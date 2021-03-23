За сутки в России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
В Москве +1379 заболевших.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
За сутки в России выявили 8457 новых случаев коронавируса, умерло 427 пациентов, выздоровело 10 860. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
В пятёрке по заболеваемости Москва (+1042 случая за сутки), Петербург (+812), Подмосковье (+513), Нижегородская (+335) и Ростовская (+239) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего выздоровевших в Москве (+1379 за сутки), Петербурге (+1363), Подмосковье (+601), Нижегородской области (+389) и Крыму (+328). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 474 610 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 95 818 пациентов, 4 088 045 человек выздоровело.
Ранее вирусолог назвал сроки формирования в России коллективного иммунитета к ковиду. По его словам, часть россиян изначально были невосприимчивы или маловосприимчивы к новому коронавирусу. У них есть иммунитет к инфекции, приобретённый благодаря встрече с другими респираторными заболеваниями.
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