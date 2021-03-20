Как продать картинку в Интернете за миллион долларов: рассказываем, что такое NFT-токен

В современном мире любое событие, если это не происшествие или катастрофа, начинает интересовать людей только после того, как обретёт материальную ценность. Итак, вы берёте любую гифку в Интернете или ретушируете фотографию, затем выставляете её на аукцион — и получаете, например, 250 тысяч долларов! Или больше, или меньше — решать вам и тем, кто интересуется цифровым искусством. Все спрашивают, что такое NFT-токен? А мы рассказываем, как с его помощью номинант Grammy Imanbek мог бы стать миллионером.

Это котик, который стоит 580 тысяч долларов

Что? Вы с ума сошли? Эта картинка, которую я могу увидеть где и когда угодно, стоит столько, сколько я не заработаю за всю свою жизнь? Если вы думаете так, вы прошли тест на нормальность, вы в порядке. Конечно же, этот котик не стоит ничего, он не стоит ни одного ватта и вольта электричества, которое потрачено на его демонстрацию.

Но в современном цифровом мире у котика, бегущего на миллионах экранов по всему миру, есть владелец, который приобрёл Nyan Cat и получил подтверждение, что именно он, а никто другой в мире, является собственником этой GIF-анимации. Если его попросят доказать, что Nyan Cat принадлежит ему, он продемонстрирует NFT-токен, подтверждающий, что кот его.

Не очень сложно? Объясняем, как это работает. Для начала разберёмся с блокчейн-технологией и с тем, что это такое. Если совсем коротко и совсем просто, блокчейн — уникальный цифровой код, который не может быть подделан. Он появляется благодаря отдельным цифровым блокам, которые генерируются компьютерами по всему миру, и состоит из последовательности (цепочки — chain) уникальных цифровых блоков. Его невозможно подделать, потому что информация о каждом блоке хранится в миллионах компьютеров и подмена хотя бы одного блока немедленно цепочку разрушит, а фальшивомонетчик будет уличён в подделке.

Собственно, на основе блокчейна базируются все криптовалюты мира. И благодаря своей защите от подделок криптовалюта обретает и реальную стоимость, и всё большую популярность.

Идём дальше. Кто страдает от подделок не реже, чем банки и люди, с которыми расплатились купюрами "банка приколов"? Продавцы, покупатели и коллекционеры произведений искусства. А поскольку искусство уже давно не только Айвазовский в музее, не только граффити на стене и не только скульптуры в парке, логично, что у богатеньких и не очень богатеньких людей появилось желание обладать им (искусством) в цифровом мире.

Как создать свой цифровой шедевр и продать его за 1000 долларов?

Итак, вы заинтересовались цифровым искусством и готовы творить для вечности. Для того чтобы вашу картину, музыку, GIF-изображение или текст купили, нужно выставить произведение на цифровой аукцион. По сути, это просто интернет-магазин. Зайдя туда, вы можете выбрать произведение, которое вам интересно, потратить на него криптовалюту (чаще всего это "эфир", реже — биткоины).

Для примера возьмём популярную галерею и биржу криптоискусства Rarible, которую создали, кстати, отечественные разработчики Алексей Фалин и Александр Сальников.

Последовательность действий такая:

— заводите электронный кошелёк, например mew или любой другой из тех, что поддерживаются на платформе Rarible;

— пополняете счёт кошелька криптовалютой Ethereum;

— регистрируетесь на Rarible;

— выпускаете NFT.

Собственно, NFT и будет криптовалютным выражением вашего цифрового произведения. В момент конвертации вашей картинки в NFT-токен вы заплатите две комиссии — за выпуск NFT-токена и за размещение вашего произведения на торгах.

Вы можете вообще не продавать то, что создали. Допустим, вы просто любите искусство и хотите выставлять его в Интернете, но защитив свои авторские права, — NFT-токен подходит для этого идеально. Все и всегда будут знать, кто настоящий автор произведения.

Это что же получается, NFT ломает старую систему авторского права?

Фото © Instagram / imanbekmusic

Пока что, конечно, нет. Аукционные дома и огромные лейблы (издатели музыки) вряд ли будут сдаваться просто так. Да и стриминговые сервисы, которые привыкли продавать музыку по подписке (нередко обманывая музыкантов и размывая их доход), вряд ли будут сдаваться без боя. Однако тот момент, когда вы будете приходить на выставку, а вместо картин перед вами будут размещены QR-коды, всё ближе.

В перспективе же NFT позволит музыкантам делать свои произведения более заметными и доступными всем меломанам. Картины в Интернете, даже сиюминутные мемы, обретут авторство, а их создатели смогут конвертировать их в законную популярность, славу и деньги.

Более того, поскольку мем-искусство довольно мимолётно, именно его монетизация крайне важна для создателей графических интернет-шуток. Вспомните хотя бы Ждуна. NFT-токен с его изображением мог бы принести художнице огромные деньги. А сегодня вы даже не помните, как её зовут. Напоминаем: Ждуна создала нидерландская скульпторша Маргрит ван Бреворт. Если бы у неё был NFT-токен, позволяющий конвертировать искусство в цифры, Ждун принёс бы ей миллионы долларов — уже настоящих.

Или возьмём ещё более близкий пример. Не так давно на весь мир прогремел казахский диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek). По подсчётам издания Forbes, если бы Imanbek получил все полагающиеся ему от стримингового сервиса Spotify средства, то мог бы заработать только на одном ремиксе миллионы долларов плюс отчисления от TikTok (в этой социальной сети трек Иманбека звучит чуть ли не в каждом втором ролике) и 150 миллионов просмотров (на данный момент) на YouTube — от них Иманбек тоже не получил ни копейки.

Молодой парень сидел в "Приоре" с друзьями, вёл стрим в "Инстаграме" — и в этот момент узнал, что он обладатель одной из главных музыкальных премий мира. В мире, в котором он мог бы защитить права на своё произведение с помощью NFT-токена, он ожидал бы новостей с Grammy, принимая ванну из шампанского "Кристалл".

Новый мир авторского права уже совсем рядом. Если вы увлечены творчеством, можете попробовать защитить свои права с помощью новой криптовалюты.

Правда, имейте в виду, что, пока этот мир только-только создаётся, зачастую больше всего зарабатывают не создатели новых цифровых произведений искусства, а посредники, которые помогают конвертировать ваше творение в популярный токен.

Лишь бы все признавали, что у кого токен, тот и владелец. В этом смысле он был бы цифровым аналогом бумажного свидетельства о праве собственности. Технически NFT — просто токены, каждый из которых имеет уникальный идентификатор, сохраняющийся при передаче. И основной вопрос, что, как и насколько легально можно к нему привязать. А дальше это просто техническое решение — насколько оно станет популярным, покажет время. Правда, как я понимаю, комиссии за транзакции пока выходят не очень адекватные Антон Розенберг Эксперт в области блокчейна и криптовалют, а также один из разработчиков Telegram

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