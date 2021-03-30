Вам везёт, "Петрович": как владельцы сети строймаркетов зарабатывают миллиарды, но экономят на партнёрах

В Санкт-Петербурге более сотни водителей-частников из службы доставки сети магазинов "Петрович" устроили забастовку из-за низких расценок и условий труда, которые они называют рабскими. Только после этого топ-менеджеры компании пообещали им прибавку. Эта ситуация выглядит странной, учитывая, что сами владельцы "Петровича" зарабатывают миллиарды, а дистанционная торговля стройматериалами в 2020 году сделала их ещё богаче. Лайф выяснил, как живут бизнесмены и их родственники.

Утром 29 марта на Таллинском шоссе в Петербурге толпа мужчин в зелёных жилетах вышла бастовать против расценок на доставку в компании "Петрович". Мероприятие прошло по-питерски интеллигентно — без громких лозунгов, погромов офисов и стычек с охраной и менеджерами. Участники шествия назвали акцию "совещанием". Это возымело результат: владельцы бизнеса передали водителям, что, мол, с апреля расценки собираются повысить.

Забастовка водителей сети "Петрович". Фото © VK / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Весь транспорт, развозящий продукцию гипермаркета, принадлежит частникам, и они не являются наёмными сотрудниками компании. С "Петровичем" сотрудничают около двух тысяч человек. С каждым из них заключают договор возмездного оказания услуг, как с ИП.

В компании заявили, что возмущение перевозчиков было локальным, в Москве и других городах подобные акции не проводились.

— Для нас это было полной неожиданностью, поскольку мы дорожим сотрудничеством с нашими перевозчиками и стараемся создавать им лучшие условия. "Петрович" не зарабатывает на доставке, водитель получает всю сумму за перевозку товара. Да, в прошлом году мы не пересматривали тарифную ставку, и, поскольку расходы водителей за год выросли, некоторые наиболее инициативные сотрудники стали решать вопрос таким образом, — сообщили Лайфу представители компании.

"Петрович" пересмотрит ставки уже в ближайшее время, однако в компании ещё не знают, как сделать так, чтобы не перекладывать расходы на плечи конечного потребителя.

Развозчики "Петровича" уже давно жалуются на корпоративных форумах на менеджеров, сверхнагрузки, низкие расценки и высокие штрафы.

— Поработал в этой конторе на юго-востоке Москвы. Проблем действительно много. Российский маркетинг повсюду: одни кумовья и родственники, причём в прямом смысле, — пишет один из сотрудников компании по имени Пётр.

Водитель, работавший в компании "Петрович" в районе Новорязанского шоссе в Москве, утверждает, что начальство ведёт себя по-хамски с рядовым персоналом. Кроме того, по его словам, сотрудникам нередко сильно занижают премиальную часть зарплаты из-за штрафов в несколько тысяч рублей.

— Штрафы от зарплаты на 2–4 тыс. рублей каждый месяц за коллективные косяки. Кладовщики воруют продукцию, битое-ломаное вешают на водителей и втихую подсовывают покупателям. Обеды бесплатные, но убогие, форма такая, что ноги болят (ботинки со стальными носами за 600 рублей), — признаётся ещё один бывший сотрудник "Петровича" Алексей.

Кадр из видео YouTube / Арсений Николаев

Судя по показателям, "Петрович" может себе позволить поднять расценки для водителей-партнёров — за последние пять лет выручка и чистая прибыль компании растут в среднем на 20% ежегодно, и по итогам 2020 года оборот уже достиг отметки 73,5 млрд рублей. Чистая прибыль оценивалась почти в три миллиарда рублей. Отчасти "Петровичу" помогла пандемия — засевшие дома на изоляцию люди стали делать ремонты, строительные рынки были закрыты, поэтому дистанционная торговля процветала. Заработать несколько сотен миллионов рублей компании позволили и госзаказы на поставку стройматериалов.

