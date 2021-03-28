Томский ответ: партия "Новые люди" отреагировала на погромы олимпийским спокойствием
Фото © Facebook / Партия "Новые люди"
В ночь с пятницы на субботу в Томске неизвестные разнесли офис партии "Новые люди". Разбили стеклянную дверь, раскурочили мебель, перерыли все бумаги. Вероятно, искали документы.
В 90-е годы нападения на штабы, избиения агитаторов и активистов считались нормой многих предвыборных кампаний. Сейчас в воздухе снова отчётливо запахло девяностыми.
В самой партии отреагировали на инцидент спокойно. Отдали поиск вандалов на откуп силовикам и конспирологам. А сами продолжили свою работу в штатном режиме. Как рассказал Mash источник в центральном штабе "Новых людей", на раздувание скандалов и трагическое заламывание рук у партийцев попросту нет времени.
— Залезть мог кто-угодно, с этим разбирается полиция, у которой есть записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев. Нет никакого смысла устраивать хайп и кипеж по этому поводу. Многие люди прекрасно помнят, что погромы штабов часто использовались для создания шумихи. Были случаи, когда кандидаты сами разносили свои же штабы, чтобы привлечь к себе внимание. Такого пиара нам не надо, а бояться нам элементарно некогда. Если томские силовики задержат преступников и докажут их вину, то мы об этом сообщим, — отметил источник.
В Томске "Новые люди" уже стали заметной и влиятельной политической силой. На выборах в городскую думу в сентябре 2020 года партия набрала свыше 15% голосов томичей и заняла третье место.
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