Постковидный расклад: эксперты раскрыли главные интриги политического сезона

Усиливающееся внешнее давление на Россию окажет влияние на настроения наших граждан, считают политологи, — большинство традиционно поддержит "Единую Россию". На выборах в Госдуму основная борьба развернётся за третье и четвёртое место. Если бы сегодня прошло голосование, то ЕР поддержали бы 33% избирателей, КПРФ — 16%, ЛДПР — 9%. "Яблоко" уверенно заменит партия-юниор "Новые люди", а поспорить с ЛДПР может обновлённая новой левой кровью "Справедливая Россия – За правду". При этом протестная активность, которая пробудится к июню, начнёт спадать, так как мощная избирательная кампания, по словам политологов, "размоет" политический фон своей активностью. Об этом в ходе круглого стола "Выборы в Госдуму – 2021: сценарии и прогнозы" заявили политологи.

Одним из новых трендов летней кампании станет главенство Интернета как основного инструмента "донесения своих интересов до избирателя", он "будет работать наравне с традиционными медиа" или даже "перебивать их". По мнению управляющего директора по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдуса Алиева, преимущество получат те, кто умеет работать в Интернете.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Лидерство партии "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму в 2021 году сохранится. ЕР сегодня обладает наилучшими стартовыми позициями с точки зрения качества как политической инфраструктуры, так и представленности в органах власти разных уровней. Плюс ко всему активное вовлечение в праймериз лидеров общественного мнения из числа отлично зарекомендовавших себя волонтёров усилит результаты избирательной кампании.

— Думаю, 54% — это задача максимум, но результат в диапазоне 42–47% — он вполне ожидаем, — отметил председатель правления ФоРГО Константин Костин. — Новая повестка СР, которая последовала вслед за партией "За правду", поможет новому союзу "оттянуть" часть электората у своих конкурентов.

Что касается КПРФ и ЛДПР, то эксперты отметили снижение интереса избирателей и падение доверия. У коммунистов это происходит вследствие череды внутренних скандалов, которые раздирают эту политическую силу, и оттока "яркого актива". Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что в случае КПРФ "люди не голосуют за партию, которая формирует негативную политическую повестку". ЛДПР вряд ли удастся повторить успех 2016 года, несмотря на удовлетворительную работу губернатора Михаила Дегтярёва в Хабаровске.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

— Если бы выборы состоялись сегодня, то "Единая Россия" получила бы 33% голосов избирателей, КПРФ — 16%, а ЛДПР — 9%, — поделился результатами свежего опроса директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. — Сейчас наиболее востребован приоритет решений, а не обещаний. Отношение к власти утилитарное, патерналистское — "чем власть может помочь лично мне".