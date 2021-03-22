"Я продолжаю её любить": Скопинский маньяк признался, что его чувства к жертве никуда не исчезли

Интервью с Моховым, которое вышло на ютуб-канале, рискнула взять Ксения Собчак. И маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. По словам Мохова, в жизни он всегда "выбирал самых-самых", хотя они никогда не отвечали ему взаимностью.

Душа к ней лежала больше, чем к Лене. <...> Я понимал, что она меня не полюбит. Достаточно было того, что я её любил Виктор Мохов

Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Однако спустя две недели после того, как Мохов заточил девушек в бункере, он решил от них "отделаться" — взял верёвку и "хотел придушить". Но Катя начала плакать и умолять, чтобы он её не убивал, и тогда злодей передумал. А потом и вовсе якобы воспылал к ней чувствами. При этом маньяк отметил, что сам стал "заложником".

Я в Катю вообще влюбился. Такая девочка была симпатичная. Вежливая очень. Мастерица на все руки. Я как бы попал в зависимость. Убить я их не мог, отпустить тоже боялся. Получилось, заложником оказался. И они страдали, и я страдал так же Виктор Мохов

Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Мохов вышел на свободу спустя 17 лет. Однако ему хватило смелости заявить, что он всё ещё не охладел к Кате и хотел бы встретиться с ней и поговорить. Собчак попросила своего гостя сказать на камеру слова извинения, которые прозвучали словно "из протокола".

Мои чувства к ней не охладели. Я продолжаю её любить. <...> Я хотел бы у неё прощения попросить. Катя, пожалуйста, прости меня за те мучения и страдания, которые тебе пришлось пережить по моей вине. Я к тебе и к Лене относился всегда с уважением Виктор Мохов

Фото © Соцсети

Что касается ещё Елены Самохиной, её маньяк в интервью тоже не обошёл стороной. Злодей заявил, что готов ей помочь родить ребёнка. В плену девушка беременела трижды, но после, в отличие от Кати, так и не завела детей.

Катя там жила, не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Так что я не знаю… Надо мне опять заняться ею Виктор Мохов

Екатерина Мартынова заявила Ксении, что не хочет смотреть видео с его извинениями. Девушка не верит в то, что её мучитель искренне раскаялся. Ранее она уже говорила, что недовольна приговором: "Знаю, что желать человеку смерти — это грех, но мне очень не хочется, чтобы он выходил на свободу".

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