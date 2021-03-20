Здоровье, реформы, кредиты, туризм: что принесёт россиянам новый астрологический год

20 марта стартует новый астрологический год, обещающий не только яркие события в общественной жизни, но и подъём духа, изменения в мировой политике, реформы в образовании, армии и государственных структурах. К сожалению, зимой сезон болезней к нам ещё вернётся, но ему будет противостоять Юпитер, снижающий смертность. Планеты окажут влияние и на туризм, благоприятные и опасные периоды вы найдёте в конце прогноза. На многое повлияют затмения, в эти дни важно избегать резких шагов и решений.

Гороскоп равноденствия задаёт тон всему астрономическому году, который начинает свой отсчёт в день весеннего равноденствия, 20 марта в 12:38 по московскому времени. Календарная весна откроется с момента, когда день и ночь сравняются по протяжённости. В мировой астрологии гороскоп равноденствия считается основной информационной базой для прогнозирования событий. Свои коррективы вносят затмения светил, суля неучтённые происшествия и изменения.

Полюсы Юпитера: искусство, развитие, потенциал нации

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Астрогод 2021/2022 обещает больше позитива и меньше трагедий, чем ушедший. Так Юпитер Года гарантирует снижение смертности, увеличение рождаемости, стабилизацию в делах, расширение кредитных программ и социального страхования. В России повысится коэффициент рождаемости, культура и творческий потенциал нации получат влияние этой яркой планеты и, как следствие, — развитие. Улучшится положение дел в школьном образовании. Особое внимание в образовании будет уделяться детям с ограниченными возможностями, борьбе с социальными болезнями, духовному развитию молодёжи.

Ренессанс культуры, перерождение русского театра также спонсируется Юпитером. Важно, чтобы творцы и художники нас не подвели, использовав самые светлые стороны астрологического влияния. В целом искусству будут сопутствовать такие тренды, как элитарность, хороший вкус, избирательность и уникальные молодёжные веяния, — всё это полюсы культурного взрыва эпохи Водолея.

Хотя и не очень верится, но Юпитер готов поднять большой спорт и определённо порадовать яркими победами. Наряду с этим грядёт развитие подпольных империй азарта, удачный запуск лотерей, успехи новых технологий шоу-бизнеса.

Полюсы Сатурна: реформы, сельское хозяйство

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сатурн Года отвечает за самое сложное, но неизбежное: время, налоги, границы, правила и законы. Коррупционные структуры, по мнению Сатурна, исчерпали свой лимит времени. Глубинная реформа вертикали власти получила энергию Плутона ещё в 2008 году. К 2024 году космос обещает завершить реформу столетних паттернов города Глупова, посадить взяточников и убрать лишние тамбуры в административных структурах. А после 2024-го согласно тенденциям грядёт унификация и объединение общества, которые растянутся на два десятилетия.

В предстоящем году государственная система укрепится сводом правил и законов, направленных на коренные реформы и уничтожением взяточничества во власти. Пресловутое кумовство намерено категорически уступить место интеллектуальным технологиям оптимизации. С большим трудом, но неизбежно приводятся в порядок просторы Интернета и регулируются законы на платформах социальных сетей. Информационная безопасность населения получает конкретную программу развития. Трудности способствуют реформе сельского хозяйства. Влияние этой планеты ведёт, может, к появлению более чёткой программы развития, которая в то же время будет ограничивать земельные ресурсы страны.

Ожидается, что международные отношения во всех категориях будут по-прежнему напряжены, много ограничений и ситуаций в стиле политического пинг-понга усугубят положение. Членам каких-либо союзов будет крайне сложно о чём-то договариваться.

