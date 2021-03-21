5 главных проблем биткоина: какие риски появятся у криптоинвесторов в апреле

На крипторынок надвигается волна новых проблем. Биткоин сейчас на высоте, курс опять приближается к отметке в 60 тыс. долларов. Тем не менее в апреле инвесторов поджидает немало сложностей – вводятся новые налоги, запреты и правила оборота криптовалюты.

Первая проблема. Усиление регулирования рынка криптовалют

Сейчас во всём мире появился тренд на ужесточение контроля за оборотом криптовалют. Так происходит и в России, и в большинстве стран мира. В апреле эта тенденция будет усиливаться.

— Объёмы транзакций биткоина уже превысили объёмы PayPal, что свидетельствует о следующем: криптовалюта перестала быть интересом только узкого круга людей. Сейчас актив привлекает серьёзные средства, которые оборачиваются вне всякого государственного контроля, — поясняет генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Фото © shutterstock

В США лихорадит фондовый рынок. Десятилетние облигации резко повысили доходность. В среду, 17 марта, глава ФРС США обещал не повышать ставку до 2023 года, но так и не смог успокоить участников рынка. Они продолжают продавать облигации.

— Биткоин не сильно снижается, так как часть денег из облигаций идёт в криптовалюту. Иными словами, туда, где доходность выше. В связи с этим появились новые риски для криптовалют. Это лишь предположение, но вполне реальное. Чтобы остановить отток капитала из американских облигаций, Правительство США может ограничить движение капитала в биткоин введением налогов или вообще наложить запреты на инвестирование в криптоактивы крупными компаниями, чьи акции торгуются на американской бирже. Рост доходности казначейских облигаций остаётся главным риском для биткоина на апрель, — считает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

К тому же у участников рынка возникает много вопросов по закону об обороте криптовалют, который вступил в силу с 1 января этого года. Ранее и в Гражданский кодекс были внесены изменения, согласно которым криптовалюта признаётся имуществом. Расплачиваться биткоином запрещено, но совершать сделки с ним можно.

При этом, поясняет Владислав Антонов, по налогам разъяснений ещё нет. Никто пока не знает, как информировать налоговую инспекцию о наличии криптовалюты и как заполняется декларация.

— Непонятно также, можно или нет продавать биткоин на зарубежных криптобиржах, так как, если человек совершит сделку не через лицензированную площадку, в России можно получить штраф за незаконный оборот криптовалюты. Вопросов много, ответов нет. И это тоже риск для российских инвесторов, — говорит Вячеслав Антонов.

Вторая проблема. Биткоин оказался на грани дефицита

В последнее время на централизованных биржах становится всё меньше ликвидных активов. По словам Майкла Росс-Джонсона, владельцы биткоина всё чаще стали перемещать его в холодные хранилища и достаточно крупными объёмами. В такой ситуации криптовалюта рискует оказаться в дефиците. В этом случае её цена пойдёт в рост, но купить монету смогут далеко не все желающие.

Фото © shutterstock

Ещё одна опасность, по мнению старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, это финансовая устойчивость криптовалютных бирж. Есть вероятность, что период больших скандалов и банкротств криптобирж уже прошёл, но аналитик вспоминает 2018–2019 годы, когда было огромное количество историй с пропажей денег. Биткоины просто исчезали с бирж. Есть риск, что история повторится. Соответственно, инвесторам стоит опасаться непроверенных игроков и тщательно проверять площадки, через которые проходят сделки.

Третья проблема. Реальный риск обвала рынка и снижения цены

На текущий момент почти 80% биткоинов принадлежит институциональным инвесторам. Только 20% средств находится в обращении у частных лиц. Такую оценку даёт Майкл Росс-Джонсон.

Аналитик обращает внимание на риск, который может возникнуть, если кто-то из крупных институциональных игроков внезапно решит пересобрать свой пул активов и избавиться от биткоинов в угоду докапитализации компании или для выправления квартальных показателей. Тогда на рынке может возникнуть цепная реакция и цена биткоина стремительно начнёт снижаться.

Для падения курса биткоина в апреле есть вполне реальные предпосылки. С начала года он подорожал на 100%, за март — на 28%. Цена приближается к отметке в 60 тыс. долларов. Паники среди инвесторов нет, так как в течение шести месяцев сохраняется высокий спрос на биткоин. При этом многих инвесторов пугает то, что цена растёт без откатов. На этот момент обращает внимание Владислав Антонов.

