Особая фармацевтическая зона: чем губернатор Пензенской области был обязан миллиардеру Борису Шпигелю

Следственный комитет России решает вопрос об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и группы бизнесменов, задержанных в ночь на воскресенье. Глава региона, его сын, а также фармацевтический магнат и бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель стали фигурантами уголовного дела о коррупции. По версии следствия, Белозерцев получил от представителя ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 млн рублей за доступ к поставкам медпрепаратов для госучреждений Пензенской области. Корпорация Шпигеля известна тем, что является одним из крупнейших в России поставщиков сомнительного препарата "Арепливир".

ГСУ Следственного комитета возбудило уголовное дело против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, владельца группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и ещё четверых фигурантов по статьям 290 УК (получение взятки в особо крупном размере в составе группы) и 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

Следственные мероприятия в Пензенской области начались в субботу вечером. Оперативники ФСБ и следователи навестили с обысками комплекс зданий правительства региона на Московской улице в центре Пензы, а также дом губернатора Белозерцева, где изъяли компьютеры, документы. Оперативники задержали шесть человек: главу региона, его старшего сына Александра, супругов Бориса и Евгению Шпигель, Антона Колоскова и еще одного бизнесмена. Фигурантов дела доставят в Москву, где следователи будут решать вопрос о мере пресечения.

Суть уголовного дела заключается в том, что, по версии следствия, губернатор Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги Евгении (на которую записан его бизнес) и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова деньги и ценности на общую сумму 31 млн рублей. За это корпорация Шпигеля получила приоритет на поставку медпрепаратов для медучреждений области.

Обыски у губернатора Пензенской области. Видео YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Согласно базе СПАРК, у "Фармации" давние и обширные связи с Правительством Пензенской области. Если посмотреть на все действующие лицензии компании, то подавляющее большинство из них выдано именно чиновниками этого региона.

© СПАРК — Интерфакс

Например, компания является крупным поставщиком ГБУЗ ПОКБ имени Н.Н. Бурденко — за 12 лет она исполнила контрактов на два миллиарда рублей. За это же время "Фармация" поставила в городскую поликлинику Пензы лекарств на 167 млн рублей.

Недавно в собственность "Фармации" перешло пять аптек, принадлежащих раньше департаменту госимущества Пензенской области.

Фото © Фармация

Ещё одним игроком на фармацевтическом рынке области является фирма "Р-Фарм" Алексея Репика. Несмотря на то, что компания является настоящим гигантом в отрасли, в ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко она поставила лекарств всего на 89 млн рублей, а с городской поликлиникой было за всё время заключено контрактов на сумму 20 млн рублей. Репик и Шпигель — давние друзья и умело делят рынок.

Короли госзаказов

Борис Шпигель родился в 1953 году на Украине. В начале карьеры дослужился в 1990 году до должности замдиректора по экономике Всесоюзного НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики. Когда в страну пришла рыночная экономика, Шпигель учредил фирму "Биотек" — одного из первых дистрибьюторов лекарственных препаратов. Когда пошли первые деньги, Шпигель выкупил за $30 млн контрольный пакет пензенского завода "Биосинтез". Завод был настолько важен для Шпигеля, что он с 2003 по 2013 год представлял Пензенскую область в Совете Федерации РФ, где выступал против ужесточения госконтроля за сертификацией лекарств. В рейтинге дохода чиновников за 2012 год Шпигель занимал 60-е место со 127 млн рублей. В настоящее время Шпигель, по некоторым данным, постоянно проживает в Израиле. По информации СМИ, у миллиардера есть недвижимость в Италии и Израиле.

Большая часть бизнеса бывшего сенатора записана на его супругу Евгению. В 2015 году она заняла 31-е место в рейтинге 50 богатейших женщин России журнала "Форбс". Когда Шпигель покинул Совет Федерации, доход супруги составил 125,8 млн рублей. Также в последней декларации было указано 13 земельных участков общей площадью 185 га, несколько домов и квартир.

В начале года Лайф выпустил расследование, как Борис Шпигель стал бенефициаром сомнительного препарата "Арепливир". По данным базы Госзакупок и СПАРК, фирма "Биотэк" бывшего сенатора заключила за второе полугодие 2020 года более 500 контрактов на сумму около одного миллиарда рублей. По данным маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, за девять месяцев 2020 года её выручка выросла на 65,7%. Хотя сам "Биотэк" ничего не производит, являясь лишь дистрибьютором.

Борис Шпигель. Фото © ТАСС/Станислав Красильников

Согласно базе СПАРК, самые крупные партии фавипиравира закупили Минздравы Дагестана (более чем на 84 млн рублей) и Красноярского края (почти на 47,5 млн рублей).

Другой активный игрок государственных контрактов — фармацевтический гигант "Р-Фарм" Алексея Репика — пока уступает "Биотэку" в доле продажи фавипиравира, несмотря на то что самостоятельно производит его под торговой маркой "Коронавир". За тот же период компания заключила почти 30 контрактов на сумму в 200 млн рублей и в последнее время наращивает объёмы: в декабре знаменитая московская клиническая больница № 40 в Коммунарке купила у "Р-Фарм" партию препарата на 79,2 млн рублей.

Репик — настоящий магнат фарминдустрии и долларовый миллиардер, находящийся в списке "Форбс" на 29-м месте. Также он является президентом российской общественной организации "Деловая Россия" и координатором при Минздраве.

Репик Алексей Евгеньевич. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ещё в нулевых годах Репик познакомился со Шпигелем, которого на профильном рынке называли фармуполномоченным. Возможно, именно под влиянием Шпигеля он решил заняться госконтрактами. В 2000 году в возрасте 21 года Репик основал "Р-Фарм" со стартовым капиталом $40 тыс. и в том же году принял участие в госзакупках, выиграв семь лотов.

