МОК показал эмблему Олимпиады-2026, которую впервые выбрали с помощью онлайн-голосования
Победивший логотип набрал почти три четверти голосов.
Фото © Twitter / Olympics
The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics— Olympics (@Olympics) March 30, 2021
МОК презентовал эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Стоит отметить, что логотипы впервые в истории выбирались с помощью онлайн-голосования на сайте комитета. В итоге победу одержала эмблема Futura, за которую проголосовало 74% опрошенных.
"Каждый логотип несёт в себе эмоции, медали, истории спортсменов, болельщиков. Каждую Олимпиаду отличает свой логотип, и он представляет собой нечто большее, чем символ. Это исторический момент: то, чего не было вчера, сегодня стало реальностью. Это будут Олимпийские игры для всей Италии, которые благодаря спорту заставят страну двигаться вперёд", — отметила шестикратная олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Веццали в ходе пресс-конференции.
Добавим, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.
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