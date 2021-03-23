Полетит куда угодно, если не взорвётся: обзор прошедших испытаний Starship Илона Маска

Десятая по счёту версия "Звёздного корабля" почти идеально приземлилась. Буквально чуть-чуть более жёстко, чем надо.

Это было подло. Весь мир целых восемь минут ликовал: наконец-то все баки сдюжили, наконец-то топливо подаётся с хорошим напором и даже ни один двигатель не отказал. Юбилейный, десятый прототип "Звёздного корабля" так красиво и торжественно поднялся на запланированные десять километров, лёг горизонтально, начал снижение, вернулся в вертикальное положение и, как все думали, безупречно плавно опустился на платформу.

Внимательные зрители, правда, после приземления заметили в эффектном тумане мощную струю воды, которая старательно поливает нижнюю часть ракеты. Оказывается, всё-таки был удар о посадочную площадку, в топливном отсеке произошло воспламенение и включилась автоматическая система пожаротушения. Не помогло.

Кадр из видео YouTube / Cosmic Perspective

И всё же прогресс очевиден, по крайней мере по сравнению с тем, что было до сих пор: впервые этот корабль хотя бы проделал всё, что нужно, от начала и до конца без сбоев.

Тернии

Испытания прототипов начались в апреле 2019 года. С тех пор их было в общей сложности уже 16. Корабль тестировали по частям.

Starhopper

Кадр из видео YouTube / SpaceX

По сути, нижняя часть корабля. Запускали трижды, летал на одном-единственном двигателе: на высоту одного метра, а затем — 20 и 150 метров. Практически всё успешно, правда, в третий раз в самом конце полёта двигатель вышел из строя. Но взрыва не было.

Starship Mk1

Кадр из видео YouTube / LabPadre

Это та часть, где находится топливо. Задача была проверить, насколько она герметична. Неудача: плохо сварены швы.

Starship SN1

Кадр из видео YouTube / NASASpaceflight

Это был тест на давление: снизу шёл наддув жидким азотом.

Starship SN2

Кадр из видео YouTube / NASASpaceflight

Это то, что находится между стархоппером и топливным баком, — "шайба", в которой закреплены двигатели. С ней всё нормально.

Starship SN3

Кадр из видео YouTube / NASASpaceflight

Проверка топливных баков. Один не выдержал, вслед за ним развалились и другие.

Starship SN4

Кадр из видео YouTube / NASASpaceflight

Топливные баки плюс "шайба". По отдельности испытаны успешно, а вот вместе взорвались: что-то не так с механизмом отсоединения от стартового стола.

Starship SN5

Кадр из видео YouTube / SpaceX

То же самое, что SN4, только на этот раз получилось: поднялся на 150 метров и благополучно сел.

Starship SN6

Кадр из видео YouTube / SpaceX

Аналогичен предыдущему прототипу, только двигатель усовершенствованный. Опять же, всё в порядке.

SN7

Под этим порядковым номером были проверки стальных баков: надо было посмотреть, какое максимальное давление они способны выдержать. Соответственно, давление увеличивали, пока они не лопались.

А теперь собираем все части этого конструктора, добавляем верхушку, в которой будут находиться люди либо ещё какой-то ценный груз, и получаем первый полноценный прототип.

Starship SN8

Кадр из видео YouTube / SpaceX

Поднялся на высоту 12,5 километра. Запускали уже на трёх двигателях. Два из них во время приземления неважно сработали: оказалось, что топливо подавалось под слабым напором. Из-за этого корабль не смог замедлиться как надо, и "Старшип" рухнул и разбился.

Starship SN9

Взлетел на десять километров, успешно повернулся горизонтально, стал снижаться, снова "встал" вертикально, но один из двигателей во время торможения не запустился вообще. Итог ясен.

Кадр из видео YouTube / Trevor Mahlmann

Соответственно, следующий, 11-й прототип должен будет сделать очередной шаг — взлететь, сесть, — и желательно, чтобы вообще ничего не случилось ни до, ни во время, ни после. Обещают испытать после 24 марта.

Как будет летать Starship в итоге

Разумеется, сам корабль с заявленным грузом — полторы сотни тонн — не сможет на своих шести двигателях преодолеть земную гравитацию, для этого ему нужен сверхтяжёлый носитель Super Heavy с 28 двигателями. Его создают на основе успешно летающих "фальконов". Итого получается конструкция высотой в 120 метров.

Кадр из видео YouTube / SpaceX

После того как Super Heavy доставит корабль на орбиту, он отделится и вернётся на Землю. У Starship после этого, по сути, два варианта, в зависимости от поставленной задачи. Если надо что-то или кого-то доставить, скажем на МКС, то больше ничего не требуется: корабль выполнит миссию и тоже прилетит обратно. А вот если нужно отправиться к Луне или Марсу, понадобится дозаправка в космосе. Для этого специально создаются точные копии "Звёздного корабля" с одним-единственным отличием: их груз — топливо, а именно — жидкий метан плюс жидкий кислород в качестве окислителя. Так и называются: Starship Tanker.

Куда Starship будет летать

На околоземную орбиту

Помимо полётов к МКС предполагается использовать корабль для доставки спутников и других полезных грузов. В SpaceX подчёркивают, что "Старшип" вполне мог бы поднять в космос телескоп "Хаббл" и, вообще, он самый вместительный.

Вокруг Земли за 60 минут

Существует проект международных перелётов на Starship. По расчётам, корабль может доставить пассажиров, скажем, из Лондона до Нью-Йорка менее чем за полчаса.

Кадр из видео YouTube / SpaceX

На Марс

В 2017 году глава SpaceX Илон Маск на презентации этого проекта показал, что для экспедиции к Красной планете надо будет запустить вслед за первым "Старшипом" пять танкеров. Они стыкуются с кораблём, вливают топливо и улетают домой. А корабль готов к долгому путешествию. До Марса лететь шесть-восемь месяцев.

Кадр из видео YouTube / SpaceX

Кстати, это заправка только для полёта в один конец. Чтобы вернуться на Землю, нужно будет заблаговременно наладить производство топлива на Марсе.

К Луне

Во-первых, NASA выбрало Spacex в качестве одного из подрядчиков по программе "Артемида", нацеленной на возвращение людей на Луну. Уже разрабатывается соответствующая версия корабля: Starship Lunar lander. Он сможет спускать астронавтов с окололунной орбитальной станции Gateway на поверхность и поднимать их обратно.

А во-вторых, есть проект DearMoon. Это будет шестидневный полёт: Starship долетит до Луны, облетит вокруг неё и отправится назад. Прямо как у Жюля Верна в книге "Из пушки на Луну". А ещё это траектория знаменитого "Аполлона-13" (вспоминаем фразу "Хьюстон, у нас проблемы" из фильма с Томом Хэнксом). Миссия намечена на 2023 год. Полетят миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава и ещё восемь человек, для которых он выкупил билеты.

Кадр из видео YouTube / Yusaku Maezawa

Несколько дней назад завершился приём заявок от великого множества желающих со всей Земли. Маэдзава хочет, чтобы это были люди разных творческих профессий, которые получат в космосе вдохновение для создания новых произведений.

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