Роскошь среднего класса: 10 автомобилей, по которым скучают россияне

Российский автопром переживает не самые лучшие времена. Колебание курса валют и уход некоторых производителей заставили водителей грустить и охотиться за моделями, популярными в стране пять лет назад. Некоторые из них ещё можно купить на "Авто.ру" или "Авито", но за достойным экземпляром придётся погоняться.

Ford Focus

После того как Ford построил завод во Всеволжске, седан Focus превратился в настоящий народный автомобиль. В лучшие времена на заводе выпускали по 75–80 тыс. автомобилей, а очередь на версии с автоматом и кондиционером у дилеров растягивалась на несколько месяцев. В 2019 году марка объявила об уходе с российского рынка легковых машин, после чего продажи Ford Focus моментально взлетели. Надёжность, недорогое обслуживание и низкий расход топлива этой модели ценятся до сих пор. Из-за колебания курса валют и падения продаж новых автомобилей найти "свежий" Focus почти невозможно, а практически новые машины 2018 или 2019 года выпуска с минимальным пробегом стоят на "Авто.ру" или "Авито" по полтора миллиона рублей, хотя ещё пять лет назад эту же модель в топовой версии можно было купить за 800 тысяч.

Фото © "Авто.ру"

Chevrolet Cruze

В 2015 году Chevrolet ушёл из России, а сейчас в модельной линейке остались только внедорожник Tahoe и кроссовер Traverse. Однако с рынка автомобилей с пробегом Cruze не исчез — относительно свежие машины 2016 и 2017 года, ввезённые из других стран, можно найти по 800–900 тыс. рублей, а за "капсулы времени" 2015 года, купленные в России, придётся заплатить от 700 тыс. рублей до миллиона.

Фото © "Авто.ру"

Opel Astra

Как и Chevrolet, после 2015 года эти автомобили официально не продаются в нашей стране, но всё равно пользуются спросом на вторичном рынке. Широкая гамма моторов — от маломощных 1,4 до турбированных двухлитровых агрегатов, несколько типов кузовов — от трёхдверного хетчбэка до универсала — сформировали для Astra аудиторию на много лет вперёд. Но кризис и колебание курса валют не пощадили бюджетных "немцев" на российском рынке — за приличный автомобиль с одним-двумя владельцами и минимальным пробегом придётся выложить от 800 тыс. до миллиона рублей. Машины, привезённые из Европы, стоят примерно 1 млн 200 тыс.

Фото © "Авто.ру"

Honda Accord

"Аккордеоны", или "баяны", как их называли в шутку в России, — настоящая реликвия фанатов VTEC и управляемости на уровне BMW. Конкуренцию без локального производства другим производителям в России Honda проиграла вчистую, и бренд скоро покинет российский рынок. Но "аккорды" 7-го и 8-го поколения всё ещё в цене. Самый дорогой седан этой модели продают на "Авто.ру" за 2 млн рублей, а за экземпляр с пробегом 60–120 тыс. километров (да, такие ещё остались) придётся заплатить от 1,2 до 1,5 млн рублей.

Фото © "Авто.ру"

Ford Mondeo

Большой американский седан и "старший брат" Focus в России покупали наравне с Toyota Camry и Honda Accord. Относительно свежих трёхлеток в России много, но цены на них серьёзно отличаются. Седаны 2016–2018 года выпуска продаются на "Авто.ру" и "Авито" примерно по 1,6–1,8 млн рублей. Некоторые "капсулы времени" уходят с пробегом 20 тыс. километров и менее, но ради такого приобретения придётся готовить около двух миллионов рублей.

Фото © "Авто.ру"

Nissan Teana

Ещё один японский бизнес-седан, который не выдержал конкуренции с Toyota Camry. Производить машину перестали в декабре 2015 года, а в 2016 последние автомобили раскупили в автосалонах. Машина полюбилась российским водителям с первого поколения и вплоть до третьего продавалась очень хорошо, хоть и не так активно, как у конкурентов. Стоят Nissan Teana на вторичном рынке примерно столько же, сколько и другие седаны тех лет, но относительно целых автомобилей с минимальным количеством владельцев в ПТС и в неплохом состоянии на "Авито" и "Авто.ру" совсем немного.

Фото © "Авто.ру"

Toyota Auris

Эту японскую малолитражку часто называли "Короллой для девочек" и продавали немного, зато регулярно. На скромный двигатель 1,6 литра, простую механику, вялый автомат, капризный в обслуживании робот и посредственную динамику часто закрывали глаза. Главное — надёжность. С годами модели Auris стали только дорожать — машины первого поколения продают за 600–800 тыс. рублей, а второе поколение, привезённое из Европы, обойдётся в 850–900 тыс. рублей. Маленького пробега и одного владельца в ПТС в случае с этой моделью лучше не ждать.

Фото © "Авто.ру"

Hyundai ix35

Автомобили ix35 с пробегом до сих пор пользуются популярностью, даже несмотря на то, что в 2015 году после пяти лет успешных продаж машину убрали с российского рынка. Дешеветь спустя шесть лет этот кроссовер и не думает — за машину с пробегом 70–90 тыс. километров и двумя-тремя владельцами в ПТС просят примерно 1,5 млн рублей.

Фото © "Авто.ру"

Lada Samara

Ставшая легендой "пятнашка" долгое время была главной мечтой ценителей ВАЗ-21099. В большинстве машин, проданных дилерами, часто не было даже кондиционера, но за неприхотливость и способность переваривать бензин с любой заправки Lada Samara раскупались как отечественными автолюбителями, так и гостями из ближнего зарубежья. В ряде автосалонов Поволжья в нулевых перекупщики из Казахстана покупали сразу по 8–10 машин. ВАЗ-2115 отлично подойдёт в качестве первого автомобиля и заодно обучит неопытного водителя искусству общения с сервисменами.

Фото © "Авто.ру"

ВАЗ-2112

Эта модель стала одной из самых популярных в стране. Спроектированный на базе седана 2110 хетчбэк (правда, в топовых версиях) получал продвинутую климатическую систему и ломался гораздо реже других переднеприводных вазовских машин. Популярность 2112-й модели может перебить только легендарная Priora, но фанаты тольяттинского автопрома ценят именно "старую школу". Многого от этой машины ждать не стоит, но за 200–250 тыс. рублей можно найти вариант, который не сломается по дороге домой.

Фото © "Авто.ру"

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