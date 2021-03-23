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Технологии "Биосферы" позволили в четыре раза сократить расход воды на Московском НПЗ "Газпром нефти"

22 марта отмечается Всемирный день воды. Столичные нефтяники рассказали об экономии водных ресурсов.

23 марта 2021, 11:13
<p>Фото © "Газпром нефть"</p>

Фото © "Газпром нефть"

По итогам 2020 года Московский НПЗ в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод. Экономия стала возможной благодаря инновационным биологическим очистным сооружениям "Биосфера". Её технологии, разработанные российскими учёными, гарантируют очистку воды до 99,9% и дают возможность её повторного использования в производстве.

Фото © Е. Самарин. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Фото © Е. Самарин. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

"Биосфера" — это автоматизированная многоступенчатая система, объединяющая несколько этапов очистки. Все промышленные и ливневые стоки последовательно проходят через блоки флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры. В процессе участвуют микроорганизмы, которые во время жизнедеятельности поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов. После всех этапов вода возвращается в производство, а отфильтрованные нефтепродукты — в переработку.

Фото © "Газпром нефть"

Фото © "Газпром нефть"

На МНПЗ "Биосфера" начала работу в 2017 году, и благодаря инновационной системе Московский НПЗ уже сэкономил более 10,5 млн м³ — объём почти двух Химкинских водохранилищ. На другом НПЗ "Газпром нефти" — Омском — строительство комплекса ещё продолжается. Работы планируется завершить в 2021 году.

Авторы
Мишина Валерия
Мишина Валерия

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