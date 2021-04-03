8 привычек Сталина, которые ценили в народе

Много читал

Артём Сергеев, сын погибшего революционера Артёма, воспитывался в семье Сталина. Он вспоминал, что Иосиф Сталин читал много книг, но ещё больше просматривал с карандашом в руках. Книги были везде, они даже горой лежали у входа в его кабинет. За ночь он просматривал до 500 страниц текста. Часто был недоволен прочитанным, если оно не отвечало его внутреннему состоянию. Черкал на полях: "Враньё!", "Полная галиматья!". Важные места отчёркивал, в понравившихся делал закладки. Удивительно, но он помнил многое из того, что попадалось ему на глаза.

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Сколько всего он прочитал книг, не знает никто. В свою библиотеку он отбирал только те книги, которые ему нравились. После смерти вождя оказалось, что в библиотеке находится больше двадцати тысяч книг. На пяти тысячах из них стояли особая печать "Библиотека Сталина" и номер. Все книги были расположены по темам. Кроме трудов основоположников марксизма-ленинизма в библиотеке хранились книги по истории партии большевиков, стенограммы съездов, работы опальных троцкистов, в том числе и самого Троцкого. Было много книг по философии — от Спинозы до Гегеля, книги по социологии, политэкономии (была в СССР такая хитрая наука) и психологии.

Большую часть библиотеки занимали труды по военному делу и воспоминания полководцев: Клаузевиц, Наполеон, Суворов, Драгомиров. На особом счету были книги о Пушкине, Толстом, Анненкове, Сухово-Кобылине и других замечательных людях. Были и мемуары Деникина, Краснова и Федора Шаляпина — вождь чутко держал руку на пульсе русской мысли за рубежом. Сталин с удовольствием цитировал Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чехова, приводил цитаты из книги "Гаргантюа и Пантагрюэль" французского писателя Рабле XVI века, высоко ценил творчество Майн Рида, Жюля Верна и Фенимора Купера.

Им было собрано множество географических карт. Но больше всего в библиотеке вождя оказалось справочников, словарей, энциклопедий и учебников. Сталин очень много учился и даже на отдыхе или во время болезни просил прислать ему учебники. Так, в 1931 году он, будучи на лечении на Кавказе, просил жену прислать ему учебники по чёрной металлургии и электротехнике.

Был сдержан и ироничен

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Самообладание у Сталина было отменным, а лицо — непроницаемым. Во время разговора или обсуждения сложного вопроса он ходил по кабинету. Но движения были сдержанные, походка — неторопливой, мягкой. Вождь всегда давал высказаться другим людям, не перебивал, сам говорил тихо, и это заставляло людей ловить каждое его слово. Во время докладов тут же делал заметки синим карандашом на чистом листе бумаги. Секретарей или стенографисток не признавал, а в кабинет не допускал даже уборщиц.

По воспоминаниям авиаконструктора Александра Яковлева, Сталин никогда никуда не торопился. Он принимал решение сразу, но только после всестороннего обсуждения со специалистами. Если в конце деловых бумаг авторы позволяли себе выразить в отношении генералиссимуса верноподданнические чувства, шутил: "А здесь, как полагается, "Ура! Ура! Да здравствует ВКП(б) и её вождь — великий Сталин!" — и прищурившись, добавлял: "Они думают, меня можно этим подкупить".

Не любил верхоглядов (сейчас их бы назвали диванными экспертами) и выходил из себя, когда человек, ничего не понимая в предмете, начинал высказывать своё мнение.

Граммар-наци

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Вождь не терпел стилистических, орфографических или пунктуационных ошибок. Если они попадались в книгах, он с досадой правил их прямо в тексте. Иногда заставлял окружение и военачальников сдавать "тесты" на грамотность. Мог придвинуть любому человеку бумажный лист и приказать писать под диктовку, потом сам правил запятые и указывал на ошибки: "Не всё у вас хорошо с подлежащими, товарищ Яковлев!" Объяснение безграмотности пролетарским происхождением считал некультурным, а людей, писавших с ошибками, — неряшливыми, неподготовленными, безграмотными. Считал, что неграмотный человек и мыслит так же — отрывочно и хаотично. По мнению вождя, рабочий и крестьянин вопреки капиталистам должны были быть высокообразованными людьми. Чтобы проверить знание предмета, от докладчиков вождь народов всегда требовал подробностей.

Мало спал

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Спал вождь мало — всего пять-шесть часов. А вот с режимом у него было туго — Сталин был "совой", и многие советские учреждения и окружение были вынуждены подстраиваться под его режим. Он мог работать до 4 и даже 5 часов ночи, а потом вставал в 10 часов утра.