От бетономешалки до миллиардной корпорации

Сегодня под брендом "Петрович" работает целая группа фирм, состоящая из производителей стройматериалов и торговых площадок. По сути, можно говорить о семейной компании с питерской пропиской, созданной в конце 90-х выпускником Санкт-Петербургского политехнического университета Андрианом Мельниковым и его старшим партнёром Александром Берёзкиным. Компаньонов помимо деловых связывают и родственные отношения. Мельников приходится супругом приёмной дочери Берёзкина.

Предприниматели начинали с торговой базы по продаже цемента, позднее бизнес разросся до сети магазинов стройматериалов. Долгое время холдинг ограничивался работой в пределах Петербурга и его окрестностей, только в 2014 году сеть вышла за пределы­ Северо-Западного региона, открыв базу в Твери, а в мае 2015-го — в Москве. С 2017 года "Деловой Петербург" ежегодно включает бизнесменов в свой рейтинг миллиардеров.

Совладелец сети "Петрович" Андриан Мельников Фото © dp.ru

В январе 2021 года стало известно, что Берёзкин и Мельников засветились в списке обладателей гражданства Мальты. Лайф нашёл ещё одну интересную деталь: полные тёзки Александра Берёзкина и его жены Елены Берёзкиной проживают в городке Уотерфорд Тауншип в американском штате Мичиган. Об этом свидетельствуют данные американского реестра недвижимости.

Пилим сами

Генератором идей в компании оказался младший партнёр — Андриан Мельников. С его подачи появилось и название компании — это отчество носила его мать, Александра Петровна. Кстати, до 2015 года часть бизнеса была оформлена именно на неё.

Основной доход партнёрам приносят их строительные гипермаркеты. Однако для них это уже не единственный канал. Бизнесмены запустили вспомогательные производства, которые обеспечивают "Петровича" дешёвыми стройматериалами.

Например, Мельников с Берёзкиными владеют деревообрабатывающим заводом ДОЗ № 1. Предприятие зарегистрировано шесть лет назад, и уже к прошлому году его выручка превысила полмиллиарда рублей.

Металлобаза "Петроцентр". Фото © petrocenter.ru

Кроме пиломатериалов партнёры торгуют прокатом — их металлобаза "Петроцентр" в 2019 году показала выручку почти 2,5 млрд рублей. Также у них есть производство строительных смесей, различных конструкций и т.д. Всего в семейном бизнесе на сегодняшний день участвуют десять компаний.

Бизнесмены сами занимаются собственным PR. С 2013 года они выпускают корпоративную газету "Вам везёт!". Она выходит в Москве, Новгороде, Петрозаводске, Твери. В 2015 году печатное издание привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая оштрафовала газету за нарушение законодательства о рекламе и требований к установке рекламных конструкций. Последние пару лет дела у издательства идут не очень, оно приносит владельцу только убытки.

С жалобой — в очередь

Несмотря на внешне стройную и почти безупречную историю создания бизнес-империи "Петрович", есть в ней и чёрные страницы. Лайф, например, обнаружил десятки жалоб на компанию в базах Фрунзенского и Выборгского районных судов Санкт-Петербурга, а также в горсуде.

Уотерфорд Тауншип. Фото © google.com / maps

Один из судебных исков касался некачественного трубопроводного крана, купленного в строительной сети, из-за которого могла произойти протечка в квартире. Хозяйке пришлось выплатить соседям около 300 тысяч рублей по решению суда. За женщину вступилось Общество по защите прав потребителей Санкт-Петербурга и потребовало у "Петровича" возместить ей этот ущерб. Суд встал на сторону покупательницы.

Против компании также возбуждались административные дела. Их рассматривали городской суд Санкт-Петербурга и Фрунзенского района. "Петровича" наказали по редкой статье 19.29 КоАП (незаконное привлечения бывшего или действующего госслужащего к выполнению работ или оказанию услуг). Другие нарушения касались несоблюдения требований по охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (статья 8.2 КоАП РФ).

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