один из последних социальных лифтов, которые работают в России, — отметил Алексей Нечаев. — Во власти и в предпринимательстве социальные лифты фактически остановились. А работая в блогосфере, можно добиться успеха. Реализовать новую русскую мечту — зарабатывать хорошие деньги, делая то, что ты любишь и умеешь.

Видео © LIFE Shot

На встрече обсуждалась злободневная тема, почему известные блогеры крайне неохотно идут в политику. В этой среде принято считать, что даже один политический пост или ролик может привести как к потере рекламных контрактов, так и к хейту со стороны коллег, "доброжелателей" и просто агрессивных ботов. Поэтому в блогосфере участие в политических процессах и политические оценки считаются своеобразным "зашкваром". Почему-то гражданское самочувствие воспринимается инфлюенсерами как низшая планка для общения со своей аудиторией.

Алексей Нечаев призвал блогеров не путать политику и политиканство. Ведь забота об окружающих и поиск компромиссов в решении проблем — один из главных принципов здорового общества.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Политика — это очень тонкий процесс. Взять, например, ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге. Блогеры активно освещали эту тему, но хейта в их адрес не было, потому что они писали взвешенно, учитывая позицию всех. Не задавались радикальным вопросом: зачем вообще строить храм? А призывали просто перенести стройку в другое место, чтобы сохранить городской парк. Это и есть настоящая политика — поиск компромиссных решений в интересах людей, — напомнил Нечаев.

Бурную дискуссию вызвали возможные ограничения в работе иностранных социальных сетей в России. Например, "Твиттер" может быть закрыт в ближайшее время. За ним могут последовать и другие социальные сети. Для значительной части блогеров это означает потерю заработка. Алексей Нечаев предложил объединить усилия блогерских сообществ, чтобы людей не лишали привычных способов общения.

Думаю, что одной из задач нашего тикток-хауса может быть сохранение в России привычных для нас соцсетей как площадок для свободных дискуссий. В своё время усилия и желания людей помогли сохранить "Телеграм". Главное — не оставаться безразличным, — отметил Алексей Нечаев.

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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