Пиво ударит по карману: пенный напиток может подорожать из-за новой маркировки

Маркировка товаров, в частности пива, — это новая система контроля для отслеживания товарооборота от производителя до конечного потребителя. Цель этой системы — сделать российский рынок максимально прозрачным, обеспечить качество и подлинность товаров. Планируется, что предприниматели получат возможность работать в равных конкурентных условиях, а потребитель сможет приобрести качественный товар. Об этом рассказала Лайфу технический директор группы компаний "Серконс", российского аккредитованного органа по сертификации, Ирина Леонова.

— На каждой таре необходимо будет наличие маркировки "Честный знак", и для поставки в торговые сети необходимо будет подтвердить факт прохождения процедуры маркировки. Для производителей маркировка создаст возможности увеличить объёмы производства, что поможет снизить стоимость одного изделия. Отслеживание пути товара позволит более тщательно планировать производство, сокращая издержки. Для продавцов маркировка даёт возможность торговать легальным товаром и повышать лояльность и доверие клиентов, — пояснила эксперт.

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Как отметила старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании "Балтика" Ирина Фёдорова, введение маркировки потребует значительных инвестиций и операционных расходов на закупку оборудования.

— Стоимость импортного оборудования для нанесения маркировки на продукцию может составлять от 200–300 тысяч евро до одного миллиона евро и выше на одну линию розлива. Приобретение марок, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграция информационных систем приведут к снижению эффективности производства, росту себестоимости и существенному удорожанию продукции на полке. Всё это в свою очередь приведёт к сокращению рынка пива и смежных отраслей, — считает Ирина Фёдорова.

Руководитель компании "Интерпортфолио" Алексей Каневский полагает, что использование маркировки станет чувствительным ударом для бизнеса, особенно для малых пивоваренных компаний, так как это приведёт к увеличению себестоимости продукции. По его словам, пивные производства сейчас и в России, и за рубежом практически не подготовлены к введению такой маркировки.

— Мы предполагаем, что стоимость продукции на полке увеличится не менее, чем на 10%, — прогнозирует Ирина Фёдорова.

По мнению генерального директор и сооснователя сервиса управления торговлей и складом "Мой склад" Аскара Рахимбердиева, в самом дешёвом сегменте стоимость одного кода (60 копеек плюс расходы на его нанесение) повысит цены на несколько процентов. На стоимости дорогого импортированного и крафтового пива маркировка практически не скажется.

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