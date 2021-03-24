Как будут бороться с фейками и нарушениями на выборах в Госдуму – 2021

Сегодня о завершении создания общественных штабов по наблюдению за выборами 2021 года по всей стране заявил председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) по контролю за голосованием Максим Григорьев. Партии и кандидаты уже начали предвыборную работу. В ходе круглого стола "Роль общественного наблюдения в обеспечении законности выборов-2021" выступавшие отметили, что ложные сообщения, количество которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на треть, касаются в том числе и темы выборов. Представители Севастополя подчеркнули, что одним из основных производителей фейков является по-прежнему Украина, и чем ближе избирательная кампания, тем большую активность дезинформаторов наблюдают общественники.

Все 85 регионов обзавелись наблюдателями, которых вот уже более чем полгода готовят к работе, завтра состоится семинар для глав региональных штабов.

— В каждом регионе у нас созданы общественные штабы при содействии региональных общественных палат, известных организаций, известных людей — общественников, журналистов. Они активно уже начинают работать, — рассказал Григорьев, добавив, что впервые в этом году заключены соглашения с партиями для обучения и выработки общих подходов.

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Глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета, журналист Александр Малькевич отметил, что "с начала января зафиксировано более 11 тысяч фейковых сообщений, что превышает показатели прошлого года более чем на 30%. Большая часть из них посвящена пандемии коронавируса, однако сейчас наблюдается рост ложных сообщений, связанных с темой выборов. При этом в России ещё не началась активная фаза избирательной кампании".

Он привёл пример манипуляции, когда в соцсети загружают фотографии, посвящённые бытовой ситуации, но с пугающими подписями. Так, изображения людей, которым удобно срезать свой путь в морозы по льду Фонтанки в Питере, опубликовали с подписями, что город перекрыт, а общественный транспорт остановлен. И таких примеров тысячи.

— Из одиннадцати тысяч фейков около 500 ложных сообщений были о выборах, восемь тысяч — о пандемии (при этом пять тысяч — о вакцинации, а три тысячи — о коронавирусе), полторы тысячи — о незаконных протестных акциях, ещё одну тысячу составили утки о разного рода ЧП, взрывах, пожарах, — пояснил Малькевич. — Мы фиксируем, что часть материалов делается профессионально и вбрасывается из-за пределов России.

Основными задачами созданной армии наблюдателей станут, по словам общественников, наблюдение в ходе избирательной кампании, затем выборов, распознавание фейков и борьба с ложной информацией. Представитель штаба из Ленинградской области Вадим Журавлёв подчеркнул, что при подготовке экспертов важно собрать людей для наблюдения не только в больших городах, но и для борьбы с фейковыми вбросами на районном уровне, в том числе в поселениях.

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