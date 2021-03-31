Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву!"

Всего на конкурс было подано более 300 заявок. Из них экспертное жюри отобрало 10 маршрутов — именно среди них "активные граждане" определят лучших.

Маршруты — участники голосования: — "Теперь театр здесь. А прежде...?" (ЦАО), автор — Светлана Орлова; — "Москва экспериментальная. Эксперименты конца XIX — начала XX века в районе Девичьего поля и Усачёвки" (ЦАО), автор — Дмитрий Максименко; — "Покровское-Стрешнево на рубеже войны" (СЗАО), автор — Татьяна Данилова; — "Северное Чертаново — район будущего" (ЮАО), автор — Галина Минакова; — "Модернизм в Гагаринском" (ЮЗАО), автор — Екатерина Благирева; — "За стульями" (ЦАО), автор — Олег Петров; — "Один из младших сыновей столицы" (СВАО), автор — Андрей Горбачёв; — "Под маской времени" (ЦАО), автор — Дмитрий Терновский; — "Приглашение в Переделкино" (НАО), автор — Артём Русин; — "Плющиха: больше, чем три тополя" (ЦАО), автор — Алла Пантелеева.

Можно выбрать не более пяти вариантов. Детали каждого маршрута и авторское описание есть в специальном разделе на страничке голосования.

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С 19 февраля начался второй сезон открытого конкурса "Покажи Москву!", организованного столичным Комитетом по туризму. Это продолжение серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида.

Итоги конкурса подведут 19 апреля и опубликуют на сайте moscow.guide. Всего будет 17 победителей — пятерых выберут "активные граждане", ещё 12 назовёт экспертное жюри. В его состав войдут специалисты Комитета по туризму, Комитета общественных связей и молодёжной политики, Департамента культурного наследия, программы мэра Москвы "Мой район", Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также один из победителей первого сезона конкурса — Андрей Леднёв.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. С тех пор к нему присоединилось более 4,9 миллиона человек, почти два миллиона из них — только в прошлом году. Участники определяют улицы и дворы, которые необходимо привести в порядок, решают, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.

С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в 4,8 тысячи голосований, в рамках которых собрали свыше 155 миллионов мнений. Решения, принятые большинством, реализуются. Что появилось в Москве или изменилось благодаря голосованиям в проекте, можно посмотреть на онлайн-карте. Всего на схему нанесли уже более 1,6 тысячи объектов.

В рубрике "Пульс столицы" отражены изменения, которые произошли в Москве, их предлагают оценивать в игровом формате. Например, с помощью смайликов можно голосовать за комфортность новых поездов в метро, удобство оплаты услуг ЖКХ и многое другое. А в конце прошлого года у москвичей появилась возможность направлять накопленные в проекте баллы на благотворительность.

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