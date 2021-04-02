Британский спрут: хакеры Anonymous утверждают, что миллионы фунтов стерлингов брошены на "очернение" Парада Победы, подпитку русофобских настроений по границам России и оппозицию

Как работают английские деньги под управлением МИД Великобритании, МИ-6 и политтехнологов НАТО в России и республиках постсоветского пространства.

Международная сеть хакеров Anonymous утверждает, что рассекретила объёмный массив данных специального департамента в составе МИД Великобритании, который занимается противодействием дезинформации и развитием СМИ, — Counter Disinformation & Media Development Programme (CDMD). Известно, что на его деятельность только в 2017 году было дополнительно выделено 100 млн фунтов стерлингов, что, по мнению экспертов, может составлять около 20% общего бюджета в английской валюте.

Согласно представленной хакерами утечке, дипломатическое ведомство тесно работает со службой внешней разведки МИ-6. По большому счёту речь идёт о неоколониалистской стратегии Великобритании под контролем спецслужб, которые управляют большой разветвлённой сетью частных фондов по всему миру, а также известными СМИ.

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Для объяснения собственным налогоплательщикам, на что тратятся бюджетные средства, было заявлено, что они выделены на борьбу с "кремлёвской пропагандой и дезинформацией". Однако раскрывать содержание программы Тереза ​​Мэй, занимавшая на тот момент кресло премьер-министра Великобритании, отказалась под предлогом угрозы национальной безопасности.

По словам Anonymous, важную роль в этой деятельности играет общественная благотворительная организация, созданная в 1934 году королевским указом, — Британский совет, которая декларирует в качестве главной задачи сотрудничество в области образования и культуры. Именно на площадке её филиалов проводятся различные образовательные программы и курсы на территории Европы, России и бывших республик СССР.

— Британский совет напрямую работает с населением всех бывших советских республик, избавляя его от "российской идентичности", внедряя британские ценности и провоцируя разорвать связи с Москвой Anonymous хакерская сеть

Как это работает

Десятки подконтрольных МИ-6 "частных" структур получили задачу одновременно работать по нескольким направлениям и в итоге прийти к одной цели — ослабить влияние России во всём мире, подорвать доверие населения к руководству страны, что в совокупности должно привести к государственному перевороту.

Для "воспитания правильных чувств" среди граждан СНГ и в самой России проводятся европейские тренинги для журналистов. Задействованы и такие организации, как Albany Associates, M&C Saatchi, ORB International, IREX Europe, которые организуют мероприятия, посвящённые просмотрам семейных фильмов и сериалов, продвигающих западные ценности и переключающих внимание населения бывших советских республик с празднования Дня Победы на чествование национальных культур. Разве вы когда-нибудь предполагали, что для этого можно использовать семейные турниры-викторины, вечера кино и городские игры? Кроме того, стало известно о новой практике вложения денег в оппозиционных комик-стендаперов.

Приводится также документ, в шапке которого фигурируют логотипы Albany и M&C Saatchi, предлагающий использовать новаторские меры британской мягкой силы. Например, речь идёт о сотрудничестве с молодыми русскоязычными жителями стран Восточной Европы, которых можно привлекать в качестве "агентов перемен". Это делается для того, чтобы повлиять на поколения их родителей, бабушек и дедушек и сформировать отличительную "евро-балтийскую" идентичность.

— Если говорить о сумме 100 млн фунтов стерлингов, выделенных в качестве дополнения, то она может составлять 20% от всего бюджета. Дело в том, что на эти деньги можно совершить госпереворот как минимум в двух республиках СНГ. Что касается департамента CDMD, то, скорее всего, он имеет при британском МИД функцию совещательного совета, в который входят, конечно, представители и МИ-5, и МИ-6, поскольку они подчиняются этому дипломатическому ведомству, — прокомментировал Лайфу доктор политических наук, учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

Anonymous в своих документах демонстрирует связь тех, кто задействован в этих так называемых гуманитарных программах с участием разведки. Для этого хакеры опубликовали резюме сотрудников одной из организаций, работающих для британского правительства. В нём указано, что человек ранее работал политтехнологом в НАТО и британском Минобороны. Также хакеры заявляют о причастности к гуманитарным программам не только британского правительства и МИД, но также внешней разведки MI6, контрразведки MI5 и МВД, Минобороны Британии и США.

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