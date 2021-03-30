Президент Паралимпийского комитета России Лукин сложил полномочия из-за санкций WADA

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сложил свои полномочия из-за санкций WADA. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Аналогичный шаг сделали вице-президенты ПКР Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин. Решения были приняты в связи с требованиями Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года по делу WADA против РУСАДА.

Временно исполняющим обязанности президента комитета утверждён Павел Рожков. Добавим, что Владимир Лукин занимал свой пост с 1997 года, а в 2018-м он был переизбран на четырёхлетний срок.

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