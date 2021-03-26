В Интернет по паспорту: зачем Роскомнадзор предложил регистрироваться в соцсетях через "Госуслуги"

Проект приказа был подготовлен в рамках разработки поправок к закону "О персональных данных", которые вступили в силу в марте этого года. Согласно этим поправкам операторы данных (социальные сети, сотовые операторы, другие компании или физлица, получившие с вашего согласия ваши персональные данные) не имеют права без вашего согласия публиковать где-либо ваши личные данные. В первую очередь это касается данных из соцсетей, сайтов знакомств, порталов объявлений и других открытых реестров.

Поправки к закону "О персональных данных" требуют от операторов получать от пользователей однозначное согласие на использование, полное или частичное, их данных. То есть поправки к закону запретят социальным сетям и другим ресурсам и сервисам перепродавать ваши данные рекламным или аналитическим компаниям и другим структурам и ведомствам, в том числе государственным, если вы не дали на это однозначного согласия.

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Приказ, подготовленный Роскомнадзором, предполагает создание специальной платформы, на которой может зарегистрироваться любой гражданин России (с помощью аккаунта на "Госуслугах" или другим способом) и управлять всеми своими аккаунтами и информацией в них через "единое окно". То есть, если вы зарегистрированы одновременно в "Фейсбуке", VK, OK, "Телеграме", "Вотсапе" или где-то ещё, с помощью разработанной РКН платформы вы получите возможность разрешать или запрещать каждой социальной сети или мессенджеру так или иначе использовать ваши личные данные.

Однако формулировки, которые были использованы РКН при подготовке проекта приказа, вызвали неоднозначную реакцию общества. В настоящее время у проекта приказа на федеральном портале только 4 голоса "за" и 317 голосов "против".

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Паспортные данные при выходе в Интернет обычный пользователь в России передаёт как минимум дважды: при заключении договора на оказание услуг доступа в Интернет дома и при оформлении контракта на подключение к сотовой сети любого оператора России. Так что любой выход в Интернет без использования специальных программ или устройств для анонимизации однозначно фиксируется за конкретным пользователем терминала связи (домашнего роутера, модема, ноутбука, смартфона). То есть государству не требуется ваша дополнительная верификация — информацией о том, что вы пользуетесь интернетом с конкретной SIM-карты или по конкретному адресу, государственные органы обладают по закону.

Почему же тогда приказ РКН вызвал неоднозначную реакцию и возмущение общества?

Это проект приказа, ещё не утверждённый, и я не исключаю, что он ещё будет "допиливаться". Если бы мы хотели организовать выход в соцсети по паспорту, мы бы приняли закон, который пиарил Виталий Милонов. Мы уже давно все в Интернете по паспорту, если не пользуемся анонимной SIM-картой, с которыми государство активно борется. Что касается самого приказа — нет, паспортные данные не попадут в социальные сети. В РКН задумали удобную платформу для управления персональными данными, где гражданин сможет управлять своими персональными данными Антон Горелкин Депутат Государственной думы

При этом в проекте приказа поясняется, что за каждым из граждан остаётся выбор — регистрироваться на платформе или нет. То есть при желании граждане России получат возможность либо регистрироваться в соцсетях через платформу РКН с возможностью управления персональными данными в "едином окне" на портале госуслуг, либо, как и прежде, использовать для регистрации номер своего мобильного телефона. Причём регистрация в соцсети или мессенджере по номеру мобильного телефона по сути означает привязку вашего аккаунта социальной сети к вашим же паспортным данным, которые вы передали государству при покупке SIM-карты.