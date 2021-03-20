СКА дожал "Динамо" и сравнял счёт в серии

За три периода команды на двоих нанесли 55 бросков в створ ворот, но лишь один из них достиг цели. А предшествовало ему удаление динамовского форварда Дмитрия Яшкина за четыре минуты до конца основного времени матча. Армейцы подаренным шансом воспользовались — Кирилл Марченко оказался всех настырнее на динамовском пятаке и принёс петербуржцам первую победу в четвертьфинале.