Постковидный расклад: эксперты раскрыли главные интриги политического сезона
Политологи обсудили главные тренды избирательной кампании в Госдуму 2021 года и возможности партий.
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Усиливающееся внешнее давление на Россию окажет влияние на настроения наших граждан, считают политологи, — большинство традиционно поддержит "Единую Россию". На выборах в Госдуму основная борьба развернётся за третье и четвёртое место. Если бы сегодня прошло голосование, то ЕР поддержали бы 33% избирателей, КПРФ — 16%, ЛДПР — 9%. "Яблоко" уверенно заменит партия-юниор "Новые люди", а поспорить с ЛДПР может обновлённая новой левой кровью "Справедливая Россия – За правду". При этом протестная активность, которая пробудится к июню, начнёт спадать, так как мощная избирательная кампания, по словам политологов, "размоет" политический фон своей активностью. Об этом в ходе круглого стола "Выборы в Госдуму – 2021: сценарии и прогнозы" заявили политологи.
Одним из новых трендов летней кампании станет главенство Интернета как основного инструмента "донесения своих интересов до избирателя", он "будет работать наравне с традиционными медиа" или даже "перебивать их". По мнению управляющего директора по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдуса Алиева, преимущество получат те, кто умеет работать в Интернете.
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Лидерство партии "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму в 2021 году сохранится. ЕР сегодня обладает наилучшими стартовыми позициями с точки зрения качества как политической инфраструктуры, так и представленности в органах власти разных уровней. Плюс ко всему активное вовлечение в праймериз лидеров общественного мнения из числа отлично зарекомендовавших себя волонтёров усилит результаты избирательной кампании.
— Думаю, 54% — это задача максимум, но результат в диапазоне 42–47% — он вполне ожидаем, — отметил председатель правления ФоРГО Константин Костин. — Новая повестка СР, которая последовала вслед за партией "За правду", поможет новому союзу "оттянуть" часть электората у своих конкурентов.
Что касается КПРФ и ЛДПР, то эксперты отметили снижение интереса избирателей и падение доверия. У коммунистов это происходит вследствие череды внутренних скандалов, которые раздирают эту политическую силу, и оттока "яркого актива". Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что в случае КПРФ "люди не голосуют за партию, которая формирует негативную политическую повестку". ЛДПР вряд ли удастся повторить успех 2016 года, несмотря на удовлетворительную работу губернатора Михаила Дегтярёва в Хабаровске.
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— Если бы выборы состоялись сегодня, то "Единая Россия" получила бы 33% голосов избирателей, КПРФ — 16%, а ЛДПР — 9%, — поделился результатами свежего опроса директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. — Сейчас наиболее востребован приоритет решений, а не обещаний. Отношение к власти утилитарное, патерналистское — "чем власть может помочь лично мне".
Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов прокомментировал потенциал союза СР, "За правду" и "Патриотов России". По его словам, "социалистические настроения левого толка востребованы не только во всём мире, но и у нас". Поэтому попытка организации левопатриотического фронта выглядит как хорошее начало избирательной кампании. Также он добавил, что среди малых партий активнее всего ведут себя "Новые люди". Потенциал этой новой политической силы отметили и другие политологи. Тщательная работа новой партии строится на привлечении внимания людей к своим партийным проектам и сборе предложений, что особенно востребовано у уставшего от пандемии избирателя.