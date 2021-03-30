Эталонная нефть из вечной мерзлоты: как российские нефтяники добывают уникальное чёрное золото на краю земли

Путь нефти

Наверняка вы слышали о марке нефти Brent. Этот сорт признан эталонным по своим характеристикам. Его добычей занимаются в Северном море. Но российские специалисты нашли и добывают на Крайнем Севере нефть, качество которой на порядок выше. Она называется Novy port и считается одной из самых лёгких в мире из-за низкой вязкости.

О Новопортовском месторождении на полуострове Ямал в ЯНАО было известно ещё в конце 80-х. Тогда советские геологи пробурили скважины и взяли пробы, но добывать ямальскую нефть в те годы было невозможно — автономность месторождения, бескрайняя и почти непроходимая тундра, морозы ниже 50 градусов. К освоению месторождения "Газпром нефть" приступила лишь в 2012 году, когда у нефтяников появились техника, знания и специальные технологии.

Нефть сорта Novy port залегает на глубине более двух километров под ледяным панцирем вечной мерзлоты. Сами нефтяные пласты сформировались внутри отложений юрского периода, а особенности геологических условий определили чистоту сорта. Ямальскую нефть гораздо проще перерабатывать, чем Brent: из-за низкого содержания серы (всего 0,1%) и асфальтенов (всего 0,14%) получаются нефтепродукты самого высокого качества.

Как добыть нефть, которую добыть нельзя?

Чтобы добраться до пластов с чистейшей нефтью, недостаточно бурить строго вертикально — нефтяная залежь может быть толщиной от трёх до пятнадцати метров на глубине два километра. На пути от поверхности скважина меняется с вертикальной на горизонтальную, её ствол проходит вдоль пласта несколько километров, а операция гидроразрыва позволяет освободить скопившуюся нефть из тисков материнской породы.

На сегодняшний день на Новопортовском месторождении пробурено 342 скважины, за год тут добывают до 7 миллионов тонн нефти уникального сорта, а общий объём запасов достигает 250 миллионов тонн. Но добыть нефть — это лишь половина дела. Всё, что извлечено из земных недр, нужно доставить до танкера и дальше к потребителю. Но как это сделать?

Бежит как кровь по венам

Новопортовское месторождение находится в условиях автономности, дорог через ямальскую тундру нет. Попасть на нефтепромысел можно только по воздуху — вертолётом. Но как вывозить арктическую нефть для переработки? В 2016 году "Газпром нефть" решила почти невозможную задачу — создала круглогодичную схему отгрузки нефти морским путём. Компания построила 103-километровый трубопровод от месторождения до посёлка Мыс Каменный на берегу Обской губы. В нём поддерживается постоянная температура плюс 40 градусов, а сам трубопровод больше похож на ЛЭП — стоит на таких же огромных опорах.

Это сделано специально, чтобы не дать растаять вечной мерзлоте, а в местах, где проходят пути миграции северных оленей, подготовлены переходы. По прибытии в приёмо-сдаточный пункт в посёлке Мыс Каменный нефть ещё раз проверяют и выдают специальный паспорт, подтверждая, что это именно та нефть, которую добыли на Новопортовском месторождении.

Ключевое звено всей схемы отгрузки — нефтеналивной терминал "Ворота Арктики". Это инженерный шедевр, построенный прямо в акватории Обской губы в трёх километрах от берега. Именно через него нефть перекачивают на специальные танкеры, которые страхуют два современных ледокола арктического флота компании "Газпром нефть". И только тогда нефть Novy port начинает своё путешествие, чтобы превратиться в энергию, топливо для автомобилей и самолётов, лекарства, химию, товары первой необходимости и многое-многое другое. Больше подробностей о том, как добывают уникальную нефть, в спецпроекте "Газпром нефти" и "Гигарамы": novyport.ru

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