Yota добавит безлимитных приложений "по максимуму"
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Yota обновила акцию "Максимум на первый месяц". Она позволяет клиентам при первом подключении получить 2000 минут, безлимитный интернет и безлимитный пакет СМС на 30 дней. Стоимость первого месяца связи составляет от 260 до 470 рублей в зависимости от региона РФ. К концу 30-дневного периода клиент получит СМС и сможет подключить рекомендованный пакет связи, основанный на его реальном потреблении.
"Благодаря обновлениям мы сможем рекомендовать тариф под реальные потребности клиента. Не только минуты и гигабайты, но и безлимитные приложения. Например, 108 минут, 17 гигабайтов и безлимитные WhatsApp и Youtube. В случае если предложенный вариант не устроит пользователя, он сможет настроить количество минут и гигабайтов самостоятельно. А также подключить безлимитный доступ к любимым приложениям", — комментирует директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.
* На правах рекламы.
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