Пандемия бессонницы: почему из-за коронавируса россиянам не спится

Как CoViD-19 действует на нервы и создаёт ощущение постоянной тревоги, рассказали Лайфу в Центре медицины сна.

Лавина жалоб на плохой сон

В 2020 году российские сомнологи столкнулись с новым для медицины явлением — бессонницей после CoViD-19. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он сообщил, что волна таких обращений поднялась к сентябрю 2020 года и с тех пор нарастала "лавинообразно". Сейчас к специалистам поступает примерно три-четыре тысячи таких запросов ежемесячно. Как писало издание РБК, с началом пандемии количество жалоб россиян на проблемы со сном возросло более чем на 40%.

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А по данным недавнего исследования компании Philips, хуже спать с начала пандемии стало большинство людей по всему миру. Сообщается, что специалисты опросили более 13 тысяч человек из 13 стран и 70% опрошенных заметили после начала пандемии как минимум один новый симптом нарушения сна. И почти все они абсолютно уверены, что это так или иначе связано именно с коронавирусом. Самой популярной версией ухудшения сна стал стресс из-за возникших на карантине проблем с деньгами или из-за масштабов распространения инфекции.

"Прежде всего это стресс"

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Проблемы со сном у россиян действительно обострились на фоне пандемии, отметил в интервью Лайфу глава Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин. По его словам, на самоизоляции у многих на самом деле появилось больше времени для сна, но далеко не все его используют.

— Они стали просто поздно ложиться, заниматься какими-то домашними делами, компьютером, какие-то фильмы смотреть, то есть они нарушили структуру сна, который у большинства всё-таки привязан к ночному периоду времени. То есть это и общий уровень стресса, и нарушение гигиены сна, — посетовал сомнолог.

По словам сомнолога, каждый день он принимает по 15–20 пациентов и многие из них переболели ковидом. Однако он считает, что их бессонница и прочие нарушения сна связаны не с самой инфекцией.

— Первая причина — это, безусловно, очень высокий уровень стресса, который наблюдался особенно в первую волну пандемии, когда не было точной информации о том, как справиться с этой болезнью, — сказал врач.

С другой стороны, довольно скоро после начала пандемии стало ясно, что коронавирус поражает абсолютно все системы организма, включая центральную нервную систему. Кроме того, многим пациентам трудно заснуть просто из-за затруднённого дыхания.

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— Безусловно, у большинства заболевших есть поражения дыхательной системы и возникновение дыхательной недостаточности, которая всегда усугубляется во время сна, всегда будет приводить к ухудшению самого сна, — заявил сомнолог.

Влияет ли ковид на работу мозга?

В то же время пока у науки нет чётких доказательств того, что коронавирус действует на центры сна и бодрствования в мозге, подчеркнул Александр Калинкин. Впрочем, он признал, что подобный эффект порой можно заметить по клинической картине, то есть по состоянию заражённых. Руководитель Центра медицины сна привёл в пример наблюдения, сделанные врачами сотню лет назад во время знаменитой эпидемии испанки: на фоне разгула этой инфекции у многих пациентов развивалась "сонная болезнь".

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— Многие после перенесённой инфекции засыпали, иногда на длительное время, их хоронили, а потом находили в исцарапанном изнутри гробу. Именно оттуда появилось название "летаргический сон". У других, наоборот, возникала бессонница, — рассказал Александр Калинкин.

У большинства переболевших ковидом проблемы со сном проходят спустя две-три недели после выздоровления, отметил он, но у некоторых сохраняются надолго.

— Это происходит из-за общего высокого уровня стресса и может быть посттравматическим стрессовым расстройством. Оно проявиться может даже через несколько месяцев после возникновения стрессовой ситуации, — предупредил сомнолог.

Как вернуть себе нормальный сон?

Центр медицины сна советует как минимум придерживаться общих правил, а именно:

ложиться спать и просыпаться в одно и то же время;

проводить как можно больше времени на улице (солнечный свет даже в пасмурные дни воздействует на сетчатку глаза и регулирует выработку мелатонина);

избегать кофе, курения и алкоголя;

заниматься физкультурой, особенно на улице и в первой половине дня;

избегать переедания и недоедания.

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— Надо изменить отношение ко сну, потому что сон обеспечивает наше долголетие, самочувствие, качество жизни, когнитивные функции и определяет вероятность заболеть как соматическим заболеванием, так и психическим нарушением, и инфекционным тоже, — заключил эксперт.

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