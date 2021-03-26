Горловку начали "разогревать": войну в Донбассе могут начать с провокаций на северном направлении

В Донбассе на горловское направление массово перебрасывают "Правый сектор"*, пишет War Gonzo. По информации источников, боевиков заметили в Константиновке и Дзержинске. Правосеки своего присутствия не скрывают, открыто носят свои шевроны, запугивая местное население. Боевики занимают дома, выгоняя из них хозяев. При этом местные власти ничего не предпринимают — связываться с боевиками никто не хочет.

Ранее о прибытии ПС к линии соприкосновения заявили в ЛНР. Сообщалось, что две группы боевиков прибыли для вербовки информаторов и организации провокаций с целью дестабилизации обстановки. Кроме того, на днях бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов сообщил, что отряд правосеков с 15 марта проходит курс ускоренной подготовки и боевого слаживания в учебном центре "Холодный Яр". По его словам, после подготовки они будут отправлены в зону боевых действий.

Тут стоит отметить, что формально никаких правосеков не существует. Киев регулярно делает заявления об отсутствии в зоне конфликта вооружённых формирований, не входящих в состав каких-либо силовых структур. Однако тут, как в известном фильме: "Видишь суслика?.." — "Нет..." — "И я не вижу... А он есть…"

ДУК (Добровольческий украинский корпус) ПС образовался в июле 2014 года для участия совместно с ВСУ в карательной операции против Донбасса. Украинская армия после переворота была фактически развалена. Воевать было некому, и так называемые добробаты, состоящие из идейных нацистов, росли, как грибы после дождя.

Есть теория, что война организаторам переворота была нужна для того, чтобы предотвратить новые потрясения в Киеве, отправив наиболее пассионарную часть майданщиков на фронт, где их можно было как минимум отвлечь, а как максимум — "утилизировать". Это, конечно, предположение, но идейные нацисты быстро отличились на фронте не только желанием и готовностью воевать, но и преступлениями против жителей Донбасса.

Однако Минские соглашения запретили нахождение в зоне боевых действий любых непредусмотренных вооружённых подразделений. Киев вынужденно пошёл на выполнение этого пункта, ибо отказ выглядел бы совсем вопиюще. Тем более что по сути ничего не изменилось, просто добробаты вошли в состав официальных подразделений Минобороны и МВД, оставшись на своих местах с оружием и собственной нацистской символикой.

Заминка вышла лишь с ДУК, который упорно отказывался перейти на государственную службу или разоружиться. В результате в 2015 году подразделения ДУК были официально отведены от линии фронта. Однако в июне 2016 года стало известно о гибели четырёх бойцов этого подразделения в Донбассе. Представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ Евгений Марчук признал: это продемонстрировало, что на украинской стороне продолжают воевать добробаты. А бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос открыто называл ДУК незаконным вооружённым формированием.

В последние годы правосеки больше "светились" на украинской территории: они отличились вооружённым столкновением с полицией в Мукачево и незаконной добычей янтаря в Ровенской области. Тем не менее никуда они не уходили и из Донбасса, просто не проявляли заметной активности.

Что это за переброска — попытка сыграть на нервах жителей Донбасса, которые хорошо помнят зверства нацистов? Возможно. Но также вероятно, что Киев не просто пугает, а готовится к реальным действиям. Действиям, с которыми никто не справится лучше нацистов.

Если предположить, что Киев готовится к новой войне, то ему нужен повод для её начала, которым может стать обвинение Вооружённых сил Донбасса в нарушении Минских соглашений. Для этого нужна провокация. Классика же. А чтобы спровоцировать бойцов ополчения, нужно что-то из ряда вон выходящее — преступление, которое будет требовать мести.

На днях украинским снайпером прямо среди бела дня был убит пенсионер, кормивший кур. Все мои знакомые в Донбассе склоняются к тому, что военнослужащий ВСУ не стал бы такого делать, это почерк нацистов. Цель проста — спровоцировать ответку. Причём так, чтобы "прилетело" именно вэсэушникам, которые воевать не хотят.

Когда я работал военкором в Донбассе в начале войны, мне не раз приходилось сталкиваться с такими позорными явлениями, когда "добровольцы" выполняли функцию заградотрядов, стоя за спинами солдат ВСУ, расстреливая тех, кто пытался перейти на сторону ополчения, или просто гоня в наступление огнём в спину. На моих глазах несколько раз разыгрывались настоящие сражения между армейскими подразделениями и нацистами. Но всё это было в 2014–2015 годах. И, похоже, всё это возвращается.

Украинским властям правосеки очень удобны. Мало того, что они могут заставить ВСУ воевать, их руками можно делать любую грязную работу. При этом они нигде официально не числятся, всегда можно от них откреститься, что бы они ни натворили. И в статистику боевых потерь они не попадут — ведь их нет, как суслика.

В последние дни также сообщается о возвращении в зону боевых действий печально известного "Азова"*, хорошо обученного и вооружённого лучшими образцами техники. Тоже идейные и мотивированные убивать нацисты.

В начале года оказалось на свободе четверо отморозков из банды "Торнадо", которая в своё время прославилась многочисленными казнями, пытками и изнасилованиями. Даже нынешняя киевская власть не могла закрыть на это глаза, осудив членов банды на различные сроки. Сегодня их начали выпускать. Зачем? Уж не для того ли, чтобы они делали то, что хорошо умеют делать, — убивать, пытать и насиловать?

Вчера штаб так называемой ООС заявил, что противник совершил огневые провокации с целью обострить ситуацию. Якобы ополченцы обстреляли их из миномётов. Забавно, учитывая, что ВСУ этим занимается каждый день. Вот сегодня стало известно о повреждении школы и нескольких жилых домов в городе Золотое в результате обстрела. Обстрела школы, нормально так?

И, очевидно, это только "разогрев". В дальнейшем стоит ожидать более серьёзных и кровавых провокаций и можно не сомневаться, что нацисты выполнят свою работу. А потом уже и неважно будет, кто и почему начал. Война всё спишет…

* Запрещённые в России организации.

Авторы