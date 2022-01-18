Учёные предупредили о катастрофе в случае затемнения света по всей планете Оглавление Как возникла эта идея Что именно предлагают делать На каком этапе сейчас этот проект Почему учёные против Климатологи обрушились с критикой на идею блокировать лучи Солнца, чтобы ослабить парниковый эффект. 12603 12603 Фото © Shutterstock

Что делать с причиной изменения климата — то есть с людьми, — науке неизвестно. Зато насчёт борьбы с последствиями идей сколько угодно. И есть в числе прочего такое направление научных разработок, которое называется солнечной геоинженерией. Суть в том, чтобы распылить в атмосфере некие мелкие частицы. По расчётам, они окутают планету сплошной пеленой и будут отражать больше солнечного света, чем отражается сейчас. Таким образом Солнце будет меньше нагревать Землю и мы победим глобальное потепление.

Но это только кажется очень простой и логичной схемой, а на самом деле это предложение наводит ужас на тех, кто разбирается в сложнейших процессах в земной атмосфере. Около 60 учёных и политиков обратились к ООН и правительствам всех стран с призывом поставить под контроль солнечную геоинженерию и не позволить просто так взять и распылить что-либо.

Как возникла эта идея

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Филиппины, 1991 год. 15 июня почти полстраны средь бела дня накрыла тьма. Вулкан Пинатубо внезапно проснулся впервые за последние шесть веков. Первые толчки начались в апреле, была проведена экстренная эвакуация, и тем не менее погибло без малого девять сотен человек — это по официальным данным.

Эти жуткие тучи — сернистый газ (двуокись серы). Он при взаимодействии с водяными парами в воздухе образовал серную кислоту. Ядовитый туман долгие месяцы после этого висел над всей планетой. Годы понадобились на то, чтобы окрестности вулкана снова покрылись растительностью.

Климатологи после этого зафиксировали похолодание по всему миру: в среднем — на полградуса по Цельсию. На полтора года температура воздуха на планете вернулась к доиндустриальному уровню. Именно это навело учёных на мысль о том, что с помощью выбросов в атмосферу можно не только нагревать её, но и охлаждать. Идея вдохновила, в частности, профессоров Гарвардского университета Фрэнка Койча и Дэвида Кейта. Сразу надо сказать, что диоксид серы им не понравился — мало того что он токсичен, так ещё и разрушает озоновый слой. После извержения Пинатубо над Антарктидой возникла гигантская озоновая дыра. Так что исследователи много лет искали подходящий аналог вредному веществу — и от жары спасающий, и безопасный. Пробовали даже алмазную пыль. Наконец пришли к выводу, что нашли оптимальный вариант — карбонат кальция. Проще говоря, мел.

Что именно предлагают делать

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Распылять частицы мела в стратосфере. Они будут отражать довольно много солнечного света и, соответственно, не позволят ему достичь поверхности Земли. По данным учёных, известняк в этом смысле в десять раз эффективнее диоксида серы и при этом не разрушает, а, наоборот, спасает озоновый щит: нейтрализует вредные для него молекулы. Если расчёты верны, таким образом можно будет снизить температуру воздуха на целых полтора градуса, то есть, по сути, полностью компенсировать глобальное потепление за весь XX век. И всё это, как сообщается, будет стоить от одного до десяти миллиардов долларов в год.

Будет ли мел со временем оседать на Земле и с какими последствиями — не уточняется. Учёные лишь заверили, что карбонат кальция совершенно безвреден, содержится в бумаге и зубной пасте.

В Гарварде призвали не забывать, что нагревающие планету выбросы в любом случае продолжаются и, если ничего не предпринять, "волны сильной жары" (heat waves) приведут к гибели множества людей.

— Наша идея внушает ужас… Но и изменения климата тоже, — сказала в 2019 году одна из руководителей гарвардской команды учёных Лиззи Бёрнс.

На каком этапе сейчас этот проект

Фото © Гарвардский университет

Сейчас осуществляется только научно-исследовательская деятельность под названием SCoPEx — Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (Эксперимент с контролируемыми возмущениями в стратосфере). В планах — запустить аэростат на высоту примерно 20 километров и распылить с него для начала от 100 граммов до пары килограммов карбоната кальция. В результате должен образоваться шлейф длиной около километра и шириной метров 100. Затем аэростат пролетит сквозь него снова и замерит эффективность отражения света.

Интересно, что изначально предполагалось сделать это в пустыне Нью-Мексико на юго-западе США, при этом ещё в начале 2019 года. Потом эксперимент перенесли на июнь 2021 года и решили провести его в Швеции, но и тогда не удалось: местные власти побоялись разрешать у себя такую деятельность. Учёные меж тем особо подчёркивают, что пока ничего распылять не будут вообще. Сейчас стоит задача только убедиться в технической готовности летательного аппарата.

Во многом проект стал довольно популярен благодаря тому, что его поддержал Билл Гейтс. Как пиcало издание Newsweek, финансовое участие основателя компании Microsoft в проекте подтверждено с ноября 2018 года. Журнал Nature в 2018 году сообщал, что на тот момент профессор Кейт получил 12 миллионов долларов "в основном из благотворительных источников, таких как Гейтс".

Билл Гейтс. Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Почему учёные против

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В открытом письме собраны данные многочисленных исследований на эту тему и недавние выводы МГЭИК — Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

— Равномерное или тропическое распыление стратосферного сульфата ослабляет африканские и азиатские летние муссоны и ведёт к пересыханию Амазонки, — говорится в докладе организации.

Климатологи объяснили, что в целом на глобальном уровне понижение температуры приведёт к замедлению круговорота воды в природе и уменьшению среднего количества осадков. Но это в целом, а если смотреть на каждый регион в отдельности, то там последствия могут быть самые разные. Где-то дождей станет меньше и начнутся засухи и неурожаи, а, например, в наших средних широтах влажность почвы будет, наоборот, расти.

Ещё у учёных есть сильное подозрение, что солнечные геоинженеры пораспыляют этот мел какое-то время и бросят. И по прогнозам специалистов, это может привести к намного более резкому потеплению и усилению дождей, чем наблюдается сейчас.

И в довершение всего довод, с которого мы начали: искусственное затемнение Солнца не решает проблему в корне: накопление углекислого газа на этом не закончится, мы просто получим углекислый газ вкупе с мелом и будем сидеть в тёмном парнике.

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Авторы Адель Романенкова