С 1 апреля получить и погасить кредит станет сложнее: какие новшества ждут заёмщиков

С 1 апреля заканчивается действие целого ряда льгот, которыми пользовались заёмщики в период пандемии коронавируса. К тому же после повышения ключевой ставки банки начали пересматривать условия по выдаче денег. Появится новый риск при досрочном погашении кредита, а чёрный список "неодобряемых" станет длиннее. Что нового ждёт заёмщиков?

Какие льготы прекратят действовать с 1 апреля

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В прошлом году Центробанк выпустил рекомендации, которые значительно облегчали жизнь заёмщикам. Таким образом оказывалась поддержка людям, которые пострадали от пандемии коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшилась, и с 1 апреля часть льгот прекратят действовать.

Согласно рекомендациям ЦБ от 20 марта 2020 года, банки должны идти навстречу заёмщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов. Это означает перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты снижения долговой нагрузки, которые делали бы выплаты посильными. С 1 апреля 2021 года заёмщики, заболевшие коронавирусом или потерявшие доход в период пандемии, не смогут на этом основании подать заявление о реструктуризации кредита.

— Заёмщики, пользовавшиеся кредитными каникулами, должны быть готовы просто встать в график платежей. После отсрочки каких-либо аргументов для того, чтобы не платить, уже не останется. Не будет обслуживаться кредит — пойдут просрочки, всё достаточно тривиально. Сейчас у ФССП более 8 миллионов исполнительных производств на общую сумму в почти два триллиона рублей, — рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

На сколько вырастут ставки по кредитам

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19 марта Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Событие стало неожиданным и историческим. Повышение произошло впервые с 2018 года. К тому же ставку продолжат поднимать и дальше. Наметился долгоиграющий тренд. На этом фоне банки уже начали пересматривать условия по кредитным договорам.

— Вырастет ли стоимость кредитования или нет — зависит от банка. В целом такая тенденция возможна на фоне заявлений Центрального банка о том, что он будет вести более жёсткую кредитную политику. ЦБ РФ уже поднял ставку и с большой долей вероятности продолжит поднимать в этом году, — отметил аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов считает, что стоимость кредитов пока вырастет незначительно. Банки подготовят для клиентов новые предложения с приемлемыми условиями, а также поднимут ставки по депозитам, делая вложения более выгодными.

— Ставки как по кредитам, так и по вкладам растут примерно пропорционально ключевой ставке ЦБ с поправкой на продукт. Если ставки по ипотеке и вкладам вырастут не более чем на 0,2–0,3%, то потребительские кредиты и кредитные карты могут подорожать в обслуживании на 0,5–1%. Причём увеличение ставок будет зависеть от конкретного продукта и банка. Будет учитываться и персональный кредитный рейтинг (ПКР) заёмщика, — рассказал Михаил Коган.

Как правило, в кредитных договорах процентная ставка по кредитам физическим лицам фиксирована, поэтому она не изменится в течение всего срока действия документа. Так что заёмщики-физлица, уже имеющие кредиты и своевременно их обслуживающие, могут не волноваться в связи с тем, что Банк России на мартовском заседании повысил ключевую процентную ставку.

— А вот новым заёмщикам следует готовиться к тому, что процентные ставки по кредитам коммерческих банков уже к 1 апреля могут начать повышаться. Однако пока рост существенным не будет. Мы полагаем, что ставки вырастут всего в среднем на 0,5–0,8 процентного пункта, — отметила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Какие риски появятся при досрочном погашении кредита и рефинансировании

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В то же время заёмщикам нужно обратить внимание на один риск, который появится в перспективе. Он связан с досрочным погашением кредита. Нередко заёмщики не могут рассчитать свои силы. Все свободные деньги они направляют на погашение долга перед банком. С одной стороны, это хорошо. Переплата процентов будет меньше.

