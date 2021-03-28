Двенадцать убийц Андрея Боголюбского: учёные нашли древнерусские граффити с именами заговорщиков

До сих пор историки знали из летописей лишь о четверых участниках заговора против великого князя Владимирского. Учёные прочли надпись на стене храма в Переславле-Залесском и обнаружили, что в списке сообщников было ещё семь или восемь человек.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Фото © Wikipedia

Согласно летописям, Спасо-Преображенскому собору в Переславле-Залесском почти 870 лет. Его заложил в 1152 году сам Юрий Долгорукий — основатель Москвы и отец Андрея Боголюбского. У здания есть три полукруглых выступа, они называются апсидами. Когда в 2014 году началась его реставрация, облупившуюся побелку с них хотели снять с помощью абразивных материалов, и именно так бы и сделали, если бы не взмолились учёные, в частности, из Института славяноведения. Они осмотрели стены и на одной из апсид на высоте чуть более метра над цоколем заметили буквы.

Фото © Институт славяноведения

Исследователи настояли, чтобы штукатурку удалили максимально бережно: сначала водно-воздушной смесью, а затем пластиковыми щётками и шпателями. Вот что обнаружилось.

Фото © Институт славяноведения

Перед нами не что иное, как древний образец граффити Северо-Восточной Руси. Правда, надо сказать, что итальянское слово "граффити" — это множественное число от "граффито", то есть правильнее говорить, что на стене собора мы видим древнерусское "граффито". Реставраторы отмечают, что за прошедшие столетия здание несколько просело, то есть на момент нанесения этой надписи она была примерно на полметра повыше. Почерк довольно мелкий, размеры букв — от пяти до 18 миллиметров. Вся рамка, в которую заключён текст, 14 на 26 сантиметров. Даже при всём имеющемся на сегодняшний день знании старославянского языка оказалось невероятно трудно разобрать, что здесь написано. За помощью обратились в российскую Лабораторию дистанционного зондирования и анализа пространственных данных (RSSDA). Работающие там люди — верные друзья археологов и историков — воссоздают древние, полуразрушенные тексты при помощи новейших технологий. Вот что у них получилось после сканирования участка стены Спасо-Преображенского собора.

Расшифровка первой части надписи. Фото © Институт славяноведения

Расшифровка второй части надписи. Фото © Институт славяноведения

Что там написано?

Расшифровка приводится в опубликованной впоследствии научной статье. Для удобства прочтения позволим себе убрать твёрдые знаки в конце, ѣ заменим на Е и некоторые старинные слова — на их современные аналоги. Итого получаем:

"Петр (Фралович), Амбал, Якы[м] Куцкович, Офрем [Мои]зич, Добры[н]а М[и]китич, Ур…, Микита, Петр Иванкович, Фрольц, Мирошька, Петрко, Стырята — си суть убийцы великаго князя Андрея. Да будут прокляты и в с… Месяца июня 29 убиен бысть князь Андрей своими паробкы. Овому вечная память, а сим вечная мука. Ач кто в помы[шлен]…"

"Овому" — значит князю. "Паробкы" переводится как "слуги", но на этот счёт есть сомнения: многие из вышеперечисленных — далеко не челядь.

Кто все эти люди?

Четверо из названных историкам уже известны из летописей. Например, в Лаврентьевской упоминаются:

Пётр Фралович. Знатный боярин и зять ещё одного не менее респектабельного человека, которому в этой истории отводится особая роль — боярина по фамилии Кучка. Зять — это значит, сын Фраловича женат на дочери Кучки.

Знатный боярин и зять ещё одного не менее респектабельного человека, которому в этой истории отводится особая роль — боярина по фамилии Кучка. Зять — это значит, сын Фраловича женат на дочери Кучки. Амбал . В летописях его имя написано через Н — Анбал. Явно не славянин. Упоминается, что был при князе Андрее ключником. По одной из версий, происходил из народа, от которого пошли современные осетины. По другой — из буртасов, этнической общности, жившей в Волжской Булгарии.

. В летописях его имя написано через Н — Анбал. Явно не славянин. Упоминается, что был при князе Андрее ключником. По одной из версий, происходил из народа, от которого пошли современные осетины. По другой — из буртасов, этнической общности, жившей в Волжской Булгарии. Яким Кучкович. Из клана Кучки. Один из братьев жены Андрея Боголюбского Улиты.

В трёх других летописях фигурирует ещё одно имя:

Ефрем Моизич. По мнению историков, фамилия происходит от арабского слова "Му’изз", и Ефрем был потомком мусульман из Волжской Булгарии. Интересно, что Муиззой, по легенде, звали любимую кошку пророка Мохаммада.

Подчёркивается, что всего убийц было двадцать. Не исключено, что тут закралась ошибка: не "двадцать", а "двенадцать". Во всяком случае, на граффито именно столько. И переходим теперь к остальным.

Добрына Микитич. Батюшки, неужто сам Добрыня Никитич? Впрочем, прототипом былинного богатыря считают воеводу и родственника самого Владимира Святославича — крестителя Руси. То есть тот Добрыня Никитич жил задолго до Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского — в X столетии. А во времена, которые нас интересуют, жил ростовский боярин Добрыня Долгий, он был сподвижником новгородского князя Мстислава Ростиславича, а значит, противником семьи Юрия Долгорукого в их междоусобных распрях. Может, это и был "Микитич"? Пока не ясно.

