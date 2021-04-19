8 фильмов для "Оскара" оказались вне новой американской этики

25 апреля в Голливуде пройдёт 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар". После объявления новых стандартов для производителей аудиовизуального продукта, претендующих на главный приз американской киноакадемии, нам, зрителям, скажем честно, всё равно как-то не по себе. Какое кино явит нам этот новый и чудной "неотолерантный" формат?

Напомню, что Marvel уже подлила масла в огонь, анонсировав выпуск нового комикса на июль с "неоформатным" супергероем: Аарон Фишер — "новый капитан Америка" — открытый ЛГБТ-персонаж, который обещает защищать права угнетённых и обездоленных. Страшно даже представить его боевой клич. Каким способом новый "капитан" будет наказывать злодеев, когда их поймает, жутко даже предположить. Кстати, Росомаха уже был геем в марвеловских комиксах, а один из его сыновей был бисексуалом. И всё это ещё при Стене Ли. Вроде бы ничего нового. В любом случае все супергерои американских комиксов натягивают трусы поверх колготок, так заведено. Таков путь.

Получается, что шанс увидеть на экранах гомосексуального афроамериканоазиатского супергероя с ограниченными возможностями дьявольски высок. Давайте всё-таки правильно воспринимать современные тенденции. Всё встанет на свои места и не будет так страшно, если посмотреть на эти вещи через призму политики, пропаганды и управления.

Очевидно, что под всеми этими "толерантными механизмами" скрывается обычная корысть. В США, как и в любой другой капиталистической стране, все монополии принадлежат узкому кругу лиц — по сути, меньшинству, диаспоре внутри собственного народа. Отсюда и постоянная возня с правами деструктивных меньшинств в ущерб правам конструктивного большинства. Бесспорно, это помогает в управлении людьми и собственно в обогащении на них же. Голливуд в целом такая же монополия, которая, как нам может показаться сегодня, потеряла свою творческую независимость. Но, к счастью, всё не так уж плохо.

Список номинантов на "Оскар" в этом году довольно честный, приятный и привычный. Напротив, есть даже неожиданные решения по претендентам, которые не подходят к новым требованиям киноакадемии. Наоборот, они связаны исключительно с творческой оценкой, на что действительно были причины. К всеобщему удивлению, к номинации за лучший фильм не допустили такие ленты, как "Ма Рейни" и "Одна ночь в Майами", а это объясняет всё вышесказанное. Эти фильмы не вошли в число претендентов по номинации "Лучший фильм", от них выдвинуты лишь актёры — по своим профессиональным номинациям, причём один из них посмертно.

"Ма Рейни: мать блюза" — название фильма уже говорит за себя. Это биографическая картина об афроамериканской певице Гертруде Приджетт, которую часто называют матерью блюза, от режиссёра Джорджа К. Вульфа. Фильм не только о музыке, в нём поднимают исторические вопросы о правах чернокожего населения в США.

"Одна ночь в Майами" — экранизация режиссёра-женщины, афроамериканки Реджины Кинг одноимённой пьесы Кемпа Пауэрса о дружбе и сотрудничестве в борьбе с расовой сегрегацией в США великого боксёра Мухаммеда Али (тогда ещё Кассиуса Клея) — с политическим активистом Малкольмом Иксом, футболистом Джимом Брауном и певцом Сэмом Куком.

Среди претендентов на золотую статуэтку фильм "Земля кочевников" режиссёра Хлои Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли необычайно силён. Получив главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля и "Золотой глобус", сегодня он претендует и на "Оскар". Фильм снят по документальному роману Джессики Брудер "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века". Кстати, режиссёр Хлоя Чжао может стать первой женщиной китайского происхождения, номинированной на "Оскар" за режиссуру. В этой ленте она фокусируется на кинопортретах небольшой прослойки белых американцев, которых принято называть white trash. Они, как правило, не имеют определённого места жительства и путешествуют по стране, исповедуя идеи социализма и сопротивления гнёту доллара.

"Манк" Дэвида Финчера — биографическая драма о голливудском экстравагантном сценаристе Германе Манкевиче, авторе легендарного "Гражданина Кейна", который вышел ещё в 1941 году. Для того чтобы оценить юмор и стиль фильма, нужно понимать контекст 1930-х годов, насыщенных великой депрессией. Фильм о жизни известного голливудского сценариста наполнен аллегориями и шутками в контексте Великой депрессии и кинематографических разборок того времени. Известно, что кино было снято по сценарию отца режиссёра, идея которого появилась ещё в 1990-х годах.

