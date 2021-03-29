Чипирование населения через вакцины и 5G откладывается: мир на грани глобального дефицита микрочипов

Автомобильные заводы по всему миру начинают приостанавливать работу или значительно сокращают выпуск новых машин. Кризис на мировом рынке производства микрочипов только начинается, но прогнозы делаются самые неутешительные. Скоро и мы ощутим на себе все прелести этого дефицита. Автомобили, телевизоры, смартфоны и другая продукция, критически зависимая от производства микропроцессоров, значительно подорожает, или её просто невозможно будет приобрести из-за того, что склады опустеют. Ford, Toyota, Nissan, Samsung, Apple, Hyundai… список пострадавших можно продолжать бесконечно. Паникующее руководство Intel предлагает немедленно переносить производство процессоров из Азии в США и Европу — но уже поздно.

В мировом кризисе на рынке производства чипов есть только один, но немаловажный плюс. Виктория Боня — эксперт в области высоких технологий и сотовой связи пятого поколения — может спать спокойно: в ближайшее время население планеты чипировать не будут. Попросту нечем.

Заводы микрочипов горят и задыхаются от заказов

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В середине марта в Японии сгорело одно из крупнейших производств микрочипов для автомобильной промышленности. Фабрика Naka в японском городе Хитачинаке 19 марта 2021 года выгорела практически дотла. Сначала топ-менеджмент Renesas (именно им принадлежит фабрика) убеждал заказчиков, что в полном объёме производство можно будет восстановить в течение месяца. Однако в реальности всё оказалось значительно хуже, во-первых, сгорело не 11, а 17 машин по производству 300-мм полупроводниковых пластин, во-вторых, новых машин для их производства попросту нет, и в дело вмешалось Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, пытаясь помочь Renesas в покупке новых или бывших в употреблении гальванических и других машин.

Что это означает на практике? На практике мировая автомобильная промышленность одномоментно лишилась производителя, который обеспечивал 1/5 всех потребностей рынка микросхем для автопроизводителей. По мнению аналитиков Reuters, ситуация ещё хуже — и Renesas поставлял микросхемы для 30% автомобильного рынка. Как скоро японский производитель чипов сможет восстановиться полностью? Уж точно не за один месяц. 30 марта руководство компании обещает сообщить о масштабах потерь в денежном выражении.

И от кого же сейчас зависят автопроизводители и вообще весь рынок чипов? В основном от двух компаний: тайванской TSMC и южнокорейской Samsung. В принципе, на этом всё — остальные производители чипов сообща не делают и половины того, что производится в Корее и на Тайване.

По этому поводу, кстати, с весьма паническими настроениями выступил один из директоров американской Intel, компании, которая вчистую проиграла рынок микропроцессоров за последние десять лет. Intel оказался за бортом всех трендов, упустив производство как чипов для носимой электроники (смартфоны, часы, планшеты), так и чипов для промышленности или устройств интернета вещей. В связи с этим новый исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер заявил в интервью BBC о планах компании инвестировать 22 млрд долларов в строительство заводов по производству микрочипов в США и Европе.

Но планы по инвестициям — это не построенные заводы, а заводы, которые, может быть, спустя несколько лет появятся в обозримом будущем. А чипы всем производителям электроники нужны не через несколько лет, а прямо сейчас!

Как мир оказался без микросхем и кто в этом виноват? Да, дело опять в пандемии

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Год назад большая часть населения "золотого миллиарда", а также жители развивающихся стран внезапно оказались заперты по домам. Помните, в 2010 году один вулкан в Исландии со сложнопроизносимым именем Эйяфьядлайёкюдль, кстати тоже весной, "чихнул" так, что авиасообщение в Европе приостановилось на пару месяцев?