По его словам, цена биткоина может упасть на 15–20% без причины и резко подняться. Есть немало инвесторов, которые покупают криптовалюту во время резкого роста по максимальной стоимости, а затем она долгое время теряет в цене.

— Криптовалютный рынок отличается от других тем, что не все новости оказывают на него влияние. Цена может упасть на 15–20% без всяких внешних оснований. Сейчас криптовалюта занимает первое место по доходности. В связи с этим на неё сохраняется высокий спрос со стороны крупных инвесторов. В последние дни все рынки лихорадит от роста доходности десятилетних облигаций США, которая повышалась до 1,754%. С ростом доходности доллар становится крепче. На этом фоне биткоин и альткоины становятся уязвимыми, — поясняет Владислав Антонов.

Четвёртая проблема. Сеть биткоина может дать сбой

Из-за роста числа пользователей блокчейн биткоина может быть сильно перегружен. Об этом говорит Майкл Росс-Джонсон. За счёт этого стоимость комиссий на транзакции биткоина может сильно вырасти, а скорость транзакций значительно замедлится.

Фото © shutterstock

По мнению аналитика, это грозит тем, что инвесторы просто не смогут вовремя зафиксировать прибыль в случае резкого обвала курса. Это может оказаться технически невозможно для тех, кто хранит свои биткоины на холодных кошельках.

— В апреле количество сделок с биткоином может возрасти. Соответственно, есть риски коррекции на фондовых биржах. Распродажи начнутся, если Уолл-Стрит, добив до очередных пиков, в какой-то из месяцев пойдёт корректироваться вниз хотя бы на 10–15%. Банкам и фондам в такой момент для обеспечения рыночных позиций и для правильного мани-менеджмента на покрытие "недополученных прибылей" или убытков в слишком дорого купленных акциях обязательно понадобятся дополнительные деньги. Вот они и могут быстро зафиксировать сверхприбыли там, где они сами легко даются в руки. Например, как раз в биткоине, — говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Пятая проблема. Изменение конъюнктуры рынка

В результате постоянных проблем у рядовых пользователей биткоина, которые используют его в повседневных транзакциях, появится серьёзная альтернатива. Как поясняет Майкл Росс-Джонсон, она уже есть. Просто имеющиеся криптовалюты начнут выходить на новый уровень и набирать популярность в массовом применении.

По словам аналитика, это приведёт к снижению общей капитализации биткоина и переводу денег в новый, более масштабируемый и широко применимый актив.

— В первую очередь хотелось бы отметить происходящую смену парадигмы крупнейших центральных банков в мире. Дело в том, что основным фактором роста курса биткоина с 4,5 тыс. до 60,5 тыс. стало беспрецедентное наращивание объёма денежной массы в мире для борьбы с последствиями пандемии. Это создавало риски девальвации валют, от которых частично спасались в крипте. Теперь же финансовые регуляторы разворачивают свой курс, по всему миру быстро растут процентные ставки, реальное предложение денег сокращается, девальвационные риски снижаются. Это делает классические финансовые инструменты с фиксированной доходностью более привлекательными. Поэтому в относительно недалёкой перспективе начнётся обратный переток средств из криптовалюты обратно в классические активы, — говорит Александр Розман.

По его словам, апрель в этом плане может быть очень показательным. При сохранении текущей скорости роста доходности в ближайшие полтора месяца на финансовых рынках произойдёт масштабная коррекция. Александр Розман считает, что она будет сопоставима с мартовским обвалом 2020 года. После спада на рынках инвесторы, скорее всего, предпочтут покупать подешевевшие акции и облигации, а не биткоин, который не формирует никакого фиксированного дохода. Так что это может лишь ускорить отток средств с криптовалютного рынка.

— На криптовалютном рынке, как и на любом другом, есть период, когда стоит вкладывать деньги, а есть периоды, когда надо их забирать. Сейчас время забирать. Цены на максимумах, очень много необоснованного оптимизма, всё больше сигналов о надвигающейся масштабной коррекции на рынках. Каждому, конечно, решать придётся самостоятельно, но, возможно, пришло время зафиксировать прибыль, — считает Александр Розман.

К тому же аналитики традиционно предупреждают, что не стоит рисковать и вкладывать в криптовалюту последние деньги. Это актив, который может менять цену самопроизвольно и под воздействием совершенно неожиданных факторов. Вкладывать деньги в биткоин рекомендуют только в том случае, если инвестор осознаёт все риски и, надеясь на прибыль, не боится потерять свои вложения. По крайней мере, потери будут безболезненны для его кошелька.

Авторы