С другой, у клиента совершенно не остаётся денег на непредвиденные расходы. Может так получиться, что, погасив один кредит, ему практически сразу же придётся брать другой. Причём уже под больший процент, так как с каждым витком повышения ставок ЦБ кредиты будут всё дороже и дороже. В этом случае никакой выгоды от досрочного погашения не будет. В результате клиент просто переплатит за более дорогой заём. Чтобы не возникло такой ситуации, экономисты рекомендуют всё-таки держать определённый запас средств на вкладе. Тем более что процент по ним будет расти. В некоторых случаях бывает выгоднее продержать деньги в банке, чем пускать их в досрочное погашение. Это происходит в тех случаях, когда процент по вкладу больше ставки по кредиту.

— Тем, кто сейчас хочет взять кредит, мы советуем сначала задуматься о своей платёжеспособности. Не будет ли уходить на выплаты банку более трети месячного дохода? Если окажется, что это будет так, следует хорошо подумать, прежде чем обращаться в банк или, тем более, в микрофинансовую организацию за кредитом. Может быть, лучше попробовать хотя бы четверть ежемесячной зарплаты откладывать на будущие покупки, — рекомендует Наталья Мильчакова.

Ещё один риск связан с рефинансированием. Тем, кто уже взял кредиты, стоит хорошо подумать, прежде чем откликаться на якобы выгодные рекламные акции банков. Они заключаются в том, чтобы рефинансировать кредит по якобы "рекордно низкой" процентной ставке или взять ещё один кредит — тоже под "рекордно низкий" процент.

Скорее всего, отмечает Наталья Мильчакова, подводные камни будут заключаться в том, что клиенту предложат либо невыгодную страховку (а без невыгодной страховки выгодного процента просто не будет), либо, например, банк действительно снизит ставку, но сократит срок погашения кредита по сравнению с уже действующим. Соответственно, стоимость кредита не снизится, а даже, наоборот, вырастет.

Кто попадёт в список "неодобряемых"

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В конце марта стало известно, что Центробанк может ограничить кредитование физических лиц. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму. Если его примут, то на выдачу кредитов будет выдаваться квота. Предполагается, что ЦБ определит максимальные доли отдельных видов кредитования в общем кредитном портфеле конкретного учреждения. Ограничения затронут большинство займов для физлиц. Исключение предлагается сделать для автокредитования и ипотеки. На них квоты распространять не собираются, так как оба займа обеспечены залогом.

Если банк или МФО нарушат ограничения, то предлагается накладывать на них штрафы на сумму 1% от оплаченного уставного капитала. Кстати, ещё в 2019 году Центробанк сам инициировал введение ограничений на выдачу кредитов. О перспективах нынешнего законопроекта должно стать известно в апреле. Впрочем, требования к заёмщикам могут измениться раньше. Из-за увеличения процентной ставки кредиты станут дороже, значит, доступность их будет постепенно падать.

Доля отказов в выдаче кредитов может увеличиться. Об этом говорит Егор Дахтлер. По его словам, в прошлом году население активно кредитовалось, в том числе и за счёт ипотеки, а это достаточно весомая нагрузка на заёмщиков. Соответственно, сценарий с увеличением доли отказов в выдаче кредитов вполне может реализоваться на практике.

— Что касается ограничения на выдачу кредитов, то здесь нужны чёткие параметры, в какой момент заёмщик переходит в статус "неодобряемого". Здесь важно понимать, будет ли это ограничение касаться количества займов или их общей суммы вместе с долговой нагрузкой плательщика. Количественный метод рискует оказаться крайне необъективным. У человека может быть несколько кредитных карт, которыми он пользуется от раза к разу, и приличная белая зарплата, но из-за числа оформленных кредитных продуктов ему могут не одобрить ипотеку. Сможет ли взять автокредит ипотечный заёмщик? Тоже вопрос, который до разъяснений останется без ответа. Поэтому стоит дождаться официального принятия этого законопроекта и после его вступления в силу анализировать изменения, — делает вывод Михаил Коган.

Артём Тузов считает, что заёмщикам с хорошей кредитной историей и стабильным доходом проблемы не грозят. Ужесточение требований не означает, что банки полностью перестанут выдавать кредиты, просто они тщательнее будут проверять документы.

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