Спустя десять лет где-то в Китае не очень удачно чихнула одна маленькая летучая мышка. И на самолётах попросту некому стало летать. Люди, запертые по домам, буквально смели все имеющиеся на рынке ноутбуки и компьютеры. Производители микрочипов оказались попросту к этому не готовы. Кроме того, население планеты выкупило все роутеры, веб-камеры, мониторы, телевизоры и очистители воздуха, которые тоже оборудуются микропроцессорами.

К панике населения присоединились автопроизводители, в начале пандемии они ощутили значительное снижение спроса на автомобили и резко сократили объёмы закупок чипов у производителей. Однако спустя пару месяцев автомобильный рынок буквально взорвался от повышенного спроса, и автопроизводители вернулись в TSMC и Samsung с просьбой восстановить предыдущие объёмы заказов. Но было уже поздно, большая часть заказов была сделана Apple и китайским Huawei, и производители не могли обеспечить дополнительные поставки автомобильным заводам.

К слову, о запасах чипов: огромное их количество сконцентрировали на своих складах китайцы. В частности, Huawei, с которым США вели агрессивное противостояние начиная с 2019 года, был вынужден выкупить максимально возможное число чипов, чтобы не останавливать производство в случае введения новых санкций со стороны США.

И, наконец, вы не поверите, но ещё одним фактором микропроцессорной катастрофы стал климат. Февральские морозы в Техасе и последующие веерные отключения электричества остановили заводы Samsung, расположенные в Остине. А на Тайване тем временем красный уровень угрозы объявили из-за засухи — производство полупроводников требует огромных объёмов воды. Если муссонные дожди не начнутся на острове в мае — заводы на Тайване тоже начнут останавливаться.

Луч света в тёмном царстве — когда отрасль начнёт выздоравливать?

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Ситуация с производством чипов очень похожа на ситуацию с контейнеровозом Ever Given, на неделю перекрывшим Суэцкий канал и давшим понять всему мировому рынку, насколько значимо это транспортное "бутылочное горлышко". Скачки цен на нефть, дефицит кофе, многомиллиардные потери поставщиков и покупателей по всему миру. А виной всему один контейнеровоз, хоть и большой, но всего лишь один. Суэцкий канал использовали на пределе возможностей, и поэтому его перекрытие оказалось катастрофой.

Ситуация с чипами выглядит приблизительно так же. До того момента, пока всё шло своим чередом, всех в мире устраивало то, что 80% производства микропроцессоров сконцентрировано в двух странах Азии.

А как только грянул гром, оказалось, что доверять всю отрасль производства чипов двум странам, мягко говоря, опрометчиво. И тут же все вспомнили, что заводы Samsung в Южной Корее находятся в пяти минутах лёта для северокорейских ракет, а Тайвань не только страдает от масштабной засухи, но и в ближайшее время может стать частью Китая, что поставит мир в ещё большую зависимость от глобального геополитического игрока.

При этом сам Китай после конфликта с США и того урона, который этот конфликт нанёс флагману китайской электроники — компании Huawei, пообещал, что в течение ближайших пяти-десяти лет полностью воссоздаст всю цепочку производства микропроцессоров у себя в стране и больше не будет полагаться на иностранные компании.

Тем более что только китайская автопромышленность на дефиците микрочипов потеряла, по подсчётам аналитиков Bloomberg, до 25 млрд долларов. Весь остальной мир, для сравнения, потерял 36 млрд долларов.

Так что насчёт выздоровления отрасли? Спешим успокоить — всё плохо

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TSMC планирует инвестировать в новые производства 28 млрд долларов в ближайший год. Samsung инвестирует в новые производственные площадки 116 млрд долларов в ближайшее десятилетие. Европа рассчитывает, что к 2030 году на территории ЕС будет производиться не менее 20% от мирового объёма микрочипов.

Китай ещё в сентябре 2020 года заявил об инвестициях в собственное производство чипов двух триллионов долларов в следующие пять лет.

Осознаёте масштабы? И насколько серьёзен Китай в вопросе микропроцессорной независимости?

Впору говорить: кто владеет микрочипами — тот владеет миром.

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