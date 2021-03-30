МОК показал эмблему Олимпиады-2026, которую впервые выбрали с помощью онлайн-голосования

Стоит отметить, что логотипы впервые в истории выбирались с помощью онлайн-голосования на сайте комитета. В итоге победу одержала эмблема Futura, за которую проголосовало 74% опрошенных.

"Каждый логотип несёт в себе эмоции, медали, истории спортсменов, болельщиков. Каждую Олимпиаду отличает свой логотип, и он представляет собой нечто большее, чем символ. Это исторический момент: то, чего не было вчера, сегодня стало реальностью. Это будут Олимпийские игры для всей Италии, которые благодаря спорту заставят страну двигаться вперёд", — отметила шестикратная олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Веццали в ходе пресс-конференции.