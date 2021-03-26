Фанат волейбольного "Динамо" выбежал на награждение к игрокам, за что жёстко получил от стюардов

Во время награждения московского "Динамо" к игрокам выбежал болельщик Дмитрий Соловьёв, известный в фанатской среде как Дима Челси. Мужчину попытались остановить стюарды, но в результате между ними началась драка. Фанат получил серьёзные травмы и был госпитализирован. У него даже подозревали перелом шейных позвонков.

Слава богу, никаких кровоизлияний в мозг нет. В позвоночнике переломов, трещин нет никаких. Поставили ушиб мягких тканей теменно-затылочной области справа. Меня ударили, когда я добежал до команды уже после награждения. Сзади меня схватили, оттащили за рекламные щиты. И давай меня там мутузить втроём Дима Челси Болельщик

В "Зените" уверяют, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Один из болельщиков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и на протяжении всего матча допускавший провокационные действия в адрес стюардов, а на неоднократные профилактические беседы со стороны последних реагировавший нецензурной бранью, выбежал на площадку, создав угрозу безопасности для игроков обеих команд и их маленьких детей", — говорится в заявлении питерского клуба.

Инцидент прокомментировали и в "Динамо".

"Мы надеемся, что ВК "Зенит" и КСК "Сибур-арена" сделают правильные выводы из произошедшего инцидента и не допустят подобного самоуправства в отношении болельщиков в дальнейшем, а Всероссийская федерация волейбола обратит внимание на непрофессиональную работу по организации матчей в Санкт-Петербурге, что особенно тревожно в преддверии чемпионата мира 2022 года", — говорится в заявлении "Динамо".

Также отмечается, что Дмитрий Соловьёв много лет является преданным болельщиком мужского и женского волейбольных клубов "Динамо" и возглавляет студенческое движение бело-голубых. Помимо того, он примерный семьянин и культурный человек. С 2006 года не употребляет алкоголь и ведёт здоровый образ жизни.

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