В 2009 году компания "Р-Фарм" выиграла тендер Минздрава по предоставлению медикаментов пациентам с редкими заболеваниями, получив свой первый крупный контракт на семь миллиардов рублей. В последующие годы компания получила заказов на 38 млрд руб. С тех пор она стабильно занимает первые места по количеству госконтрактов. Собеседник Лайфа считает, что успех "Р-Фарм" связан с тем, что у компании есть эксклюзивный портфель по ВИЧ, онкологии и гепатиту. А теперь Репик активно осваивает рынок лекарств от коронавируса.

Как и 20 лет назад, Репик продолжает получать госконтракты рука об руку с самоизолирующимся в Израиле Борисом Шпигелем. На государственных торгах они идут рядом — за девять месяцев прошлого года "Р-Фарм" занимала вторую строчку рейтинга торгов с долей 7,70% госсегмента, а ООО "Биотэк" было на третьем месте с 2,70% рынка. В этом году в портфеле обеих компаний опять занял достойное место фавипиравир.

Покупая лекарство у Репика и Шпигеля, врачи используют фавипиравир в стационарах, его же бесплатно раздают людям, которые лечатся дома. Медики ссылаются на рекомендации Минздрава. Некоторое время назад в "Твиттере" активно обсуждали, как заболевшей ковидом девушке медики выдали лекарство "Арепливир" производства ООО "Промомед рус", не предупредив о побочных явлениях. Изучив инструкцию, она поняла, что последствия могут быть довольно серьёзными.

Молекула фавипиравира (на основе которого изготовлены "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир") не защищена патентом и поэтому условно бесплатна. Фактически это недорогой, но очень токсичный противотуберкулёзный препарат с добавлением атома фтора на шестую позицию в пиразиновом кольце. Возможно, именно это и привлекло отечественных фармацевтов — лекарство легко запустить на старых советских заводах, где десятки лет производили дешёвый "Пиразинамид". В аптеках он стоит всего 180 рублей.

Сам же фавипиравир был разработан в США около двадцати лет назад, однако там от него отказались ввиду его токсичности — исследования показали, что лекарство губительно влияет на репродуктивное здоровье женщин и мужчин. По сути, это химиотерапия для больных с высокой вирусной нагрузкой, когда терапевтический эффект наступает ввиду высокой токсичности — так действует тот же "Пиразинамид". Тем не менее в 2014 году препарат был зарегистрирован в Японии под торговой маркой Avigan. Японцы разрешили использовать его только в крайних случаях при отсутствии альтернативы.

Когда по миру шла первая волна коронавируса, японцы разослали образцы "Авигана" 70 странам — тогда на него ещё возлагались определённые надежды как на лекарство от ковида. Но они не оправдались, что подтвердил ведущий исследователь "Авигана" Йохэй Дои: — Слишком рано говорить о его эффективности, — сообщил учёный.

Сегодня японцы уже практически отказались от фавипиравира. В связи с риском тератогенности бюро по безопасности лекарственных средств ввело строгие ограничения для использования препарата, акцентируя внимание на побочных эффектах — помимо возможных уродств и смерти плода у пациентов отмечалась внезапная неосознанная мышечная активность.

СМИ сообщали, что Репик ранее был членом экспертного совета ФАС по развитию конкуренции и, соответственно, хорошо изучил правила игры.

Селфи с инаугурации Трампа. Фото © facebook.com / Алексей Репик

Два года назад начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявлял о том, что во время проверки одной из крупных фармкомпаний было обнаружено более двадцати ключей для участия в электронных торгах — на одном из них присутствовало название "Р-Фарм". Разгорелся крупный скандал, компанию обвинили в сговоре с Минздравом и должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков.

Но в итоге дело против "Р-Фарм" спустили на тормозах, и она вновь стала получать госконтракты. В апреле Репик участвовал в сессии об антимонопольном регулировании в условиях пандемии, где призывал к здравомыслию:

— Принципиально важно сейчас не поддаться панике и не попытаться, что называется, во имя большого дела забыть о правилах, забыть о необходимости действовать в рамках доказательной медицины и забыть о том, что процедуры должны соблюдаться.

Всего через пару месяцев "Коронавир" от "Р-Фарм" был утверждён Минздравом по процедуре ускоренной регистрации лекарств. По аналогичной схеме ранее оформили другие отечественные лекарства на основе фавипиравира, которые продаёт Шпигель. Например, "Арепливир" производства "Промомед рус" и "Авифавир" — препарат Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы "Химрар".

Представители "Р-Фарм" получили вопросы Лайфа о токсичности и побочных эффектах "Коронавира" и прислали следующий комментарий. — Специалисты не рапортуют о серьёзных или иных новых, не наблюдавшихся ранее в клинических исследованиях, побочных эффектах, что говорит о предсказуемом профиле безопасности, — сообщила компания.

Но, несмотря на массовые продажи, в российском экспертном сообществе отношение к фавипиравиру неоднозначное. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что если выбирать между препаратами этой группы и вакциной, то лучше сделать прививку. По его словам, эти лекарства ещё не до конца исследованы с точки зрения безопасности.

— Препарат может вызывать врождённые уродства у эмбрионов беременных женщин и привести к тому, что плод не сформируется. Один этот факт уже говорит о том, что препарат достаточно непростой. Есть результаты промежуточных исследований, согласно которым он вызывает нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, обратимые, не столь критичные, но тем не менее они присутствуют. И плюс нарушает обмен азота, то есть влияет определённым образом на метаболические процессы в организме. Вот, исходя из всех этих побочных эффектов, говорить о том, что этот препарат безопасен, я думаю, что ни у кого не повернётся язык, — заявил Лайфу Беспалов.

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