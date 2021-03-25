Олимпийский факел погас в первый день эстафеты в Японии

В префектуре Фукусима (Япония) стартовала эстафета олимпийского огня, которая продлится 121 день. Правда, в первый же день факел погас из-за неисправной горелки. Организаторам пришлось заново поджечь факел от резервной лампады.

Напомним, что перенесённая на год из-за пандемии Олимпиада состоится в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом в маркетинговых целях было принято решение сохранить первоначальное название "Олимпийские игры — 2020".