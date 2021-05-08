Дуэль один на один: подполковник навсегда приземлил Золотого Мальчика люфтваффе, сбившего 173 советских самолёта

Золотой Мальчик Геринга

В 1943 году асу люфтваффе Хайнцу Шмидту было 23 года. Несмотря на это, он был настоящим мастером воздушного боя. Участие в войне принимал с первых дней вторжения Германии в СССР, а до того воевал с британцами. После своей 51-й победы был награждён Рыцарским крестом, а после 102-й победы получил ещё более престижную награду нацистов — Рыцарский крест с дубовыми листьями. При этом надо помнить, что каждая из его побед — это убитый советский лётчик, кто-то из наших дедов и прадедов.

Шмидт Хайнц. Фото © Wikipedia

Сослуживцы звали Хайнца Золотым Мальчиком не потому, что он был мажором. Он был из обычной немецкой семьи, сразу после окончания школы пошёл в лётную школу. Прозвище асу дал Геринг, очевидно, из-за того, что выглядел Хайнц не по годам молодо: подросток в военной форме не по росту, да и только. Но в небе Хайнц Шмидт был опасен. И Геринг называл его не только Мальчиком, но и "лучшим снайпером" германских ВВС.

Свою первую победу Хайнц одержал на четвёртый день войны в небе над Вареной в Литве: сбил советский бомбардировщик "Ильюшин". К 1943 году он дослужился до оберлейтенанта и был назначен командиром эскадрильи. Но в этой должности пробыл недолго: 5 сентября 1943 года он был сбит в небе над Украиной вблизи селения Котельва. Сбил Золотого Мальчика Геринга 30-летний советский лётчик, подполковник Николай Варчук, уроженец Украины. К моменту гибели на счету нациста было 173 сбитых советских Ила и Яка и больше 700 удачных вылетов.

Если надо, пойду на таран

Николай Варчук. Фото © Wikipedia

К началу Великой Отечественной войны Варчук был уже опытным пилотом, успел повоевать в Монголии на озере Хасан и получить за это орден Красного Знамени. В 1941 году он был командиром эскадрильи 176-го истребительного авиаполка, а в 1942 году возглавил 737-й авиаполк Второй воздушной армии Воронежского фронта, но на задание вылетать продолжал. Летал на ЛаГГ-3, Як-1, Ла-5 и Як-7Б. Свой счёт в борьбе с фашистами Варчук открыл в октябре 1941 года, в двух боях сбив три "мессершмитта". Отличался смелостью и отвагой — однажды, не колеблясь, пошёл на таран. К 1943 году на его счету было 12 сбитых самолётов.

Messerschmitt. Фото © ТАСС/Imago

Отметим, что подсчёт сбитых самолётов противника в СССР вёлся намного тщательнее, чем в люфтваффе. Каждая победа должна была быть засвидетельствована с земли или задокументирована фотопулемётом. Беда была в том, что фотопулемёт заканчивал снимать в тот момент, когда лётчик прекращал стрельбу и отпускал гашетку. Поэтому судьба подбитых врагов часто оставалась за кадром.

В 1942 году Варчука наградили вторым орденом — Красной Звезды, а в 1943-м — орденом Отечественной войны I степени. Он совершил 279 боевых вылетов и принял участие в 51 воздушном бое. Под его командованием полк уничтожил не менее 40 самолётов противника, 2500 солдат и офицеров, 12 танков, 123 автомашины противника и два склада с горючим.

Во время одного из воздушных боёв над Воронежем, где шла жестокая битва за город, Варчук, идя в звене с ещё восемью самолётами МиГ-3, атаковал 15 фашистских Ме-109 и меткой стрельбой сбил два самолёта.

Дуэль

Капитан Варчук (слева) делится боевым опытом со старшиной Ларкиным. Фото © Советские лётчики-асы. Герои воздушных войн 1936–1953 гг.

В сентябре 1943 года 737-й авиаполк, укомплектованный самолётами Як-1Б, Як-7Б и Ла-5, поддерживал с воздуха наступление советских войск в Донбассе. 2 сентября был освобождён от нацистов город Сумы, советские части развивали наступление в сторону Миргорода и города Ромны.