Солнце Года: политики, бизнес, общество

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Солнце Года отдаст всю энергию сильному лидеру, который намерен привести нацию к свободе и долголетию. Только реально харизматичные правители некоторых стран будут определять ход событий в мире. Солнце Года также окажет хорошее влияние на деловую сферу отношений: внутренний бизнес и работа принесут пользу обществу и государству. Намечается благоприятный период для реализации государственных служащих и просто наёмных работников. Согласно тренду армия и флот процветают, проводя мягкие реформы, здоровье страны повышается. Грядущий год обещает процветание рабочему классу. Урегулирование забастовок, выступлений и экономических протестов решится при необходимом усилии мирным путём.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Луна Года: дипломатия, парламент, туризм, образование

Луна Года разделяет парламенты и вносит замешательство в государственные дела, но согласно астрологическому влиянию в каждой стране найдутся молодые и думающие, прогрессивные политики и общественные деятели, которые смогут переломить этот тренд. Также звёзды будут благоприятствовать парламентской борьбе, те, кто использует эту энергию, смогут внести свежее дыхание во властное закулисье. В России парламенту будет сопутствовать множество прогрессивных изменений. Весьма значительный вклад внесут выборы в Госдуму, обновлённый состав и перспективные новые люди смогут повлиять на решение застаревших общественных проблем.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Луна Года принесёт России и бум внутреннего туризма. Активны будут поездки соседей из ближнего зарубежья, короткие визиты в регионы станут тем недостающим для страны экономическим драйвером. Период обусловлен выстраиванием более качественной сети внутреннего туризма. В то же время наш спутник не советует увлекаться экстремальными видами спорта и рисковать в путешествиях понапрасну. Развитие и прогресс ожидаются в торговле с близкими соседями, а также обмене и посредничестве в урегулировании споров других сторон в качестве нейтральной силы.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Луна Года привлекает внимание к образованию, в том числе снимает многие преграды и упрощает давление бюрократии в этой сфере. Развитие получит система профессионального среднего обучения. Простые профессии — снова в моде.

Марс Года: тайные враги, болезни, кредиты

Марс Года вносит много споров в правительственные и парламентские дела и у нас, и во всём мире. Информационная война искажённых мнений, подставы тайных врагов через информационные утечки или дезинформацию крупного масштаба — придётся полоть сорняки. В нашем случае вредить будут лишившиеся своего положения личности и союзы.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В первой поворотной точке года, в день летнего солнцестояния, 21 июня, складывается весьма сложный гороскоп. В первую очередь важно беречь здоровье — своё и близких. Дальние путешествия или выезды на длительное время не рекомендуются из-за осложнения обстановки в ряде стран. Вакцинация практически обязательна до конца июня. Но даже если вы проводите лето на даче, то позаботьтесь о здоровье к осени. Ведь к зимнему солнцестоянию, 21 декабря, звёзды также предупреждают о росте болезней. Особенных финансовых потрясений не ожидается, но локальные конфликты и уход старых командиров, смена топ-руководителей наполнят новостные ленты. Летом и до сентября экономически выгодно использовать кредитные ресурсы, а также партнёрские активы. С июня по сентябрь произойдут важные перемены, проявится агрессивный дух, возникнут слухи и беспорядки.

С сентября волнения улягутся — и общество обретёт порядок и структуру. Звёзды не советуют кредитоваться осенью. Активируется ось обмена, неожиданных природных катаклизмов, вынужденных затрат. Однако период скажется позитивно на работе парламента и общества в целом, если вкладываться в социальные программы и страховку. Осенняя пора будет способствовать и улучшению международных отношений, где ожидается прорыв к выходу из зависимости — к свободе и любви.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Всё возвратится на круги своя к 21 декабря 2021-го. Зимнее солнцестояние пройдёт с заметным снижением энтропии, а также под влиянием возврата к старым ценностям. Влияние пандемии на экономику будет стимулировать прогресс в социальной сфере. Ситуация будет способствовать вливанию средств в земельные угодья и реорганизацию управления землёй. Период благоприятен для возрождения кооперации. А Луна зимнего равноденствия усилит популярность для монарха и правительства. Люди извлекут преимущества, создавая новые правила и структуры. Хорошее время для внутренней торговли и бизнеса.

Особое внимание во всех сферах стоит уделить осознанности и корректности в дни затмений. Общая рекомендация — ничего резко не менять, скорее максимально упрощать. В период с 26 мая по 10 июня лучше сконцентрироваться на образовании и ближнем окружении. Неблагоприятно отправляться в дальнюю дорогу. Период с 19 ноября по 4 декабря чреват усилением агрессивности и внезапных непредсказуемых событий. Провокации будут мешать обычному ходу дел. Желательно избегать всего экстремального и ещё раз — не спешить в дальнюю дорогу.

Благих всем начинаний и настойчивости в достижении цели!

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