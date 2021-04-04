Эффект маски: как пандемия изменила привычки россиян

Согласно недавнему опросу, на фоне коронавируса люди стали чаще чистить зубы, ополаскивать рот и вообще следить за гигиеной.

Россияне стали лучше заботиться о гигиене полости рта, заявили специалисты французской исследовательской компании Ipsos. Вместе с британской фармацевтической корпорацией они опросили 4,5 тысячи жителей девяти стран о том, как пандемия изменила их привычки и образ жизни. 11% российских респондентов признались, что благодаря пандемии стали чаще чистить зубы, а 17% — активнее использовать ополаскиватель для полости рта. Больше половины из них объяснили это тем, что опасаются потемнения зубов — в условиях самоизоляции они стали пить больше кофе и чая. Многие также отметили, что необходимость носить медицинскую маску заставила их постоянно следить за свежестью дыхания. Интересно, что чисткой зубов озаботились в первую очередь люди от 18 до 29 лет.

В Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова отметили, что из-за карантина люди по всему миру просто-напросто стали больше есть, а это повышает риск кариеса. Многие это поняли и приняли меры, что не может не радовать.

— Опрос пациентов продемонстрировал увеличение использования ими ополаскивателей для полости рта с целью снижения риска возникновения инфекций. Кроме того, ношение защитных масок, по мнению пациентов, вызывает желание орошения полости рта как с целью освежения, так и с целью дополнительных мер по снижению риска заболеваний рото- и носоглотки, — прокомментировала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой профилактики стоматологических заболеваний Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Ирина Кузьмина.

— Отрадно видеть, что люди стали более осознанно относиться к чистке зубов, смене зубных щёток, выбору зубной пасты и даже стали более активно использовать ополаскиватель. Мы надеемся, что новые полезные привычки столь плотно вошли в повседневную жизнь, что люди сохранят их и после окончания пандемии, — заявила в свою очередь представитель британской компании, специалист по уходу за полостью рта Маринэ Байбуртян.

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Кроме того, опрос показал, что благодаря коронавирусу россияне начали чаще делать многие полезные вещи: 36% — умываться, 22% — принимать душ, 69% — мыть руки. Стоит отметить, что внимательность жителей нашей страны к чистоте рук не так уж и усилилась в сравнении с некоторыми другими государствами. К примеру, самым высоким этот показатель оказался на Филиппинах: там чаще моют руки 90% жителей. Почти такой же рост чистоплотности в Таиланде и Индонезии — 84% и 83% соответственно.

Правда? Что-то незаметно!

Врач-стоматолог и телеведущая Ирина Першина в интервью Лайфу рассказала, что в своей практике пока замечает далеко не все из этих позитивных тенденций.

— Люди действительно тщательнее стали относиться к гигиене: они чаще моют руки, они привыкли ходить в масках, они думают об этом аспекте, но, к сожалению, зубов это вообще никак не касается. И от этого мы, врачи-стоматологи, расстроены, потому что нам хотелось бы, чтобы люди относились к гигиене полости рта более внимательно, — посетовала она.

В то же время, по её словам, карантин всё-таки сыграл свою положительную роль: пациенты стали чаще приходить к стоматологу.

— У людей появилось время, и мы обратили внимание, что наконец-то они решили заняться зубами и задуматься об этом важном аспекте своего здоровья, — говорит Ирина Першина.

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Как правильно ухаживать за полостью рта

Ирина Першина отметила, что вот уже 20 лет не устаёт повторять простые правила:

чистить зубы два раза в сутки по две минуты;

пользоваться зубной нитью;

менять зубную щётку каждые два месяца.

От здоровья зубов во многом зависит и общее состояние здоровья человека, подчеркнула стоматолог. Инфекции в полости рта могут спровоцировать развитие хронических заболеваний и повысить риск заразиться тем же ковидом, заверила она.

— Если взять абсолютно здорового человека с санированной полостью рта и условно здорового человека, у которого есть серьёзные проблемы с зубами, то, я думаю, с высокой долей вероятности в большинстве случаев инфекция будет тяжелее протекать у человека, у которого есть какие-то сопутствующие патологии, в том числе проблемы с зубами и дёснами, — сказала Першина.

Только без фанатизма

Доктор медицинских наук, врач Антон Ершов в свою очередь отметил, что россияне действительно в последнее время больше внимания уделяют чистоте рук, но иногда их щепетильность становится чрезмерной.

— Мои пациенты стали очень часто рассказывать, что моют фрукты и овощи, даже если они их уже чистыми купили на рынке, всё равно их лишний раз моют и перемывают. Говорят, что им это несложно, и интересуются, надо ли это делать. Чаще всего я им объясняю, что в этом смысла никакого нет, — подчеркнул медик.

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Он привёл в пример ситуацию в Италии: как известно, эта страна очень пострадала из-за ковида. Это часто объясняют высоким средним возрастом её населения, то есть большим количеством пожилых людей, для которых коронавирус особенно опасен. Но далеко не всех медиков и учёных такое объяснение устраивает: а как же Япония? Там людей преклонного возраста ещё больше, но печальная статистика по ковиду меж тем не столь критична. Поэтому Антон Ершов придерживается совсем другой версии: он подозревает, что европейская страна оказалась жертвой собственной цивилизованности.

— На самом деле у итальянцев давным-давно достаточно чисто, начиная с улиц, заканчивая метро, обувью, публичными местами. Поэтому у многих итальянцев исчезла даже элементарная привычка приходить с улицы домой и мыть руки. Европейцы вообще очень часто, когда к нам приезжают, удивляются: а зачем вы, мол, по приходе домой руки моете? Смеются над нами, — говорит доктор медицинских наук.

Вдобавок к повсеместной чистоте в Италии высок процент привитых от различных инфекций. Как следствие, люди оказались, так сказать, в стерильных условиях.

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— Их иммунитет совсем не тренированный. Если у них иммунитет и сталкивался с антигенными структурами, то это были в основном антигенные структуры вакцин. То есть иммунная система не особо-то и напрягалась, — уверен Антон Ершов.

Поэтому он считает нужным порекомендовать россиянам следующее: вакцинироваться надо и руки мыть после улицы тоже надо, но судорожно дезинфицировать всё и вся по сорок раз подряд не стоит.

— Нужна элементарная чистота, но без фанатизма. Организм должен сталкиваться с бактериями столько, сколько он должен сталкиваться, — увещевает доктор медицинских наук.

Ершов добавил, что ещё в начале пандемии многие врачи высказывали справедливые, на его взгляд, опасения: если переборщить с антисептикой, то вместо защищённости от инфекций мы получим обратный эффект — полную беззащитность.

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