"Отец" — экранизация театральной пьесы французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Сам фильм, кстати, стал его дебютом в кинорежиссуре. Также на премию от этого проекта выдвинуты Энтони Хопкинс (номинация "Лучший актёр") и Оливия Колман ("Лучшая актриса второго плана"). Актёрская работа Хопкинса высоко отмечена критиками. Также Зеллер вместе с Кристофером Хэмптоном (британский драматург и сценарист) могут стать обладателями награды за лучший адаптированный сценарий. По сюжету 82-летний герой фильма живёт один в своей лондонской квартире. Он отказывается от сиделок, которых предлагает ему его дочь, и достаточно своеобразно реагирует на её заботу. События фильма показаны глазами больного деменцией героя Хопкинса: вместо дочки он встречает незнакомую женщину, кто-то крадёт его часы, а затем прячет в его тайнике. Зрительская симпатия не покидает стареющего одинокого человека, хотя события в фильме больше пугают, чем радуют.

"Иуда и чёрный мессия" — нашумевший ещё в ходе февральского фестиваля независимого кино "Санденс-2021" байопик от режиссёра Шаки Кинга перекликается со знакомым нам всем библейским сюжетом. Сценарий, режиссура и актёрская составляющая заслуженно не остались без внимания американских кинокритиков. В американской биографической драме речь пойдёт о предательстве Фреда Хэмптона, председателя иллинойского отделения Партии чёрных пантер в Чикаго в конце 1960-х годов, руками информатора ФБР Уильяма О'Нила. В ролях: Джесси Племонс, Доминик Фишбэк, Эштон Сандерс, Даррелл Бритт-Гибсон, Лил Рел Ховери, Элджи Смит и Мартин Шин.

В корейском языке "Минари" — название сорняка, который способен прижиться в любой среде и при любых условиях. В основу ленты легли воспоминания режиссёра о собственном эмигрантском детстве. Драма режиссёра Ли Айзека Чуна — трогательный, душевный фильм про семью эмигрантов из Кореи, которые мечтают построить свою жизнь в США и преодолевают невзгоды и препятствия. Действие картины разворачивается в 80-е годы. В погоне за американской мечтой Джейкоб Йи перевозит свою семью из родной страны в маленький городок в Арканзасе. Но поменять жизнь оказывается не так уж просто. В ролях: Стивен Ян, Хан Е, Юн Ё, Ноэль Чоу, Алан С. Ким, Уилл Паттон, Скотт Хэйз, Эрик Старки, Эстер Мун, Дэррил Кокс.

"Девушка, подающая надежды" — триллер о женской мести от режиссёра и сценариста Эмиральд Феннел. История о 30-летней девушке Кассандре, некогда действительно подававшей большие надежды, но свернувшей с этого пути после того, как её лучшую подругу изнасиловали. И теперь она одержима слепой местью. В главных ролях: Кэри Маллиган, Бо Бернем, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Конни Бриттон и Лаверна Кокс.

"Звук металла" — режиссёрский дебют Дариуса Мардера, который работал над сценарием к этой драме около 13 лет. Нетривиальный, напряжённый сюжет о рок-барабанщике, который теряет слух. Раздираемый внутренним конфликтом борьбы или принятия болезни, он становится для зрителя настоящим проводником в жизнь и социализацию глухих людей. В главных ролях: Риз Ахмед, Оливия Кук, Пол Рейси, Лорен Ридлофф и Матьё Амальрик.

"Суд над чикагской семёркой" — американская судебная драма Аарона Соркина. Фильм рассказывает о "деле чикагской семёрки" в 1968-м. В центре сюжета — группа протестующих против войны во Вьетнаме, обвинённых в заговоре и подстрекательстве к беспорядкам. В ролях: Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг, Марк Райлэнс, Джозеф Гордон-Левитт, Кельвин Харрисон – младший, Фрэнк Ланджелла, Уильям Хёрт и Майкл Китон.

И пусть в некоторых фильмах и сценариях, представленных на суд жюри кинопремии, всё же не обошлось без нот протеста и вызова, считаю, что список претендентов на "Оскар" отвечает всем привычным нам требованиям к искусству и исторической правде. Мир, представленный во всех картинах, всё же остаётся привычным и любимым нами. Доковидный период, возможно, скоро станет для нас ещё более ценным и заповедным. Так что давайте наслаждаться просмотром хорошего кино с пока что привычными ценностями и месседжами.

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