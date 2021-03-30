Миллиардер финансирует проект по распылению частиц мела в атмосфере, чтобы сквозь неё проходило меньше солнечных лучей.

Как возникла эта идея

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Филиппины, 1991 год. 15 июня почти полстраны средь бела дня накрыла тьма. Вулкан Пинатубо внезапно проснулся впервые за последние шесть веков. Первые толчки начались в апреле, была проведена экстренная эвакуация, и тем не менее погибло без малого девять сотен человек — это по официальным данным.

Эти жуткие тучи — сернистый газ (двуокись серы). Он при взаимодействии с водяными парами в воздухе образовал серную кислоту. Ядовитый туман долгие месяцы после этого висел над всей планетой. Годы понадобились на то, чтобы окрестности вулкана снова покрылись растительностью.

Климатологи после этого зафиксировали похолодание по всему миру: в среднем на полградуса по Цельсию. На полтора года температура воздуха на планете вернулась к доиндустриальному уровню. Именно это навело учёных на мысль о том, что с помощью выбросов в атмосферу можно не только нагревать её, но и охлаждать. Идея вдохновила, в частности, профессоров Гарвардского университета Фрэнка Койча и Дэвида Кейта. Сразу надо сказать, что диоксид серы им не понравился — мало того что он вообще токсичен, так ещё и разрушает озоновый слой. После извержения Пинатубо над Антарктидой возникла гигантская озоновая дыра. Так что исследователи много лет искали подходящий аналог вредному веществу — и от жары спасающий, и безопасный. Пробовали даже алмазную пыль. Наконец пришли к выводу, что нашли оптимальный вариант: карбонат кальция. Проще говоря, мел.

Что именно предлагают делать

Фото © Wikipedia

Распылять частицы мела в стратосфере. Они будут отражать довольно много солнечного света и, соответственно, не позволят ему достичь поверхности Земли. Это называется солнечной геоинженерией — изменением климата на планете с помощью манипуляций с излучением Солнца. По данным учёных, известняк в этом смысле в десять раз эффективнее диоксида серы и при этом не разрушает, а, наоборот, спасает озоновый щит: нейтрализует вредные для него молекулы. Если расчёты верны, таким образом можно будет снизить температуру воздуха на целых полтора градуса, то есть, по сути, полностью компенсировать глобальное потепление за весь XX век. И всё это, как сообщается, будет стоить от одного до десяти миллиардов долларов в год.

Будет ли мел со временем оседать на Земле и с какими последствиями — не уточняется. Учёные лишь заверили, что карбонат кальция совершенно безвреден, содержится в бумаге и зубной пасте.

На каком этапе сейчас этот проект

Фото © Гарвардский университет

Сейчас осуществляется только научно-исследовательская деятельность под названием SCoPEx — Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (Эксперимент с контролируемыми возмущениями в стратосфере). В планах — запустить аэростат на высоту примерно 20 километров и распылить с него для начала от 100 граммов до пары килограммов карбоната кальция. В результате должен образоваться шлейф длиной около километра и шириной метров 100. Затем аэростат пролетит сквозь него снова и замерит эффективность отражения света.

Интересно, что изначально предполагалось сделать это в пустыне Нью-Мексико на юго-западе США, притом ещё в начале 2019 года. Но этого не произошло, и теперь протестировать аэростат собираются в июне 2021 года в Швеции. Учёные при этом особо подчеркнули, что пока ничего распылять не будут вообще — сейчас стоит задача только убедиться в технической готовности летательного аппарата.

Как в этом замешан основатель Microsoft

Билл Гейтс Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Как пиcала Newsweek, финансовое участие Билла Гейтса в проекте подтверждено с ноября 2018 года. Nature в том же 2018 году сообщала, что на тот момент профессор Кейт получил 12 миллионов долларов "в основном из благотворительных источников, таких как Гейтс".

Как к этому относятся в мире

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Неоднозначно. Соцсети заполнены паническими постами о том, что Гейтс хочет "закрыть Солнце". Некоторые страны опасаются катастрофического похолодания и неурожаев. Например, в правительствах США, Бразилии и Саудовской Аравии и слышать не желают о солнечной геоинженерии: они заблокировали резолюцию ООН об эффективности и безопасности затемнения Солнца с помощью аэрозолей. Учёные признают, что опасения справедливы, но они призывают не пугаться раньше времени и спокойно взвесить все за и против.

— Наша идея внушает ужас… Но и изменение климата тоже, — сказала в 2019 году одна из руководителей гарвардской команды учёных Лиззи Бёрнс.

В Гарварде призвали не забывать, что НАГРЕВАЮЩИЕ планету выбросы в любом случае продолжаются и, если ничего не предпринять, "волны сильной жары" (heat waves) приведут к гибели множества людей. Учёные признались, что идея с карбонатом кальция кажется им даже "слишком хорошей и привлекательной" — и теперь они усиленно стараются найти в ней изъян.

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