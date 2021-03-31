Пенсии, льготы, штрафы, экзамены в ГИБДД и сигареты: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Пенсии

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С 1 апреля на 3,4% проиндексируют социальные пенсии, которые получают граждане, не имеющие достаточного стажа для начисления страховой пенсии. После индексации средний размер социальной пенсии должен составить 10 183 рубля. Также индексация коснётся выплат людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Детские пособия

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В апреле поменяется схема начисления выплат малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет. Если сейчас они получают пособие, которое составляет 50% от прожиточного минимума, то, согласно новым правилам, пособие будут выплачивать в размере 50, 75, 100 процентов от прожиточного минимума на ребёнка. При выплате посчитают имущество и доходы семьи. В итоге чем меньше материальный достаток, тем выше окажется сумма пособия.

Отмена коронавирусных льгот

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Поддерживающие меры, введённые из-за пандемии, отменят в апреле. Речь идёт о единовременных новогодних президентских выплатах на детей до восьми лет (5 тыс. руб.). Кроме того, право работающих граждан 65 лет и старше оформлять больничные листы со ссылкой на обязательную самоизоляцию, на основании которых они получали пособия, утрачивает силу. Безработные теряют возможность регистрироваться в центрах занятости удалённо и без сбора дополнительных документов. С апреля заканчивается действие ряда банковских льгот, которыми пользовались заёмщики в период пандемии коронавируса. Согласно рекомендациям ЦБ от 20 марта 2020 года, банки должны были идти навстречу заёмщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов, что означало перенос сроков платежа, снижение его размера. С 1 апреля рекомендация утрачивает свою силу.

Новые правила экзаменов в ГИБДД

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Согласно новым правилам во время сдачи экзамена на получение водительских прав, с апреля автодром будет исключён из числа испытаний, которые приходится проходить водителям в ГИБДД. Известно, что вождение будущим автомобилистам придётся сдавать в городских условиях — на улицах с малоинтенсивным движением, за пределами жилого сектора, в тупиках. А вот для мотоциклистов "площадку" не отменят. Помимо практического экзамена сохранится сдача ПДД, то есть теории. Ошибки будут караться штрафными баллами.

Маркировка пива

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Эксперимент по маркировке пива и напитков, производимых на основе пива, а также других слабоалкогольных напитков должен избавить рынок от контрафакта, что приведёт к удорожанию пивной продукции.

Минимальные цены на сигареты

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С апреля курящие россияне почувствуют заботу государства: вводится такое понятие, как минимальная цена за пачку сигарет, которая составит в этом году 107,78 рубля. Сигареты ниже этой стоимости будут считаться нелегальными. Такая цена вводится в целях борьбы с контрафактом и с курением для того, чтобы продавцы не могли занизить стоимость сигарет. Акцизы на табачную продукцию в 2021 году подросли на 20%, это означает, что стоимость пачки в розницу составит в среднем 115–150 рублей.

Туристические возможности

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Россия приняла решение возобновить в апреле регулярное авиасообщение с шестью странами. Это Венесуэла, Германия, Сирия, Шри-Ланка, Узбекистан, Таджикистан. Граждане РФ смогут отдыхать и на Кипре при соблюдении новых правил сдачи ПЦР-теста на CoViD-19. Для того чтобы посетить страну, необходимо будет сделать это два раза — за 72 часа до вылета и по прилёте прямо в аэропорту. Известно, что туристам не придётся проходить карантин. Ещё одно условие — подать заявку на Cyprus Flight Pass в течение 24 часов до вылета рейса.

В обязательном порядке: на гаджетах установят российский софт

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С апреля на все ввозимые на территорию страны гаджеты нужно будет устанавливать отечественное программное обеспечение. К списку обязательных программ относятся сервисы "Яндекса", "Почта Mail.ru", приложение "Госуслуги", мессенджеры "Одноклассники", ICQ и "ВКонтакте", антивирус Kaspersky и ещё несколько других. Производителям придётся делать это заранее или дать пользователю возможность ознакомиться с доступными программами при первом запуске устройства. За продажу устройств без предустановленного российского софта будут наказывать штрафами до 200 тыс. рублей.

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