Страсть к палачу: зачем Ксения Собчак встречалась со скопинским маньяком

Блондинка и брюнетка. Две девочки, одной — 14, другой — 17. Младшая, Катя Мартынова, в тот день с подругой возвращалась с фестиваля "Вера. Надежда. Любовь", она впервые попробовала алкоголь (не понравилось). Через несколько часов она окажется в подвале загородного дома и проведёт в нём ближайшие без малого четыре года.

50-летний мужчина будет каждый день насиловать двух этих детей. Будет избивать шлангом, будет травить газом, если они откажутся выполнять его прихоти. Старшая, Лена, родит от него двух сыновей, которых маньяк у неё заберет и подкинет случайным людям, и третьего, мёртвого ребёнка — уже на свободе.

"Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди", — запишет Мохов в своей тетради. Он заберёт юность двух этих девочек. Сломает навсегда их жизнь, поставит на них клеймо. Они не смогут больше спать в темноте, будут бояться ходить по улицам, им очень сложно будет строить отношения с мужчинами.

В 2000 году, когда девочки окажутся в подземелье, Ксения Собчак ещё будет жить в Петербурге. В Москве, студенткой МГИМО, она окажется через год. Впереди — "Дом-2" и "Блондинка в шоколаде". Свою юность Ксения Анатольевна будет жечь демонстративно и напоказ, выступая ролевой моделью для других молодых девушек, оказавшихся в столице или ещё только мечтающих переехать.

Судьбы пленниц сложатся по-разному. Младшая, Екатерина, попытается как-то прожить и пережить свою травму. У неё получится создать семью, она напишет книгу. Старшая, Елена, родит мёртвого ребёнка уже на свободе и скроется от чужих глаз.

Эту историю вспомнят через 17 лет, когда Мохов выйдет на свободу. И Ксения Собчак, того же поколения, что и жертвы насильника, первой побежит общаться с ним. Не с девочками — а с их палачом.

Конечно, у Ксении за эти годы уже сложился определённый почерк. Ей нужен скандальный материал, провокация любой ценой, а в этой парадигме нет большой разницы между насильником и педофилом и трусами Волочковой. Будут смотреть, будут обсуждать, будут ужасаться.

Да-да, она сейчас рассказывает, что фильм будет не о Мохове, а о его жертвах. Да, конечно, Мохов в её фильме обязательно предстанет монстром и злодеем. Да, конечно, там будут и девочки-жертвы, и зрителю, скорее всего, будет предложено уронить пару слезинок. Но давайте честно: раскрутка фильма началась с поездки журналистки в Скопин, и именно так к нему привлекается скандальное внимание — Ксения сняла фильм про маньяка. Встретились два одиночества, два монстра посмотрели друг другу в глаза.

Чем действительно поражает и история Мохова, и ему подобные — тотальным безразличием и нечуткостью окружающих. У маньяка всегда находятся подельники, ещё больше — людей, которые знали, но делали вид, что нет, и огромное множество тех, кто жил и работал с ним рядом, но так и не догадался. Только благодаря этому становится возможным невероятное: люди исчезают, людей держат взаперти, людей насилуют, а жизнь вокруг продолжается.

Эта нечуткость тренируется в том числе СМИ и блогерами, демонстрирующими, подобно Ксении, что маньяку можно жать руку, к нему можно прийти в гости и даже купить ему мебель в дом. Более того — его можно даже кинуть на деньги, заплатить 50 тысяч (Мохов не видел интервью со Славой КПСС, где гонорар считали на камеру). Так что найдутся люди, которые, выбирая между монстром Моховым и монстром Собчак, выберут Мохова — а чо, прикольный дед, просто одинокий и непонятый, да ещё и Собчак обул.

Каким бы ни был в итоге пафос фильма, как бы ни показывали там Катю и Лену и их палача — дурно пахнущий шлейф, потянувшийся за этой работой ещё до её публикации, сведёт это всё на нет. Но просмотры будут. И лайки. Много лайков...

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