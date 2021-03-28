Мусульмане проводят ночь прощения и молитвы — Бараат

С 27 на 28 марта мусульмане проводят бараат, или ночь молитвы, очищения и прощения. Эта ночь приходится на середину месяца шабан по мусульманскому лунному календарю, он предшествует священному месяцу Рамадан, в который верующие обязаны держать пост. Коллективных молитв в Бараат не устраивают — ночные бдения в мечетях начнутся позднее, в месяц Рамадан.

На Бараат верующих призывают совершать ночную молитву дома, а на следующий день — держать пост. Зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов отметил, что месяц шабан является хорошей подготовкой к посту в месяц Рамадан, поскольку на следующий день после ночи Бараат — от рассвета до захода солнца — верующие воздерживаются от употребления пищи. Он добавил, что ночь Бараат — это время покаяния и прощения.

"Сам пророк Мухаммед говорил, что Всевышний прощает большое количество людей в ночь Бараат. Поэтому считается, что эту ночь надо провести в дополнительных молитвах, чтении Корана. Это ночь, когда мы можем покаяться за совершённые вольно и невольно проступки. Конечно, важно, чтобы мы старались впредь эти ошибки, греховные деяния, не совершать", — приводит слова Аббясова РИА "Новости".

По его словам, важнее всего искреннее раскаяние перед Всевышним, "но если мы кого-то оскорбили словом, делом, то попросить прощения следует и перед другими людьми, ведь они тоже имеют на это право", да и "на душе становится легче".

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