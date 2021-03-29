Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА в седьмом матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина обыграл ярославский "Локомотив" и вышел в полуфинал турнира (счёт в серии стал 4-3 в пользу армейцев). Решающая встреча соперников состоялась в Москве на "ЦСКА-арене" и закончилась сухой победой красно-синих — 2:0.

Обе шайбы армейцы забросили в первом периоде. Открыл счёт на седьмой минуте канадский защитник москвичей Мэт Робинсон, реализовавший удаление у "Локомотива".

Через пять минут нападающий Максим Шалунов после шикарного паса Константина Окулова увеличил преимущество хозяев льда.

Попытки Ярославля отыграть хотя бы один гол и вернуться в игру успехом не увенчались, хотя в третьем периоде железнодорожники перебросали армейцев (11-0). Однако надёжно в этот вечер сыграл вратарь ЦСКА Ларс Юханссон. Швед отразил 24 броска и оформил третий "сухарь" в нынешнем плей-офф.

Таким образом, ЦСКА одерживает четвёртую победу над "Локомотивом" в серии и выходит в полуфинал, где встретится с петербургским СКА.

Кубок Гагарина 2020/2021. Полуфинал

ЦСКА – СКА

"Ак Барс" – "Авангард"

Фото © КХЛ

Полуфинальные игры стартуют 2 апреля. В этот день в Москве ЦСКА в первом матче серии примет СКА. 3 апреля борьбу за путёвку в финал начнут "Ак Барс" и омский "Авангард". Первые две игры противостояния пройдут в Казани.

Напомним, полуфинальные серии продлятся до четырёх побед одной из команд.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

ЦСКА – "Локомотив" — 2:0 (2:0; 0:0; 0:0), счёт в серии — 4-3

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