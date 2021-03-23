Народный суд над Собчак: как отреагировали в соцсетях на бенефис маньяка Мохова Общественный огонь и разрыв шаблонов вызвала провокация Ксении Собчак. Так "чета Катафалкеров" объясняет народу России, каким она его видит, пишут негодующие в соцсетях. 23 марта 2021, 18:21 10 10 Скриншот © Youtube / Ксения Собчак

Передача про маньяка Мохова, которую сняла Собчак, пригласив садиста и педофила на эфир, никого не оставила равнодушными. Соцсети рвут комментарии и жалобы зрителей, журналистов и просто известных людей. Такой хайп впервые сплотил негодующее общество. Кому нужен такой "кумир", задаются вопросом даже сторонники телеведущей.

Телеведущий Лев Новожёнов в комментариях к посту поставил диагноз экс-ведущей "Дома-2": "острый случай мании величия". Журналист Мария Арбатова саркастически оценила провокацию: "После свадьбы на катафалке диалог с маньяком естественен, дальше хайпить только по некрофилии". Кинокритик и режиссёр Роман Волобуев меланхолично осознал, что все остальные наконец сделали сейчас то же, что и он когда-то: "Можно вечно смотреть на дождь, фильм Showgirls и людей, внезапно понимающих, что Ксения Анатольевна — плохая".







Если в начале дискуссии Ксения Собчак пробовала возражать общественному напору и вспомнила такие слова, как "журналистская этика" и "американская документалистика", в диалоге с правозащитницей Алёной Поповой, то на вторые сутки комментировать перестала. Вероятно, следующим этапом будет фильм об общественных баррикадах, которые телеведущая соорудила сама, вызвав бурю негодования со стороны такого количества людей.

Фото © Facebook / Алёна Попова

"Моральное единение в соцсетях в адрес экс-кандидатки в президенты" не просто акт негодования — здесь, похоже, сошлись полюсы протеста всех политических сил, и, как видится комментаторам, градус гражданского самочувствия повысился до критических высот, что в бой вступил муж телеведущей Константин Богомолов, который оправдал это обыденностью зла.

Фото © Twitter / Fedor Pogorelov

"Муж Ксении Собчак Константин назвал интервью с Моховым "суперважным". Автор манифеста "Конец Европе" врубил механизмы семейного подряда. Раньше жена нахваливала его бездарные спектакли, теперь муженёк нахваливает людоедскую киношку супружницы потоком сознания, который неубедителен и сер. Но, как аргумент, видео в лидерах просмотров, а это чету Катафалкеров радует... показывая, как убога Россия, как ничтожны мы и как талантливы и прогрессивны эти блатники", —написал журналист Михаил Шахназаров в своём аккаунте.

Фото © Facebook / Михаил Шахназаров



