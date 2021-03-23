Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Утверждается, что пострадало несколько военных.
Фото © ТАСС / AP Photo / Baderkhan Ahmad
База военнослужащих США, находящаяся в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Утверждается, что по базе была выпущена ракета. По данным источника, в результате происшествия пострадало несколько военнослужащих. Вашингтон пока никак не отреагировал на эту информацию.
Кто именно атаковал месторождение, на данный момент неизвестно.
Основные силы американских военных в Сирии расположены вокруг месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что присутствие в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы.
Ранее Лайф сообщал, что обстрелу подверглась база с военными США в Ираке, выстрелы производились ракетами типа "Катюша".
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