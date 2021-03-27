7 фантастических фильмов, на которые советские школьники сбегали с уроков

Оглавление "Легенда о динозавре" "Вожди Атлантиды" "Новые амазонки" "Враг мой" "Секретный эксперимент" "Ангар-18" "Козерог-1"

1980-е стали годами настоящего прорыва иностранного кинематографа на советские экраны. К сожалению, развитие нашей фантастики остановилось на уровне начала 1970-х годов и не радовало поклонников жанра. Поэтому зарубежные картины привлекали советских граждан сюжетами, красочностью и напряжённостью повествования.

В те годы самые популярные фильмы шли только в крупных кинотеатрах. Их показывали короткое время, а потом многие фильмы почему-то быстро снимали с проката, и посмотреть их в более мелких кинотеатрах было уже невозможно. Поэтому школьники действительно сбегали с уроков, чтобы попасть хоть на какой-то сеанс, пусть даже утренний или дневной. Ограничение "до 16", как правило, никого не смущало: пацаны прятали школьные пиджаки в спортивные сумки, а девочки распускали волосы и опускали брюки поверх сапог. Пройти на фильм мог помочь старший брат или друг-студент.

"Легенда о динозавре"

© Кадр из фильма

В 1979 году на экраны Страны Советов вышел японский фильм "Легенда о динозавре" режиссёра Дзюндзи Кураты. Это были первые кайдзю (огромные легендарные монстры), с которыми познакомилась наша страна. По сюжету яйца жутких монстров — плезиозавра и птеродактиля —сохранились до наших дней в одной из подземных пещер печально известного леса Аокигахара и в подводных пещерах местного озера.

Фильм развивался по уже привычному сейчас сюжету: сначала происходили отдельные нападения динозавров на жителей, затем они учащались, затем власти осознавали, что "Годзилла проснулся", и начинали бомбить озеро и лес в надежде уничтожить монстров. Отважный учёный Асидзава вместе с подружкой-дайвером Сёхэи Муку всё-таки встречался с монстрами "лицом к морде". Затем начиналось землетрясение, которое поглощало и людей, и ящеров.

Динозавры были совершенно картонные, а костюмы для дайвинга сейчас ничего, кроме улыбки, вызвать не могут. Но советский зритель не был искушён. Не только школьники, но и вполне взрослые люди после просмотра горячо обсуждали самые страшные моменты: "Вы представляете? Она в лодке такая, лодка жёлтая, а он на неё напал и за ногу! Сначала в воздух поднял, а потом хрясь — и пополам, и кровищи в воде, кровищи! Просто ужас!" Это был действительно ужас, и фильм быстро сняли с проката, но его успели посмотреть 48,7 млн зрителей, а сборы составили 12,2 миллиона рублей.

"Вожди Атлантиды"

© Кадр из фильма

Этот британский фильм вышел на советские экраны в 1981 году. Причём в течение 10 лет его запускали в прокат несколько раз. История базировалась на предположении, что Земля полая и внутри неё есть своя цивилизация. Действие разворачивалось в начале XX века и показывало всю низость капитализма. Жадность, алчность, зависть приводили экипаж судна "Роза Техаса" на край гибели. Когда плезиозавр просовывал голову в подводный колокол с учёными, девочки в зале визжали так страшно, что другим зрителям верилось: монстр действительно вот-вот ухватит их за ноги под креслом.

Прекрасные атланты и атлантки — потомки инопланетян, способные проникать в будущее и управлять монстрами, золотые города и чудовища, способные лазать по вертикальным защитным стенам, — здесь было всё, что могло принести фильму популярность. Многие смотрели его по пять, шесть и даже по десять раз.

"Новые амазонки"

© Кадр из фильма

Лента польских кинематографистов "Новые амазонки" появилась в СССР в 1984 году. Полное название "Секс-миссия, или Новые амазонки" стало известно в СССР намного позже. А тогда никакого секса в СССР не было, была только любовь, и название урезали. Но интереса школоты это не уменьшило. Школьников интересовали две составляющие: секс и будущее. И если с сексом всё было более-менее ясно, то будущее 2044 года, которое было показано в фильме, тогда казалось мрачным и антиутопическим. Сейчас, на волне феминизма, кажется, что поляки были просто провидцами.

