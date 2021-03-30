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МОК показал эмблему Олимпиады-2026, которую впервые выбрали с помощью онлайн-голосования

Победивший логотип набрал почти три четверти голосов.

30 марта 2021, 14:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympics/status/1376861457745334272" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympics</a></p>

Фото © Twitter / Olympics

МОК презентовал эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Названы города, которые примут зимние Олимпийские игры 2026 года

Названы города, которые примут зимние Олимпийские игры 2026 года

Стоит отметить, что логотипы впервые в истории выбирались с помощью онлайн-голосования на сайте комитета. В итоге победу одержала эмблема Futura, за которую проголосовало 74% опрошенных.

"Каждый логотип несёт в себе эмоции, медали, истории спортсменов, болельщиков. Каждую Олимпиаду отличает свой логотип, и он представляет собой нечто большее, чем символ. Это исторический момент: то, чего не было вчера, сегодня стало реальностью. Это будут Олимпийские игры для всей Италии, которые благодаря спорту заставят страну двигаться вперёд", — отметила шестикратная олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Веццали в ходе пресс-конференции.

Добавим, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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