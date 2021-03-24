Двух игроков "Тамбова" подозревают в игре на ставках
Речь может идти о паре матчей, в которых команда уступила с общим счётом 0:9.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Двух игроков футбольного клуба "Тамбов" вызвали в РФС из-за подозрений в игре на ставках. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
По информации издания, подозрения возникли после игр с "Краснодаром" и "Сочи", в которых тамбовчане уступили с общим счётом 0:9. Как сообщила РИА "Новости" генеральный директор клуба Ольга Коновалова, "Тамбов" действительно получил письма о вызове двух игроков от РФС.
Напомним, во время зимней паузы "Тамбов" мог сняться с чемпионата России из-за многомиллионных долгов. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 13 очков после 23 туров.
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