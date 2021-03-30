Девочка попала в сексуальное рабство 30 лет назад, но только пандемия помогла ей вернуться домой

Ха Тхи Чин уехала с родины после того, как случайный знакомый пригласил её в Китай, пообещав светлое будущее. Но только девочка пересекла границу, парень продал её местной семье. Нравы в общине царили зверские — подростков заставляли заниматься проституцией, а всех, кто пытался бежать, жестоко наказывали.

По ночам они заставляли меня заниматься проституцией. Это было унизительно. Я несколько раз пыталась бежать, но каждый раз это заканчивалось провалом из-за того, что территория строго охранялась. А когда меня ловили, они наказывали меня кнутами. Ужасно больно Ха Тхи Чин

Фото © VnExpress

После нескольких попыток побега Ха Тхи Чин уже и не надеялась когда-нибудь вернуться домой. Но 2020 год подарил девушке новую надежду. Из-за пандемии охрана заметно поредела, поэтому, заручившись поддержкой ещё одной женщины из Вьетнама, вместе они сбежали из плена.

В начале прошлого года я и девушка из вьетнамской провинции Ниньбинь, которую недавно продали, нашли способ бежать. Сначала я боялась, но эта девушка подбодрила меня. Она сказала: "Мы всё равно умрём. Так пусть лучше это произойдёт, когда мы будем пытаться попасть домой". Я набралась храбрости, и вместе мы покинули это место. Нам удалось вернуться во Вьетнам после пяти суток в лесу Ха Тхи Чин

Когда пограничники встретили Чин, она с трудом смогла объяснить, что с ней произошло. За десятилетия, проведённые в Китае, она напрочь забыла родной язык. Военные выдали ей деньги и посадили на автобус до провинции Футхо, откуда она и была родом. Там женщину встретили полицейские. Они установили личность беглянки и пошли с радостными новостями к её отцу Чин Ха Ван Хоту.

Фото © VnExpress

Когда полицейские сказали, что вернулась моя дочь, я посмеялся и думал, что это просто сон. Но потом её привезли ко мне. Я держал её за руки и рыдал Чин Ха Ван Хот

Сейчас Ха Тхи Чин уже почти без проблем говорит на вьетнамском — последние месяцы её учит племянница-четвероклассница. Сама женщина живёт вместе с родителями и помогает им с хозяйством. Семья всё такая же бедная, как и 30 лет назад, но это всё равно лучше, чем рабство, пишет VnExpress.

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