Мусульмане проводят ночь прощения и молитвы — Бараат
На следующий день до захода солнца верующие должны держать пост.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
С 27 на 28 марта мусульмане проводят бараат, или ночь молитвы, очищения и прощения. Эта ночь приходится на середину месяца шабан по мусульманскому лунному календарю, он предшествует священному месяцу Рамадан, в который верующие обязаны держать пост. Коллективных молитв в Бараат не устраивают — ночные бдения в мечетях начнутся позднее, в месяц Рамадан.
На Бараат верующих призывают совершать ночную молитву дома, а на следующий день — держать пост. Зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов отметил, что месяц шабан является хорошей подготовкой к посту в месяц Рамадан, поскольку на следующий день после ночи Бараат — от рассвета до захода солнца — верующие воздерживаются от употребления пищи. Он добавил, что ночь Бараат — это время покаяния и прощения.
"Сам пророк Мухаммед говорил, что Всевышний прощает большое количество людей в ночь Бараат. Поэтому считается, что эту ночь надо провести в дополнительных молитвах, чтении Корана. Это ночь, когда мы можем покаяться за совершённые вольно и невольно проступки. Конечно, важно, чтобы мы старались впредь эти ошибки, греховные деяния, не совершать", — приводит слова Аббясова РИА "Новости".
По его словам, важнее всего искреннее раскаяние перед Всевышним, "но если мы кого-то оскорбили словом, делом, то попросить прощения следует и перед другими людьми, ведь они тоже имеют на это право", да и "на душе становится легче".
Выбор редакции
Власти Швейцарии запретили носить в общественных местах паранджу и никаб
Священник рассказал, кому из святых молиться при коронавирусе
Планы Киева выселять россиян из Крыма сравнили с нашествием рептилоидов
Опубликовано видео технического нокаута Поветкина в бою с Уайтом
"Думаю, это последний бой": Промоутер решил уговорить Поветкина завершить карьеру
Комментариев: 0