Разумеется, зрителям больше всего запомнились попавшие в лапы к амазонкам будущего мужчины — Ежи Штура (блондин) и Ольгерджа Лукашевич (брюнет), а также "амазонки" Божены Стрыйкувны (блондинка) и Беаты Тышкевич (брюнетка), которые не устояли перед "харизмой" мужчин XX века. А вот политическая сатира от многих тогда ускользнула, а ведь в "Амазонках..." были показаны и "протестуны", и состарившаяся верхушка тогдашних кремлёвских небожителей.

"Враг мой"

© Кадр из фильма

Но настоящая фантастика — это космос, и потому, когда во второй половине 1980-х годов на экранах советских кинотеатров появился американский фильм "Враг мой", мальчишки валом повалили на него. Впервые советские зрители увидели голливудского актёра Денниса Куэйда в роли пилота космического корабля-истребителя Дэвида и вечную историю о вражде и дружбе. Двое врагов — человек и рептилоид драк — в результате боя над неизвестной планетой оказывались подбитыми и падали на неё. В огромной бойне никому не было до них дела, и врагам, чтобы выжить, пришлось стать друзьями. Они познавали культуру и психологию друг друга, вместе противостояли огромному "муравьиному льву", который подкапывается под их пещеру, чтобы пообедать ими, и вскоре понимали, что, несмотря на всю разницу между людьми и драками, они должны жить в мире.

Фильм потрясал спецэффектами и гримом драков, а главное — актёрской игрой. Наверняка молодой, мужественный и широкоплечий Деннис Куэйд оставил след в душе многих советских девушек. Кульминацией фильма становился эпизод, когда инопланетянин Джериба или Джерри, неожиданно разродившийся сыном (дочерью?) Замисом, умирал, оставляя потомка на руках у человека. Фильм заканчивался, разумеется, победой добра — имя космонавта Дэвида было вписано в генеалогическую линию Замиса, а драки и люди основали совместную колонию.

"Секретный эксперимент"

© Кадр из фильма

Но гораздо больше Денниса Куэйда на юных школьниц Советского Союза произвёл впечатление американский актёр Майкл Паре, сыгравший главную роль моряка Дэвида Хэрдега в картине "Секретный эксперимент" ("Филадельфийский эксперимент"). Кино рассказывало о приключениях молодого военного моряка, который принимал участие в знаменитом эксперименте военных в порту Филадельфии, во время которого якобы исчез эсминец "Элдридж".

Из-за провала во времени Дэвид вместе с другом Джимом оказывался в Америке 1980-х годов. В него влюблялась блондинка, роль которой исполняла актриса Нэнси Аллен. Но Дэвид должен был вернуться в своё время, чтобы спасти мир и друга Джима — тот из-за эксперимента заболевал.

Фильм стал явлением даже в США: в 1985 году он получил приз на фестивале фантастики, а академия научной фантастики номинировала Нэнси Аллен на лучшую женскую роль. Фильм действительно был зрелищным. Особенно поражал зрителей электромагнитный шторм, который возникал из-за искривления пространства и времени, а героиня Нэнси Аллен так убедительно страдала на груди у возлюбленного, что у зрителей наворачивались слёзы. Всё, разумеется, закачивалось хеппи-эндом.

"Ангар-18"

© Кадр из фильма

Этот фильм положил в СССР начало тенденциям на тему "Нам всё врут!" и "От нас всё скрывают!", хотя отношения к СССР не имел. По сюжету американские астронавты в космосе встречались с НЛО. Объект терпел крушение и попадал в руки правительства.

Вернувшиеся с орбиты астронавты проводили своё собственное расследование и приходили к выводу, что НЛО скрывают на секретном объекте под названием "Ангар-18". Во время попыток проникновения в ангар один из космонавтов погибал, но второму удавалось попасть внутрь ангара и даже побывать внутри летающей тарелки. Это был разведывательный корабль инопланетян, за которым могли последовать другие корабли, — когда-то давно инопланетяне уже держали человечество в рабстве.

В этот момент правительство США, желая уничтожить НЛО, обрушивало на ангар ядерный удар. Но НЛО и все, кто находился внутри него, оставались целыми. На следующее утро мир узнавал правду. В СССР фильм на долгое время стал культовым и породил кучу различных молодёжных неформальных организаций, члены которых были уверены, что "инопланетяне уже зде-есь".

"Козерог-1"

© Кадр из фильма

Тему лжи правительства до "Ангара-18" подогревал ещё один фильм, вышедший на экраны раньше, в 1980 году. Он как-то очень быстро сошёл с советских экранов, и потому его смотрели и помнят немногие, да и тема тогда была ещё мало востребована. Фильм муссировал возможность обмана народа американским правительством и сокрытия им "марсианской аферы".