Олимпийский факел погас в первый день эстафеты в Японии
Сегодня, 25 марта, официально стартовала эстафета олимпийского огня.
В префектуре Фукусима (Япония) стартовала эстафета олимпийского огня, которая продлится 121 день. Правда, в первый же день факел погас из-за неисправной горелки. Организаторам пришлось заново поджечь факел от резервной лампады.
Tokyo Olympic Torch Relay kicked-off in Fukushima, Japan.— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) March 25, 2021
It will travel through all of the country’s 47 prefectures over next 121 days before arriving in Tokyo for the Olympic Games Opening Ceremony on July 23.
📷: @Tokyo2020#Tokyo2020 #HopeLightsOurWay #OlympicTorchRelay pic.twitter.com/uMxnCqUhRB
Напомним, что перенесённая на год из-за пандемии Олимпиада состоится в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом в маркетинговых целях было принято решение сохранить первоначальное название "Олимпийские игры — 2020".
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