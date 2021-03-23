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"Алисе справедливо дали по носу": Мать Аршавина раскрыла правду о его изуродованной бывшей жене

Родительница спортсмена считает, что Алиса не та, кем хочет казаться.

23 марта 2021, 10:21

Фото © Seldon News. Скриншот © YouTube / "Россия-1"

38-летняя Алиса Казьмина, которая рассказала, что страдает серьёзным аутоиммунным заболеванием, дала интервью из больничной палаты для шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Экс-супруга Андрея Аршавина в том числе отпустила немало нелестных замечаний в адрес спортсмена и его матери, которые выгоняют больную женщину из дома.

Алиса Казьмина (слева) и мать Андрея Аршавина. Фото © Seldon News, Instagram / arshavina_alisia__mb

Алиса Казьмина (слева) и мать Андрея Аршавина. Фото © Seldon News, Instagram / arshavina_alisia__mb

Однако родительница футболиста Татьяна Ивановна раскрыла свой взгляд на события. Женщины не общаются уже три года, и якобы в конфликте виновата сама Алиса. По словам мамы спортсмена, его бывшая жена своим поведением заслужила всё, что с ней происходит.

Когда она творила страшные "чудеса" три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно всё что угодно, а отвечать не придётся. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все её выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях

Татьяна Аршавина

Скриншот © YouTube / "Россия-1". Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Скриншот © YouTube / "Россия-1". Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Татьяна Ивановна считает, что Алисе выгодна история с болезнью, так как её обязали выселиться из особняка Аршавина в посёлке Коломяги, пишет Starhit. При этом мать футболиста заявила, что у бывшей невестки была неудачная пластика носа, из-за чего и начались проблемы со здоровьем. К тому же спортсмен выплачивает экс-жене большие алименты на общую дочь, а Казьмина только "прикидывается бедной". "Она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость и играть в эти игры", — отметила Татьяна Ивановна.

Всё это она устраивает, потому что не хочет выселяться из дома. Идёт на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У неё была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. А что касается суда, то его мы выиграли, потому что правы

Татьяна Аршавина

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb, andrey.arshavin10

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb, andrey.arshavin10

При этом Алиса настаивает, что её проблемы не из-за ринопластики. Из-за болезни женщине пришлось перенести несколько операций и даже погружение в искусственную кому. "Ничего там нет. Наоборот, страшно в момент, когда ты открываешь глаза и ещё два дня не понимаешь, где ты и какое время суток. Не бойтесь умирать — бойтесь жить", — рассказала Казьмина об опыте пребывания "по ту сторону".

Экс-жена Аршавина выложила пугающие фото, показав вблизи изуродованное болезнью лицо

Экс-жена Аршавина выложила пугающие фото, показав вблизи изуродованное болезнью лицо

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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