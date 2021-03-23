Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База военнослужащих США, находящаяся в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Утверждается, что по базе была выпущена ракета. По данным источника, в результате происшествия пострадало несколько военнослужащих. Вашингтон пока никак не отреагировал на эту информацию.

Кто именно атаковал месторождение, на данный момент неизвестно.

Основные силы американских военных в Сирии расположены вокруг месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что присутствие в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы.

Ранее Лайф сообщал, что обстрелу подверглась база с военными США в Ираке, выстрелы производились ракетами типа "Катюша".

Авторы