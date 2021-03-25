Хочется в отпуск: россияне стали в пять раз чаще покупать чемоданы

Сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" проанализировал продажи товаров для путешествий в феврале и марте 2021 года. По данным исследования, спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза. Продажи сумок-переносок для животных допустимых размеров выросли незначительно — в 1,1 раза и сохранились на уровне февраля.

Среди гигиенических наборов россияне стали чаще выбирать дорожный набор с зубной щёткой, пастой и футляром для щётки — в марте продажи выросли в три раза.

По внутренним данным "Сбермаркета", средняя стоимость чемодана средних размеров, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек для путешествий составляет 3364 рубля. Сумка-переноска для животных в среднем обойдётся в 880 рублей.

"Аналитики сервиса регулярно наблюдают сезонные скачки спроса — в марте мы заметили рост продаж товаров на путешествия по сравнению с месяцем ранее. Это может быть связано с постепенным открытием границ и доступным кешбэком за туры по России", — сообщает пресс-служба "Сбермаркета".

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