Ранним утром 5 сентября по приказу командования с аэродрома полка в воздух поднялось 12 штурмовиков 61-го штурмового авиаполка. В их боевую задачу входило уничтожение батарей противника у города Зеньков и обстрел позиций фашистов возле селений Горобии и Перелески. Прикрывать штурмовиков должны были четыре Яка, ведущим у которых был капитан Г. Безбожный, и два Ла-5, за штурвалами которых находились подполковник Варчук и старший лейтенант Ф. Бровченко. Этот "дуэт" должен был не только прикрывать звено штурмовиков, но и произвести разведку.

Во время выполнения задания Варчук и Бровченко заметили большую группу немецких бомбардировщиков Ju-87, которая шла на бомбометание в район посёлка Молотово. Их прикрывало звено из восьми Ме-109. Несмотря на превосходящие силы противника, подполковник Варчук решил атаковать. Он приказал Бровченко уходить на аэродром, чтобы донести данные разведки, а сам вступил в бой.

Сначала Ла-5 Варчука зашёл на звено "юнкерсов" сверху и сзади, после чего меткой стрельбой подбил один из бомбардировщиков. "Юнкерс" лишился хвостового оперения и стал разваливаться. Его обломки упали в районе Молотова. По данным вермахта, летевший на одном из "мессеров" Золотой Мальчик люфтваффе Хайнц Шмидт в то утро уже сбил два советских самолёта — Ил и "Лавочкин". Правда, по данным советских ВВС, в то утро был сбит только один Ил-2 и ещё один был подбит и совершил вынужденную посадку.

Ла-5. Фото © Wikipedia

После боя с Илами Шмидт остался в воздухе вдвоём с ведомым. Он заметил два Ла-5 Вакарчука и Бровченко и, видимо, решил проучить "Иванов", чтобы те не мешали выполнять задание прославленным нацистским лётчикам.

Но не на того напал! Варчук тут же ввязался в бой, стараясь увести немцев на уже освобождённую территорию. Он знал толк в воздушных боях, был рассудочен и точен.

Подняв Ла-5 почти вертикально, он зашёл в хвост ведомого Шмидта, дождался, когда тот попытается уйти вверх и, потеряв тягу, зависнет в воздухе, и аккуратно расстрелял его из пулемётов с дистанции в 100 метров. "Мессер" опрокинулся, задымился и упал восточнее села Малая Павловка.

Messerschmitt. Фото © Wikipedia

Оставшись с асом Геринга один на один, Варчук несколько раз был вынужден стряхивать фашиста с хвоста — азартный Шмидт старался сбить Варчука точно таким же приёмом, каким советский лётчик сбил его ведомого. Но подполковник, прекрасно знакомый с приёмами ведения боя асов люфтваффе, уходил от фашиста на более скоростном самолёте.

Два раза соперники сходились в лобовой атаке, а на третий — обменялись очередями почти в упор, разминувшись в метрах друг от друга. Шансы победить или погибнуть были фактически равны.

Варчук оказался удачливее аса: развернувшись после третьей лобовой атаки, он обнаружил, что Ме-109 в небе нет. Сначала Варчук сомневался, что сбил аса. Но вскоре смерть Шмидта подтвердили с земли — его самолёт рухнул в районе Малой Павловки.

Помощник командира 291-го штурмового полка, полковник В. Сапрыкин видел с земли, что Шмидт после лобовой атаки ещё какое-то время пролетел по прямой, затем его самолёт перевернулся брюхом вверх, вошёл в штопор и упал. Видимо, во время атаки Варчук тяжело ранил или даже убил Шмидта.

Самолёт Варчука был сильно повреждён, но советский лётчик сумел дотянуть до аэродрома и сесть. В отчёте написал: "Кажется, сбил Ме-109". Для немцев гибель Шмидта стала существенной потерей — они потеряли не просто результативного лётчика, они потеряли символ. Официально они так и не признали победу Варчука, в документах записали, что Шмидт якобы пал жертвой дружественного огня — его случайно сбили венгры. Посмертно Геринг присвоил ему звание гауптмана (капитана).

За личную храбрость и отвагу, за результативность полка подполковника Варчука представили к Золотой Звезде Героя Советского Союза. Но о присвоении звания советский герой не узнал: 21 сентября, за две недели до получения награды, он погиб — разбился во время испытательного полёта. Нелегко давалась нашим дедам Победа.

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