Далее у нас Микита, Пётр Иванкович, Фролец, Мирошка, Петрко. Совершенно неизвестные личности. Единственное, что вообще можно предположить, это что Микита был отцом Добрыни и, соответственно, Фролец — отец Фраловича.

Стырята. Насчёт него случилось поистине фантастическое совпадение: до 2017 года об этом человеке тоже никто ничего не знал, и вдруг его имя находят на фресковой штукатурке (тоже XII века) при раскопках развалин церкви Благовещения на городище под Новгородом. Между прочим, в числе остального там есть издевательская надпись, очень похожая на те, что сейчас корябают в подъездах: "Стъ|р[ѧ]та | б[аб]а", сиречь "Стырята — баба!". Учёные пришли к выводу, что он был служителем в этой церкви, и построили на этом основании гипотезу о его участии в заговоре против князя Андрея. По их версии, дело вполне могло быть так: на городище он служил при новгородском князе Всеволоде Мстиславиче, а затем вместе с ним перебрался в Вышгород. Спустя какое-то время Всеволод опять переехал, а на его месте в Вышгороде стал княжить Андрей Боголюбский. Так вот, этот Стырята мог остаться служить при Андрее, войти к нему в доверие, а затем последовать за Боголюбским во Владимир, который князь Андрей возвёл в ранг столицы. Примечательно, что клан Кучковичей тоже новгородский, а Новгород был совершенно недоволен, что стольным градом сделали Владимир. Значит, Кучковичи могли подговорить этого Стыряту.

И, наконец, имя, которое полностью не удалось разобрать, есть лишь буквы "Ур". В принципе, по мнению историков, это может оказаться частью тюркского имени Урум.

Есть предположение, что Петрко и Стырята — не два разных человека, а имя и прозвище одного и того же. Тогда убийц становится одиннадцать.

За что они убили Андрея Боголюбского?

В учебниках истории на этот счёт пишут, не вдаваясь особо в подробности, что князь Андрей Боголюбский был основоположником российской самодержавной монархии, максимально укреплял свою власть и тем добился конфликта с боярами. А вот Василий Никитич Татищев в своей "Истории" добавляет в эту ситуацию много ярких красок. Короче говоря, согласно его изложению тех далёких событий, князь Юрий Долгорукий много лет был в отношениях с женой боярина Степана Кучки. Когда муж узнал, то заключил жену в темницу. Юрий в ярости приказал убить Степана, что и было сделано. Кстати, владения Кучки находились на берегу Москвы-реки. И сама Москва в летописях поначалу упоминается как Кучково. То есть выходит, что Юрий Долгорукий избавился от мужа любимой женщины, присвоил себе его земли и основал на них Москву. Что ж, это даёт убедительный мотив для мести со стороны клана Кучковичей.

Мы уже упоминали супругу Андрея Улиту. Так вот, она была дочерью той женщины. Улита Кучковна. По одному из предположений, Кучковичи специально подстроили их знакомство — в надежде через неё оказывать влияние на Боголюбского. Это сработало. И вот ещё одна интрига: князь Юрий, по основной версии, был отравлен на пиру, но есть и подозрения, что на этом пиру он прочёл письмо от сына, и сын писал о намерении жениться на Улите. И основателя Москвы хватил удар. Ещё раз: Улита — дочь его любовницы.

В "Повести об убиении Андрея Боголюбского" из Ипатьевской летописи (подписано 1175 годом) говорится, что непосредственным поводом для заговора было то, что князь за некую тяжкую провинность велел казнить одного из Кучковичей — брата Якима, упомянутого в списке.

Как убили Андрея Боголюбского?

"... Главарём же убийц был Пётр, зять Кучки, Анбал, яс родом, ключник да Яким, да Кучковичи — всего числом двадцать зловредных убийц", — написано в "Повести об убиении". Согласно тексту, заговорщики напились для храбрости, явились ночью и постучались в спальню Андрея. Возникает вопрос, была ли там жена. Так или иначе, на вопрос, кто здесь, убийцы ответили: "Прокопий" (это был преданный слуга Андрея). Но князь по голосу понял, что это не Прокопий, и бросился к своему мечу. Меча на месте не было — ключник заблаговременно его убрал. Андрей Боголюбский был очень крепкий мужчина, и всей этой компании потребовалось много усилий, чтобы с ним расправиться. "И рубили его мечами и саблями, и раны копьём ему нанесли". И даже после этого не убили. Подумали, что он мёртв, и ушли. Потом вернулись и обнаружили, что его в спальне нет. Князь нашёл в себе силы спрятаться, но его нашли по кровавому следу и добили.

© Миниатюра из Радзивилловской летописи

Это миниатюра из Радзивилловской летописи (предположительно, начало XIII века). Изображено, как заговорщики отрубают Андрею Боголюбскому левую руку. Обычно описывалось, что отсекли правую (как Иоанну Крестителю), но изучение останков показало, что нет, левую. Поэтому историки прониклись доверием к Радзивилловскому документу и теперь гадают, кто эта женщина, которая держит отрубленную руку: была ли это Улита или вторая жена (которая у Андрея, по некоторым данным, была), или другая женщина. Если Улита замешана в заговоре, почему на другой миниатюре она изображена со слезами на глазах?

В Институте российской истории РАН признались, что расшифрованная надпись вызвала у учёных горькую усмешку: как и в наши дни, перечислены исполнители, а вот о заказчике — ни слова.

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