Спал не на кровати, предпочитал проводить ночь в разных местах: на диванах, кушетках, которые были поставлены в разных комнатах. Перед сном облачался в халат из файдешина — плотной шелковой китайской ткани — и везде возил с собой старые домашние тапочки. Однажды вождь народов забыл их в Сочи и послал за ними самолёт.

Не пил

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Вообще-то, однажды срыв у него был: он крепко запил в туруханской ссылке. Бежать оттуда не было никакой возможности, приходилось отбывать срок. Но едва Сосо Джугашвили вернулся к деятельности, как с алкоголем он "завязал". На вечерних застольях, в которые часто переходили совещания, он не пил совсем, на праздниках выпивал пару бокалов грузинского вина "Тилиани" или "Цинандали", "Хванчкара", "Оджалеши" или "Цоликаури", очень редко мог выпить рюмку коньяка. Водку не пил никогда. Иногда во время празднеств шёл на хитрость — ставил возле себя графин с водой и пил её как вино. Если учесть, что его отец Виссарион Джугашвили был любителем выпить, то можно понять, почему Сталин старался не пить.

За 23 года его правления охрана видела его пьяным дважды: один раз вождь "набрался" на дне рождения начальника Генштаба Сергея Штеменко. Ещё один раз хватил лишнего на поминках Жданова. Смерть товарища потрясла вождя, и он всё время приговаривал: "Я старый, больной жив, а он умер. Лучше было бы, если умер я, а он был бы жив!" Охрана постаралась не пускать захмелевшего Сталина на улицу — там было холодно. Спьяну он уволил начальника охраны Старостина, но наутро, протрезвев, простил его.

Был скромен в одежде и бережлив

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Приближённые отмечали бережливость Сталина. Он не имел большого гардероба, предпочитал носить простые, скромные вещи. После смерти вождя были описаны его личные вещи. Среди них оказались блокнот и записная книжка, 5 трубок, табак, книги, два белых кителя, два серых кителя, два зелёных кителя, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки и нижнее бельё. Как видите, человек, которого боялись все, жил более чем скромно.

Кстати, все ковры у него дома и в присутственных местах покрывались белыми половиками — эти половики часто стирались, а ковры оставались чистыми и меньше изнашивались. А однажды прислуга стала свидетелем того, как он просыпал пепел из трубки на ковёр. Вождь убрал пепел сам с помощью щёточки и ножа.

Был внимателен к простым людям

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Вождь хорошо относился к простым людям: часовым, обслуге, солдатам. Иногда приглашал к столу, любил поговорить. Однажды, увидев, что часовой снаружи мокнет под дождём, велел построить для него укрытие. Свирепел, когда командиры безразлично относились к своим бойцам. Однажды, услышав, что на фронт поставили некачественное обмундирование и существуют проблемы с поставкой продовольствия, вождь воскликнул: "Стыдитесь! Дворяне Суворов и Кутузов больше заботились о своих солдатах, чем вы — красные командиры, коммунисты!"

Любил собак

Ныне "историки" вещают, что у Сталина якобы в кабинете жила целая куча котов. Вождь звал их васьками и мурками. А самого большого, толстого и наглого чёрного кота звали Бегемот. Другие уверяют, что у Сталина был кот Коба, да не простой, а камышовый. Однако истоки этих баек чаще всего уходят в рассказы современных литераторов, которые любят пофантазировать. На самом деле Сталин любил собак. Известно, что в туруханской ссылке он позволял приблудному псу Яшке вылизывать тарелки. Были собаки и в Москве.

Самой известной собакой стала спаниель Милка, которую вождю подарила Вильгемина — королева Нидерландов. Когда Сталин перестал ходить на охоту, то подарил Милку сыну Василию. Жизнь Милки была долгой и богатой событиями: она принесла 22 щенка и стала настоящей родоначальницей спаниелей в СССР. Её внук Додон был чемпионом.

Сам вождь всерьёз изучал собаководство, в 1930-х годах выделил деньги на покупку породистых псов за рубежом. Породистые питомцы партийных работников во время войны даже получали специальную пайку. Именно при Сталине была выделена в отдельную породу сибирская лайка — будущий вождь ходил с ней на охоту во время ссылки в Архангельской губернии. Эта собака помогала добывать пушнину, которую продавали за золото, и поэтому высоко ценилась в СССР.

Кроме собак на Ближней даче у Сталина были ручной медведь и пруд с рыбой. Была и оранжерея — в ней выращивали мандарины и другие фрукты. Что же касается котов, то в Кремле действительно жил кот, но работницы по большей части прятали его от вождя. Один раз он всё же попался на глаза Сталину, и тот лишь невозмутимо поздоровался с животным.

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