Мавзолей, цирк, зоопарк, психбольница и СИЗО: кого ещё Навальный бросит на баррикады

Команда Навального объявила о старте кампании по его освобождению. По словам организаторов, первой задачей кампании "станет большой митинг этой весной", поскольку "уличные акции — главный способ добиться этой цели". Они обещают провести акцию, которая станет "самым большим в истории современной России" митингом, когда число готовых присоединиться к кампании достигнет "по крайней мере" 500 тысяч человек.

Звучит интригующе. Особенно учитывая, что предыдущие акции не очень дотягивали и до десятой части этой цифры. Число участников акции 23 января в Москве, к примеру, по подсчётам МВД, не превышало четырёх тысяч человек. Тем не менее оппозиционные ресурсы оглашали совсем другую статистику. Они насчитали в Москве до 60 тысяч, а по всей России — до 300 тысяч.

В любом случае, даже если верить организаторам, пятиста тысяч там не было и близко. Откуда они собираются взять такое количество теперь — неясно. Ведь для увеличения количества протестующих всякий раз нужны новые поводы. Если повестка дня не меняется, число людей, готовых постоянно выходить под одними лозунгами, особенно когда становится понятно, что они нереализуемы, будет неизбежно сокращаться. Уже на акциях 31 января народу было меньше, чего не удалось скрыть.

Собственно, чтобы не позориться, организаторы и изменили формат акции в Москве, которая, как известно, создаёт картинку для отчёта спонсорам: вместо того чтобы выходить на площадь, они решили устроить прогулки по городу небольшими группами, пытаясь создать иллюзию массовости и затруднить подсчёт участников. После этого они могли бы провозгласить любую цифру, что и было сделано. В любом случае количество участников даже таким образом недотянуло до полумиллиона. И произошедшее снижение активности, даже по данным оппозиции, — налицо.

Вскоре после этого соратники Навального объявили о приостановке протестов. "Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать ещё тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени (на выборах в Госдуму)", — заявил тогда один из лидеров ФБК* Леонид Волков.

Дело, конечно, вовсе не в количестве задержанных, а в том, что картинка с каждым разом всё более удручающая как для участников, так и для западных спонсоров. В чём сам Волоков и признался, высказав мнение, что волну протеста нужно заканчивать на высокой точке: "Если уйдём на спад, то это всех ужасно демотивирует и расстроит".

Напомню, акция во дворах с фонариками выглядела ещё смешнее. Если примерное количество людей, водящих хороводы по центру города, ещё можно прикинуть, то тут ничего подсчитать невозможно. Несмотря на то что в Интернет были выгружены тысячи фотографий, все понимали фейковую структуру отчётности. Далее пошли разоблачения блогеров, которые рассказывали, как отрабатывали свои гонорары. В "Твиттере" тогда было опубликовано минимум 20 тысяч фотографий. Спрашивается: а чего не полмиллиона? Очевидно, что это была попытка освоить какие-то оставшиеся суммы. Но что дальше?

Волков ещё в феврале заявлял, что они сосредотачиваются на попытках достать Навального из колонии другими методами — внешнеполитическими. Впрочем, очевидно, что принятые в итоге санкции оказались не тем, на что соратники Навального рассчитывали. Запад не стал ради Навального переходить красную черту.

Очевидно и то, что Западу эта пластинка поднадоела, там отлично понимают, что никакой "революции" не вышло и не выйдет, а все выделенные средства, по сути, расползлись по карманам соратников блогера. Так что продолжать финансировать эту шайку-лейку едва ли у кого-то есть желание.

Похоже, что Волков и ко полученные деньги уже потратили и очень тяготятся отсутствием новых. Но где взять обещанные 500 тысяч человек? Ответ очевиден — нигде. Кроме Интернета, где можно найти и миллион.

Иначе зачем эти нелепые "приготовления"? Организаторы ждут, когда полмиллиона участников зарегистрируются на сайте и лишь после этого объявят дату митинга. Для регистрации достаточно отметить своё местоположение на карте и оставить адрес электронной почты. Что ж, оригинально! Действительно — что-то новое.

Повторю, нарисовать тут можно абсолютно любую картинку. Заходим на сайт, проверим, как это работает. Открываем карту Москвы. 17 человек зарегистрировались из Покровского собора, четверо — из Спасской башни Кремля, 32 — из Мавзолея Ленина, причём цифры постоянно растут.

Если прогуляться по карте, там можно найти пять отметок из психиатрической больницы им. Алексеева, по одной — в больнице им. Ганнушкина, знаменитой в узких кругах "тринашке" и легендарных Белых Столбах, две отметки — из "Матросской Тишины" (не иначе сам Навальный успел сагитировать), по одной — в каждом из московских цирков и одна — из обезьянника столичного зоопарка.

Ваш покорный слуга тоже зарегистрировался из мавзолея — без проблем. Можно хоть сто раз зарегистрироваться, если есть столько почтовых ящиков. Это недоработка — нужно ввести регистрацию по аккаунтам в соцсетях. Волков, возьми на заметку!

Конечно, это будет совсем уж палево, но ведь и так видно, что на сайте сплошные боты. Кому вы этим что хотите доказать? Чего тогда мелочиться насчёт 500 тысяч? Давайте сразу миллиард!

Очевидно, что доказывать россиянам никто ничего не собирается. Доказывать надо иностранным спонсорам, которые не знают карты Москвы, не знают, где расположены мавзолей, Кремль, психбольницы и СИЗО. Они, видимо, разбираться и не будут, поверят нарисованным цифрам.

Но что потом? Отметок можно действительно поставить миллион. А дальше? Ведь реально вышедшие несколько десятков тысяч (если и столько выйдет) будут смотреться жалко, и спонсоры могут заподозрить, что их развели.

Скорее всего, никто никого выводить и не будет. Найдут предлог не выводить. Скажут, например, что Алексей просил не "бросать людей на дубинки" (см. цитату Волкова выше). Скажут, мы и так показали, что мы — сила! Расходимся. До осени!

Главное, что бюджеты освоены. И бонусом организаторы получат пару тысяч реальных почтовых адресов тех, кто им искренне поверил. Ждите в сентябре письма с инструкцией: "Организация, признанная иноагентом по "умному голосованию"!

* Организация, признанная иноагентом.

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