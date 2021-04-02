Нет человека — нет проблем: зачем шведские учёные призывают не рожать

По их подсчётам, польза от сокращения численности населения несравненно выше, чем от всех остальных мер по защите окружающей среды.

Бездетность как принцип

© YouTube / Guardian News

Март 2019 года, Лондон. Активисты организации Extinction Rebellion обливают Даунинг-стрит кровью. Разумеется, фейковой. Они говорят, что это символизирует неминуемую гибель наших детей, а не детей, так внуков, правнуков и так далее. И всё из-за изменения климата. Посыл таков: чем больше людей — тем хуже экология, а значит, рожая, мы обрекаем будущие поколения на страдания и безвременную смерть. И лучше уж не иметь детей совсем, чем оказаться виноватыми в самоуничтожении всего человечества.

На одной из таких демонстраций побывала 33-летняя британка Блайт Пепино, которая как раз подумывала о замужестве и семье. Она была так потрясена мыслью о грядущем апокалипсисе, что объявила своему партнёру: детей у них не будет. Как мужчина на это отреагировал, неизвестно, но Блайт стала знаменитостью: основала движение BirthStrike и приглашает присоединиться к нему всех, кто твёрдо решил не рожать, пока не остановится глобальное потепление. Его сторонники подчёркивают, что не пропагандируют философию чайлдфри и вообще не призывают к бездетности, их задача — добиться того, чтобы человечество признало и осознало надвигающийся экзистенциальный кризис.

Подобные высказывания всё чаще звучат и в других странах. Например, со стороны американской конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес.

Наука в целом пришла к единодушному выводу, что жизнь наших детей будет очень сложной, а это приводит молодых людей к закономерному вопросу: нормально ли ещё иметь детей? Александрия Окасио-Кортес Член Палаты представителей США

По поводу "единодушного вывода" (scientific consensus, как выразилась госпожа Окасио-Кортес) — если говорить о том, надо ли рожать, то насчёт этого в науке не такой уж и консенсус.

Насколько вредно для экологии иметь детей?

В 2017 году Лундский университет (Швеция) поделился результатами своих расчётов снижения выбросов углекислого газа путём различных изменений образа жизни людей. По опубликованным данным, чище воздух можно сделать благодаря глобальному отказу от мяса (а значит, мясного животноводства), вождения автомобилей, авиаперелётов. Но всё это не идёт ни в какое сравнение с одной-единственной мерой — снижением количества детей на планете. Сравните: если одна семья год не ездит на автомобиле, то она НЕ выбрасывает в атмосферу 2,4 тонны диоксида углерода; если в этой семье не рождается ребёнок — удаётся избежать попадания в воздух 58 тонн парникового газа в год. Как пишет The Guardian, при подсчёте учёные приняли во внимание выбросы, которые ребёнок добавит, когда вырастет.

Снижение выбросов углекислого газа за счёт уменьшения количества детей в семьях (первый столбик слева) и других возможных мер. Фото © Founders Pledge

Американская семья, которая захочет иметь одного ребёнка, обеспечит такое же снижение выбросов, как 684 подростка, которые решат внедрять комплексную переработку отходов до конца своей жизни Из опубликованной научной статьи

В то же время благотворительная организация Founders Pledge подвергла эти цифры сомнению. Как подчёркивают её специалисты, при составлении этого прогноза исходили из того, что ситуация с выбросами останется ровно такой, как сейчас, а меж тем она вполне может измениться — необходимо учитывать экологическую политику разных стран. К примеру, Великобритания приняла закон, согласно которому обязана к 2050 году снизить уровень выбросов парниковых газов ДО НУЛЯ. С 2035 года в этой стране намереваются запретить все автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Калифорния, Нью-Йорк и ещё несколько американских штатов за ближайшие 30 лет планируют сократить загрязнение воздуха как минимум на 80%. Если эти обещания будут выполнены, то ради экологии уже вовсе не обязательно ограничивать себя в желании стать родителями ещё раз, поскольку в глобальном масштабе каждый ребёнок будет означать не 58, а всего лишь четыре тонны углекислого газа в год.

Сравнение "экономии" вредных выбросов без учёта (зелёный цвет) и с учётом (чёрный цвет) государственной политики. Первые два столбика слева — снижение выбросов за счёт уменьшения количества детей в семьях. Фото © Founders Pledge

Как именно дети загрязняют атмосферу?

Ещё в одной исследовательской работе говорится, что семья с детьми в среднем выбрасывает на 25% больше СО2, чем семья без детей. Спрашивается, каким же образом малыши так вредят окружающей среде? Учёные утверждают, что с детьми просто-напросто больше хлопот — приходится чаще ездить на машине то в детсад, то в поликлинику, то по магазинам. И при этом неизбежно использование товаров и услуг, которые так или иначе загрязняют атмосферу, оставляют свой "углеродный след".

Однако австралийские учёные заявили, что контроль рождаемости мало поможет природе — просто потому, что он мало снизит численность населения.

Даже при стремительном переходе к общемировой политике "одна семья — один ребёнок" численность населения будет равна сегодняшней к 2100 году. Даже в случае катастрофической массовой гибели двух миллионов людей за гипотетические пять лет в середине XXI века мы получим около 8,5 миллиарда людей к 2100 году Из статьи в Population Biology

Если в Европе перестанут рожать

С одной стороны, не может не вызывать уважения ответственное отношение прогрессивного человечества к экологии и его тревога за будущие поколения. А с другой — при взгляде на проблему в глобальном масштабе невольно возникает мысль, что подобная политика (если она действительно оправданна) куда более актуальна на Востоке, в Азии, где в основном действуют негласные правила "чем больше детей, тем лучше", "контрацепция не нужна" и прочие. А для европейцев при нынешнем наплыве многодетных мигрантов перестать рожать — это уже просто гарантированное вымирание. В Европе, как известно, и без того редко у кого более двух детей.

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