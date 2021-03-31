Спецназ, взрывы и 6 часов штурма: почему стрелок из Мытищ не хотел сдаваться

Штурм особняка Владимира Барданова, открывшего огонь по сотрудникам Росгвардии в Подмосковье, стал одной из главных тем последних суток. У людей, никогда не державших в руках оружие, к этой истории много вопросов. Как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома? И почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым? В этих вопросах Лайфу помогли разобраться бывшие и действующие сотрудники спецподразделений.

Арсенал раздора

Видео © LIFE SHOT

Всё началось утром 30 марта. В дом к 61-летнему Владимиру Барданову пришли сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии. Этот визит был плановым — Росгвардия должна проверять, в каких условиях владельцы хранят оружие. Назвать скромным легальный арсенал Барданова нельзя: четыре карабина и гладкоствольное ружьё, охотничья винтовка и травматический пистолет.

За нарушения при хранении владельца могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Если у собственника истекла лицензия, сотрудники Росгвардии имеют полное право изъять его до рассмотрения дела в суде. Вернуть его владелец может так же быстро. Главное — устранить нарушение и выплатить штраф. Однако, вместо того чтобы спокойно поговорить с сотрудниками Росгвардии, 61-летний Владимир Барданов, ранее судимый за мошенничество и разбой, начал стрелять по сотрудникам.

Дом в коттеджном посёлке Новые Вешки, где забаррикадировался мужчина и открыл стрельбу по силовикам. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ветеран спецназа МВД Андрей Кононов отметил, что угроза жизни сотрудникам во время исполнения обязанностей — это повод стрелять в ответ.

Законные основания убить нападавшего ответным огнём у сотрудников при исполнении есть всегда. Неважно, из чего был сделан выстрел — из ружья или травматического пистолета. Если в тебя стреляют, есть право отвечать огнём. Единственная причина, по которой, как мне кажется, он (Барданов. — Прим. Лайфа) мог открыть огонь, — в сейфе хранилось что-то, что могло стать основанием для уголовного дела Андрей Кононов Ветеран спецназа МВД

В пользу этой версии говорит одно обстоятельство: Барданов не только выстрелил в сотрудников, но и бросил в их сторону гранату, приобрести которую законным путём нельзя, а сам факт хранения такого боеприпаса дома (даже если гранату нашли случайно) — это уголовное преступление, за которое можно сесть в тюрьму.

Автоматы и гранаты











Версия о том, что после 60 лет у Барданова случился нервный срыв и он активно закупался продуктами для "конца света", пока не подтвердилась. Версию о сильной алкогольной интоксикации, из-за которой он мог принять сотрудников полиции и Росгвардии за "всадников апокалипсиса", эксперты-криминалисты даже не комментируют. По словам ветерана спецназа МВД Андрея Кононова, для спецназа нет большой разницы, кто находится внутри, имеют значение лишь обстоятельства — тип оружия у стрелка, его подготовка и место, в котором он укрылся.

Для спецназа уничтожение подозреваемого — это всегда крайняя мера. Цели ликвидировать никто и никогда не ставит. Во время спецопераций бандитам предлагают сдаться добровольно. Миссиями уничтожения никто не занимается. Это распространённый миф, который ничего общего с реальной жизнью не имеет Андрей Кононов Ветеран спецназа МВД

По словам Кононова, переговоры о добровольной сдаче длились несколько часов. Попытка войти в дом успехом не увенчалась — Барданов не только активно отстреливался, но и кинул в сторону бойцов гранаты. Один спецназовец получил сквозное ранение ноги и был доставлен в госпиталь.







Ждали до последнего

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По словам действующего сотрудника спецназа, знакомого с подробностями штурма дома в деревне Новые Вешки, для задержания Барданова не планировали применять тяжёлое вооружение.

Ничего из того, что обычно применяют против боевиков, к месту не привозили. Да, спецназ был, но тяжёлое вооружение не привозили и не планировали этого делать, потому что до последнего сохранялась надежда, что подозреваемый выйдет. Единственные спецсредства, которые применялись при штурме, — это дымовые и светозвуковые гранаты, которые должны были вынудить стрелявшего покинуть здание Действующий сотрудник СОБРа

При этом Владимир Барданов стрелял по бойцам спецназа из того, что не было зарегистрировано на него официально. При обыске в его доме оперативники нашли карабин СКС-45, пистолет-пулемёт "Кедр", два пистолета-пулемёта Sa vz.23, ручной пулемёт РПК, три автомата АКМ, пистолет-пулемёт ППС-43 и пистолет ТТ.

Не похож на сумасшедшего

Опытные сотрудники, которые в данный момент разбирают обстоятельства штурма, в один голос говорят, что на сумасшедшего затворника Барданов похож не был и мог намеренно тянуть время, чтобы уничтожить важные улики.

Насколько я понимаю, он устроил поджог в оружейной комнате. Для чего это было сделано, стало ясно уже после обыска. Чтобы сотрудники не смогли оперативно подняться на второй этаж, где стрелок забаррикадировался, он гранатой подорвал лестницу. На действия сумасшедшего или человека в состоянии алкогольного или наркотического опьянения это не очень похоже. К тому же на протяжении семи часов стрелять по прибывшему спецназу — здесь математически даже можно прикинуть, что нужен внушительный боекомплект Андрей Кононов Ветеран спецназа МВД

Ответ на вопрос, почему мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, будет дан после разбирательства. Следствию придётся установить, из чего он стрелял по сотрудникам Росгвардии и спецназа и по какой причине началась стрельба. При обыске в его доме нашли целый арсенал: судя по фотографиям, в оружейной комнате хранилось не меньше десятка гранат и тысячи патронов, пистолеты и автоматы.

Видео © LIFE SHOT

По одной из версий, арсенал в доме Барданова мог скопиться за несколько лет работы стрелка в охранном бизнесе, и именно его планировали изъять сотрудники Росгвардии. В ближайшее время к делу мытищинского стрелка может подключиться и ФСБ — по предварительным данным, его подозревают в торговле оружием.

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