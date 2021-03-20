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Категорий: 18

СКА дожал "Динамо" и сравнял счёт в серии

Исход второго поединка решил один точный бросок.

20 марта 2021, 17:09
<p>Фото © Пресс-служба ХК СКА</p>

Фото © Пресс-служба ХК СКА

Гол нападающего Кирилла Марченко принёс победу петербургскому СКА над московским "Динамо" во втором домашнем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

За три периода команды на двоих нанесли 55 бросков в створ ворот, но лишь один из них достиг цели. А предшествовало ему удаление динамовского форварда Дмитрия Яшкина за четыре минуты до конца основного времени матча. Армейцы подаренным шансом воспользовались — Кирилл Марченко оказался всех настырнее на динамовском пятаке и принёс петербуржцам первую победу в четвертьфинале.

Счёт в серии стал равным — 1-1. Следующие два матча (22 и 24 марта) соперники проведут в Москве.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

  • СКА — "Динамо" М — 1:0 (0:0; 0:0; 1:0), в серии — 1-1
  • "Авангард" — "Металлург" — 2:1 ОТ (0:0; 1:1; 0:0; 1:0), в серии — 1-1

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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